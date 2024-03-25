УКР
Війська РФ ударили по Вовчанську, загинув чоловік. ФОТОрепортаж

Близько 13 години окупанти завдали ворожих ударів по м. Вовчанськ Чугуївського району на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок обстрілу загинув 65-річний цивільний чоловік.

Правоохоронці працюють на місці та фіксують чергові злочини окупантів.

Також читайте: Війська РФ обстріляли 15 населених пунктів Харківщини, у регіоні діють графіки погодинних відключень світла

Згодом пресцентр МВС опублікував фото наслідків ворожих обстрілів Вовчанська.

Наслідки обстрілу Вовчанська
Наслідки обстрілу Вовчанська
Наслідки обстрілу Вовчанська
Наслідки обстрілу Вовчанська

обстріл (30978) Харківщина (6054) Вовчанськ (472)
Шоб Путяша побалував своїх істот кровю мав загинути цей чоловік...і ще 500 000 до нього і 500 000 в Сирії і 300 000 в Чечні

Канібали - щоб виживали вони їм треба вічно вбивати міліони
25.03.2024 15:09 Відповісти
..пора уже по мацкве ракетами и бпла ударить,аленья контора и аквариум ждут....
25.03.2024 15:41 Відповісти
 
 