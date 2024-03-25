Війська РФ ударили по Вовчанську, загинув чоловік. ФОТОрепортаж
Близько 13 години окупанти завдали ворожих ударів по м. Вовчанськ Чугуївського району на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок обстрілу загинув 65-річний цивільний чоловік.
Правоохоронці працюють на місці та фіксують чергові злочини окупантів.
Згодом пресцентр МВС опублікував фото наслідків ворожих обстрілів Вовчанська.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Канібали - щоб виживали вони їм треба вічно вбивати міліони