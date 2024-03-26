УКР
Наслідки удару КАБами по селу на Херсонщині: Величезні вирви та потрощені хати. ФОТОрепортаж

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін опублікував фото наслідків ударів ворожими КАБами по селу на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Прокудіна.

"Величезні вирви у подвірʼях, потрощені хати та господарчі споруди. Таке нині невелике село на Херсонщині після атаки російської авіації. Це Червоний Маяк Бериславського району. Учора ввечері окупанти скинули на населений пункт керовані авіабомби.

Били по житловому сектору, внаслідок чого пошкоджено майже з десяток будинків місцевих мешканців. Також атакували й будівлі аграрного підприємства", - йдеться у повідомленні.

Війська РФ ударили КАБом по Білопіллю, пошкоджено Центр дитячої творчості та багато будинків. ФОТОрепортаж

Херсонщина після бомбардування
Херсонщина після бомбардування
Херсонщина після бомбардування
Херсонщина після бомбардування
Херсонщина після бомбардування
Херсонщина після бомбардування

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Автор: 

бомбардування (348) Херсонська область (6229)
Топ коментарі
+6
падлюки довбані. Це не Путін, це кожна російська тварюка шоб ви всі здохли разом з вашими дітьми
26.03.2024 11:32 Відповісти
+5
Хочете зрозуміти логіку божевільного терориста?
26.03.2024 11:23 Відповісти
+4
Наслідки дій сруськага міра в Мирній Україні, який так гаряче запрошувати ригоАНАЛИ, завиваючи у 2014 році, прутін ввєді… та блокуючи рух військових ЗСУ, щоб захистити кордон на Сході України!!
Правда, вона без меду…
26.03.2024 11:25 Відповісти
Коментувати
накуя?...
26.03.2024 11:21 Відповісти
Хочете зрозуміти логіку божевільного терориста?
26.03.2024 11:23 Відповісти
Думаю, там точность +-500 метров.....
Куда попали - там и есть штаб ВСУ....
26.03.2024 11:29 Відповісти
Это село на берегу Днепра. Они уничтожают все места, где могут располагаться наши подразделения и техника.
26.03.2024 11:31 Відповісти
Наслідки дій сруськага міра в Мирній Україні, який так гаряче запрошувати ригоАНАЛИ, завиваючи у 2014 році, прутін ввєді… та блокуючи рух військових ЗСУ, щоб захистити кордон на Сході України!!
Правда, вона без меду…
26.03.2024 11:25 Відповісти
щоб вбити більше українців
26.03.2024 11:29 Відповісти
падлюки довбані. Це не Путін, це кожна російська тварюка шоб ви всі здохли разом з вашими дітьми
26.03.2024 11:32 Відповісти
Даруйте за цинізм, цікаво, за кого мешканці села голосували у 2019 році?
26.03.2024 11:35 Відповісти
Вгадати з одного разу?
26.03.2024 11:37 Відповісти
Даруйте, це некоректне запитання. Да зеленого дегенерата проголосувало 40-43 відсотки, а страждають всі. А діти, що народились після обрання блазня й загинули теж винні??
26.03.2024 11:38 Відповісти
МЗС! Шмигаль, Кулебо!
Докладні фото, відео та інші докази щодо наслідків кацапорашистських ракетно-бомбових, артилерійських та мінометних ударів по цивільним на Херсонщині, Одещині, Миколаївщині, Запоріжчині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині нагально необхідно щоденно надсилати до ООН, Радбезу ООН, Ради Європи та щоденно вимагати скликання Радбезу ООН задля розгляду та засудження рашистських терористів щодня, щохвилини.
Необхідно змусити здригнутися увесь світ від дій рашистів в Україні, а не тупо просто лялякати на різноматних зустрічах під час міжнародниж вояжів за державний кошт під час війни та вбивства українців
26.03.2024 11:41 Відповісти
Бідне сільце. Колись було цікаве: там стояв Ленін з двома кепками. Одна на голові була, другу в руці тримав
26.03.2024 11:53 Відповісти
Треба більше мобілізованих, щоб усе це залізяччя спинити. "Ракет на 2-3 тижні"
26.03.2024 11:57 Відповісти
 
 