Наслідки удару КАБами по селу на Херсонщині: Величезні вирви та потрощені хати. ФОТОрепортаж

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін опублікував фото наслідків ударів ворожими КАБами по селу на Херсонщині.

"Величезні вирви у подвірʼях, потрощені хати та господарчі споруди. Таке нині невелике село на Херсонщині після атаки російської авіації. Це Червоний Маяк Бериславського району. Учора ввечері окупанти скинули на населений пункт керовані авіабомби.

Били по житловому сектору, внаслідок чого пошкоджено майже з десяток будинків місцевих мешканців. Також атакували й будівлі аграрного підприємства", - йдеться у повідомленні.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.