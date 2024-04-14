УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9144 відвідувача онлайн
Новини Фото
1 347 2

Ввечері ворог обстріляв село на Харківщині, двоє загиблих. ФОТО

Ввечері 13 квітня армія РФ завдала ударів по селу Веселе Липецької громади Харківської області, двоє людей загинули.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 21 години 13 квітня окупанти завдали ударів по с. Веселе Липецької громади. Повністю зруйновано приватний будинок. Загинули двоє цивільних - чоловік та жінка. Їх деблокували з-під завалів", - зазначив очільник ОДА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти скинули боєприпас з FPV-дрона по Куп’янщині: постраждав водій швидкої

Обстріл Харківщини
Обстріл Харківщини
Обстріл Харківщини

Автор: 

обстріл (28428) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
14.04.2024 09:10 Відповісти
деревня? WTF?
показати весь коментар
14.04.2024 11:02 Відповісти
 
 