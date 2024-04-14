Ввечері ворог обстріляв село на Харківщині, двоє загиблих. ФОТО
Ввечері 13 квітня армія РФ завдала ударів по селу Веселе Липецької громади Харківської області, двоє людей загинули.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Близько 21 години 13 квітня окупанти завдали ударів по с. Веселе Липецької громади. Повністю зруйновано приватний будинок. Загинули двоє цивільних - чоловік та жінка. Їх деблокували з-під завалів", - зазначив очільник ОДА.
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Чайка Київ
показати весь коментар14.04.2024 09:10 Відповісти Мені подобається 1
Владимир Елисеев
показати весь коментар14.04.2024 11:02 Відповісти Мені подобається 0
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