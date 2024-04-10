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Наслідки обстрілів окупантами Вовчанська: поранено дві людини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час обстрілів росіянами м.Вовчанськ на Харківщині поранень зазнали двоє чоловіків.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів м. Вовчанськ, які стались у період з 12:20 по 14:15, поранено двох цивільних 54-річних чоловіків.

Один із них технічний працівник медзакладу, куди й влучили росіяни. Будівля лікарні зруйнована. Чоловіків госпіталізували", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили КАБами по Вовчанську, зруйновано поліклініку

Обстріл Вовчанська
Обстріл Вовчанська

Автор: 

обстріл (28486) Харківщина (6054) Вовчанськ (416)


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