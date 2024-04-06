Рашисти вдарили КАБом по Боровій, зруйновано цивільну інфраструктуру (оновлено). ФОТО
Ворог продовжує тероризувати цивільне населення, випробовувати на жителях Харківщини свої модифіковані авіабомби та нищити критичну інфраструктуру.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"По смт Борова, що на Ізюмщині, сьогодні завдано ударів по критичній інфраструктурі. Всі обставини з'ясовуються", - йдеться у повідомленні.
Згодом Синєгубов уточнив, що окупанти знову обстрілюють КАБами Борову Ізюмського району.
"Близько 10 години ранку армія рф вдарила по цивільній інфраструктурі населеного пункту. На щастя, без постраждалих. Зруйновано двоповерхову будівлю "Укрпошти", будівлю перукарні та ветеринарної аптеки", - йдеться у повідомленні.
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Roman T #570616
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