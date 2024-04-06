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Рашисти вдарили КАБом по Боровій, зруйновано цивільну інфраструктуру (оновлено). ФОТО

Ворог продовжує тероризувати цивільне населення, випробовувати на жителях Харківщини свої модифіковані авіабомби та нищити критичну інфраструктуру.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"По смт Борова, що на Ізюмщині, сьогодні завдано ударів по критичній інфраструктурі. Всі обставини з'ясовуються", - йдеться у повідомленні.

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Згодом Синєгубов уточнив, що окупанти знову обстрілюють КАБами Борову Ізюмського району.

"Близько 10 години ранку армія рф вдарила по цивільній інфраструктурі населеного пункту. На щастя, без постраждалих. Зруйновано двоповерхову будівлю "Укрпошти", будівлю перукарні та ветеринарної аптеки", - йдеться у повідомленні.

Борова
Борова
Борова

Автор: 

Харківщина (6054) бомбардування (337)


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Вдарили тому, що хтось з місцевих повідомив русні, що там наші воїни. При тому, цілком можливо, що їх там ніколи насправді й не було, або просто проїзджали мимо колись, а він сфоткав і відправив. Просто якийсь ватоголовий стукачок заробив таким чином 50 доларів. Може він на цю пошту все життя ходив, але вата в голові позбавляє розуму.
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06.04.2024 14:42 Відповісти
А когда 2 КАБа упали на Белгород-там тоже были воины ЗСУ? Они пуляют куда попало. Может целились совсем не в это место. В Любом случае Украине очень необходимы 50 ф 16-х. Тогда русня не сможет подлететь на растояние сборса КАБа
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06.04.2024 15:39 Відповісти
Ф 16 может поразить российский самолет на расстоянии 90-120-160 км в зависимости от модификации ракет. Поесть ф 16 подлетает не долетая 60 км до линии фронта и ничем не рискуя сбивает российский самолет который подлетел ближе чем 70 км к линии фронта. У Ф16 намного большая дальность зенитных ракет именно потомучто они эти ракеты стартуют не с земли каку у Петриота а с воздуха с большой высоты. Радар ф 16 может обнаруживать цели до 320 км. Останется только подождать пока российский самолет подлетит ближе 160-120 или 90 км в зависимости от зенитной ракеты установленной на ф 16
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06.04.2024 23:41 Відповісти
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06.04.2024 14:44 Відповісти
https://t.me/voynareal/87192 https://t.me/voynareal/87192 З https://t.me/voynareal/87192 атоплений по вуха Орськ…бумеранг ще ніколи не був такий красивий
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06.04.2024 15:37 Відповісти
 
 