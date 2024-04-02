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Викрито схему заволодіння 3,2 млн грн коштів стратегічного держпідприємства, - НАБУ. ФОТО

НАБУ і САП спільно з СБУ викрили схему заволодіння коштами стратегічного держпідприємства та завдання йому додаткової шкоди у вигляді упущеної вигоди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

набу

За даними слідства, у 2015-2016 рр. один з керівників ДП, яке перебуває у сфері управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та є ключовим підприємством для оборони та безпеки, вступив у змову з бенефіціарним власником приватної компанії. За укладеним з ДП договором, після отримання 40% передплати вона мала поставити вимірювальні прилади, але попри наявність необхідного товару не робила цього. Через це виконання договору припинили, а у тендері на нового постачальника забезпечили перемогу тієї ж самої компанії. Вона врешті-решт поставила довгоочікувані прилади, але вже за завищеними цінами, що супроводжувалося підробленням документів на митниці та під час тендеру.

Таким чином держпідприємство переплатило за продукцію 2,3 млн грн, а також зазнало додаткових збитків у розмірі 853 тис. грн у зв’язку з упущеною вигодою.

набу схема

За реалізацію схеми компанія-постачальник перевела під виглядом оплати за агентські послуги 43,5 тисячі євро на закордонний рахунок компанії дружини посадовця ДП, зареєстрованої на Маршаллових Островах.

набу підозра

Також читайте: Викрито схему заволодіння 117 млн грн коштів "Укрзалізниці" під час закупівлі кабельно-провідникової продукції, - НАБУ

На сьогодні у справі повідомлено про підозру:

  • керівнику ДП;
  • бенефіціарному власнику приватного підприємства
  • бухгалтеру приватного підприємства.

Дії усіх підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України.

Посадовець держпідприємства також обвинувачується у завданні 43,3 млн грн збитків під час реалізації через фірми-прокладки вибухових речовин, а також у завданні 28,4 млн грн збитків при закупівлі безшовних труб з легованої сталі у заздалегідь визначеної іноземної компанії.

Автор: 

НАБУ (5068) САП (2217) Мінстратегпром (132)


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кожна вкрадена гривня, це кров українців!
це, втрачене життя, та розбиті долі, українців!

цікаво, яке ж буде рішення, самого чесного, українського суду?
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02.04.2024 18:05 Відповісти
"Враховуючи те, що обвинувачена визнає свою провину і розкаюється у содіяному, справа вважається закрита. Обвинувачена звільняється з під варти".

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02.04.2024 18:20 Відповісти
Він невинний як дитя. (Парфюмер. История одного убийцы)
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02.04.2024 18:20 Відповісти
Попадають на перші полоси звіти про роботу наших НАБУ, БЕБ, але суми світяться невеликі: сотні тисяч, пару мільйонів, пару десятків мільйонів, дивишся і дивуєшся. Попадаються ті, які не можуть відкупитись?
Де чиновники, де судді, де прокурори?
Одеські, Запорізькі фіто"санітари" вони що самі працювали?, в столицю не возили?
Смішно, плакати хочеться.
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02.04.2024 18:44 Відповісти
пианист , а когда будет электронный туалет ?
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02.04.2024 20:29 Відповісти
 
 