Війська РФ обстріляли з артилерії Нікополь, багато пошкоджень. ФОТОрепортаж
Вночі оборонці неба знищили над Дніпропетровською областю 3 ворожі безпілотники - у Дніпровському та Криворізькому районах.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вогнем артилерії агресор двічі накривав Нікополь.
"У місті пошкоджені культурний центр, бібліотека, житло для переселенців. А ще - торговий центр, спортклуб. Понівечені 8 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, 7 господарських споруд, понад півтора десятка авто і гаражі. Зачепило лінії електропередач. Люди цілі", - інформує Лисак.
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gassab
показати весь коментар06.04.2024 09:24 Відповісти Мені подобається 1
володимир омельянов
показати весь коментар06.04.2024 09:24 Відповісти Мені подобається 3
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