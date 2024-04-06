Войска РФ обстреляли из артиллерии Никополь, много повреждений. ФОТОрепортаж

Ночью защитники неба уничтожили над Днепропетровской областью 3 вражеских беспилотника - в Днепровском и Криворожском районах.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, огнем артиллерии агрессор дважды накрывал Никополь.

"В городе повреждены культурный центр, библиотека, жилье для переселенцев. А еще - торговый центр, спортклуб. Побиты 8 многоэтажек, 16 частных домов, 7 хозяйственных построек, более полутора десятков авто и гаражи. Задело линии электропередач. Люди цели", - информирует Лысак.

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