Росіяни вранці обстріляли Нікополь з артилерії: Поранення дістали 2 особи. ФОТОрепортаж
Війська РФ вранці завдали артилерійського удару по Нікополю на Дніпропетровщині. Поранення дістали 2 особи, знищено житловий будинок.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"У Нікополі двоє поранених – 21-річна дівчина та 49-річний чоловік. Вони у лікарні у стані середньої тяжкості. Люди постраждали під час ранкового артобстрілу міста", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу знищено двоповерховий житловий будинок. Є й пошкоджені приватні оселі, господарські споруди, авто. Побитий інфраструктурний об’єкт, зачепило газогін і лінії електропередач.
Наслідки атаки уточнюють.
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