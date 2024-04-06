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Війська РФ обстріляли з артилерії Нікополь, багато пошкоджень. ФОТОрепортаж

Вночі оборонці неба знищили над Дніпропетровською областю 3 ворожі безпілотники - у Дніпровському та Криворізькому районах.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вогнем артилерії агресор двічі накривав Нікополь.

"У місті пошкоджені культурний центр, бібліотека, житло для переселенців. А ще - торговий центр, спортклуб. Понівечені 8 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, 7 господарських споруд, понад півтора десятка авто і гаражі. Зачепило лінії електропередач. Люди цілі", - інформує Лисак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти випустили по Нікопольщині 8 дронів-камікадзе і 4 рази атакували з артилерії: поранено чоловіка, пошкоджено будинки, соціальний заклад та ЛЕП. ФОТОрепортаж

удар по Нікополю
удар по Нікополю
удар по Нікополю
удар по Нікополю
удар по Нікополю

Автор: 

обстріл (28486) Нікополь (1190) Дніпропетровська область (3726)


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«російські убивці продовжують терор українців,
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06.04.2024 09:24 Відповісти
Що ця рашиська паскуда робить з Нікополем ,Харковом ,Херсоном ,Запоріжжя та іншими прифронтовими містами , я вже не кажу про Маріуполь ,Авдіївку ,Марїнку ,Бахмут ,Попасну ,Северодонецьк які мйже стерті з лиця землі . В той час як Донецьк,Макіївка чи Горлівка які ніби десять років бомбили майжевсе ціле ,ось вся суть рашиської орди це варвари і світ мовчить ,а українська влада нічого не робить що б розповідати правду про злочини рашистів.
показати весь коментар
06.04.2024 09:24 Відповісти
 
 