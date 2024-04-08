Армія РФ 8 разів атакувала вночі Нікопольщину дронами та артилерією, - ОВА. ФОТО

Окупаційна армія впродовж ночі 8 квітня 8 разів атакувала Нікопольщину за допомогою артилерії, а також дронів-камікадзе.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"За вечір та ніч агресор атакував Нікопольщину 8 разів. Бив дронами-камікадзе та артилерією. Вибухи лунали у Нікополі і Марганецькій громаді", — розповів він.

За словами Лисака, пошкоджено приватний будинок, автомобіль та комунальне підприємство.

Внаслідок атаки жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Ворог регулярно обстрілює Нікопольщину та прилеглі до неї території у Дніпропетровській області.

Також читайте: Війська РФ обстріляли з артилерії Нікополь, багато пошкоджень. ФОТОрепортаж