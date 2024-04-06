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Войска РФ обстреляли из артиллерии Никополь, много повреждений. ФОТОрепортаж

Ночью защитники неба уничтожили над Днепропетровской областью 3 вражеских беспилотника - в Днепровском и Криворожском районах.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, огнем артиллерии агрессор дважды накрывал Никополь.

"В городе повреждены культурный центр, библиотека, жилье для переселенцев. А еще - торговый центр, спортклуб. Побиты 8 многоэтажек, 16 частных домов, 7 хозяйственных построек, более полутора десятков авто и гаражи. Задело линии электропередач. Люди цели", - информирует Лысак.

Смотрите: Оккупанты выпустили по Никопольщине 8 дронов-камикадзе и 4 раза атаковали из артиллерии: ранен мужчина, повреждены дома, социальное учреждение и ЛЭП. ФОТОрепортаж

удар по Нікополю
удар по Нікополю
удар по Нікополю
удар по Нікополю
удар по Нікополю

Автор: 

обстрел (27129) Никополь (1019) Днепропетровская область (3946)


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«російські убивці продовжують терор українців,
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06.04.2024 09:24 Ответить
Що ця рашиська паскуда робить з Нікополем ,Харковом ,Херсоном ,Запоріжжя та іншими прифронтовими містами , я вже не кажу про Маріуполь ,Авдіївку ,Марїнку ,Бахмут ,Попасну ,Северодонецьк які мйже стерті з лиця землі . В той час як Донецьк,Макіївка чи Горлівка які ніби десять років бомбили майжевсе ціле ,ось вся суть рашиської орди це варвари і світ мовчить ,а українська влада нічого не робить що б розповідати правду про злочини рашистів.
показать весь комментарий
06.04.2024 09:24 Ответить
 
 