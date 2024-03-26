Наслідки удару КАБами по селу на Херсонщині: Величезні вирви та потрощені хати. ФОТОрепортаж
Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін опублікував фото наслідків ударів ворожими КАБами по селу на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Прокудіна.
"Величезні вирви у подвірʼях, потрощені хати та господарчі споруди. Таке нині невелике село на Херсонщині після атаки російської авіації. Це Червоний Маяк Бериславського району. Учора ввечері окупанти скинули на населений пункт керовані авіабомби.
Били по житловому сектору, внаслідок чого пошкоджено майже з десяток будинків місцевих мешканців. Також атакували й будівлі аграрного підприємства", - йдеться у повідомленні.
На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Куда попали - там и есть штаб ВСУ....
Правда, вона без меду…
Докладні фото, відео та інші докази щодо наслідків кацапорашистських ракетно-бомбових, артилерійських та мінометних ударів по цивільним на Херсонщині, Одещині, Миколаївщині, Запоріжчині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині нагально необхідно щоденно надсилати до ООН, Радбезу ООН, Ради Європи та щоденно вимагати скликання Радбезу ООН задля розгляду та засудження рашистських терористів щодня, щохвилини.
Необхідно змусити здригнутися увесь світ від дій рашистів в Україні, а не тупо просто лялякати на різноматних зустрічах під час міжнародниж вояжів за державний кошт під час війни та вбивства українців