Війська РФ обстріляли з артилерії Нікополь, багато пошкоджень. ФОТОрепортаж

Вночі оборонці неба знищили над Дніпропетровською областю 3 ворожі безпілотники - у Дніпровському та Криворізькому районах.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вогнем артилерії агресор двічі накривав Нікополь.

"У місті пошкоджені культурний центр, бібліотека, житло для переселенців. А ще - торговий центр, спортклуб. Понівечені 8 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, 7 господарських споруд, понад півтора десятка авто і гаражі. Зачепило лінії електропередач. Люди цілі", - інформує Лисак.

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