Викрито схему заволодіння 3,2 млн грн коштів стратегічного держпідприємства, - НАБУ. ФОТО

НАБУ і САП спільно з СБУ викрили схему заволодіння коштами стратегічного держпідприємства та завдання йому додаткової шкоди у вигляді упущеної вигоди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, у 2015-2016 рр. один з керівників ДП, яке перебуває у сфері управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та є ключовим підприємством для оборони та безпеки, вступив у змову з бенефіціарним власником приватної компанії. За укладеним з ДП договором, після отримання 40% передплати вона мала поставити вимірювальні прилади, але попри наявність необхідного товару не робила цього. Через це виконання договору припинили, а у тендері на нового постачальника забезпечили перемогу тієї ж самої компанії. Вона врешті-решт поставила довгоочікувані прилади, але вже за завищеними цінами, що супроводжувалося підробленням документів на митниці та під час тендеру.

Таким чином держпідприємство переплатило за продукцію 2,3 млн грн, а також зазнало додаткових збитків у розмірі 853 тис. грн у зв’язку з упущеною вигодою.

За реалізацію схеми компанія-постачальник перевела під виглядом оплати за агентські послуги 43,5 тисячі євро на закордонний рахунок компанії дружини посадовця ДП, зареєстрованої на Маршаллових Островах.

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На сьогодні у справі повідомлено про підозру:

керівнику ДП;

бенефіціарному власнику приватного підприємства

бухгалтеру приватного підприємства.

Дії усіх підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України.

Посадовець держпідприємства також обвинувачується у завданні 43,3 млн грн збитків під час реалізації через фірми-прокладки вибухових речовин, а також у завданні 28,4 млн грн збитків при закупівлі безшовних труб з легованої сталі у заздалегідь визначеної іноземної компанії.