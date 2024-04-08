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Армія РФ 8 разів атакувала вночі Нікопольщину дронами та артилерією, - ОВА. ФОТО

Окупаційна армія впродовж ночі 8 квітня 8 разів атакувала Нікопольщину за допомогою артилерії, а також дронів-камікадзе.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"За вечір та ніч агресор атакував Нікопольщину 8 разів. Бив дронами-камікадзе та артилерією. Вибухи лунали у Нікополі і Марганецькій громаді", — розповів він.

За словами Лисака, пошкоджено приватний будинок, автомобіль та комунальне підприємство.

Обстріл Нікопольщини

Обстріл Нікопольщини

Внаслідок атаки жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Ворог регулярно обстрілює Нікопольщину та прилеглі до неї території у Дніпропетровській області

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обстріл (28449) Нікополь (1189) Лисак Сергій (124)


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