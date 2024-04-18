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Зеленський зустрівся з єврейською громадою напередодні свята Песах. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський з нагоди свята Песах зустрівся з представниками іудейських релігійних організацій і поспілкувався з учнями спеціалізованої школи № 325 "Щастя".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський

Зеленський відвідав один з уроків і подякував за запрошення у знакове для іудеїв свято, яке символізує перемогу свободи над рабством.

Зеленський відвідав школу Щастя

Президент також  подякував представникам іудейських організацій за те, що вони допомагають залучати до допомоги Україні міжнародних партнерів, зокрема зі США.

Зеленський та рабини міст України
Зеленський та рабини міст України

Також дивіться: Зеленський привітав єврейську громаду зі святом Хануки. ФОТО


Зеленський та рабини міст України

Головні рабини міст зауважили, що не виїжджали з країни з початку повномасштабного вторгнення, бо під час війни надзвичайно важливо залишатися зі своєю громадою. Вони запевнили, що й надалі докладатимуть усіх можливих зусиль і молитимуться за перемогу України.

Зеленський підписує прапор України

Також читайте: Від початку війни Росії проти України понад 60 тисяч євреїв вирішили виїхати з РФ до Ізраїлю, - The Guardian

Автор: 

євреї (124) Зеленський Володимир (23810) іудеї (25)


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Топ коментарі
+29
Цікаво, а хто небуть бачив, як ТЦКшники заломують мужиків в ярмолках?
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18.04.2024 20:04
+24
Цікаво, з українською громадою він зустрінеться перед Великоднем?
Хоча, навіщо це йому…
Та й громаді теж…
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18.04.2024 20:03
+24
КОЗАЦЬКА РАДА !!!! Зебіли хавайте !!!!
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18.04.2024 20:07
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Є дві країни в світі де президент єврей Ізраїль що природно і Україна і саме та людина яка висьміювала українців ,плюс більшість олігархів також євреї.
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18.04.2024 21:10 Відповісти
Як не старайся вова, але в Ізраїль тебе не запросять, хіба що в цирк
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18.04.2024 21:19 Відповісти
Він вже там має хатинку для мами Ріми і батька Саші за 8 млн. баксів яку охороняють британські спецпризначенці. Він її успадкує.
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19.04.2024 02:33 Відповісти
злі,антисемітські язики плещуть,що мамочку Рімму і папочку Сашу,після нападу Хамас на богоізбранний 07.10., поспішно перевезли на віллу в Португалії....
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19.04.2024 21:55 Відповісти
Добрі люди вважають таких "космополітами". Коли десь їм стає добре то там їх стає більше і врешті вони починають лізти в національне керівництво і повчати аборигенів при цьому люто їх грабуючи. Закінчується всюди однаково антисемітизмом масс і втечею "богошзбраних" в іншу "толерантну" країну де все починається спочатку...
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19.04.2024 23:03 Відповісти
у свій час я вивчав епідеміологію та інфекційні хвороби. ви знаєте,їх життєдіяльність мені дуже нагадує життєдіяльність вошей-перенощиків сипного тифу: воша тифом не хворіє але мікроби збудники тифу живуть в її кишківнику. воша знаходить здорову людину і поселяється на ній,п"є кров з людини,в момент прокусу шкіри у воші відбувається випорожнення біля ранки,людина чухає місце укусу і вошине говно з мікробами потрапляє в рану,стається зараження тифом. як тільки у зараженого підвищується температура,це є сигналом для воші покидати його тіло і шукати нового,здорового годувальника кров"ю....
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20.04.2024 09:49 Відповісти
Правильно і мудро робить, що вітає громадян України, які святкують і активно підтриманісвітовим єврейством виступають проти агресора...!!!" Ворог мого ворога мій друг" говорили древні римляни!
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25.12.2024 20:57 Відповісти
Де ті дебіли, що тут про Вальцмана орали???
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18.04.2024 21:38 Відповісти
Єто другоє !
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19.04.2024 11:10 Відповісти
Це святе, так 73%? Я точно не зовсім розумію, ми козацька держава, чи тут щось інше?
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18.04.2024 22:10 Відповісти
пропал дом...
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18.04.2024 22:10 Відповісти
Зеленский - дрек зелёный. Но его ведь не израильтяне выбрали, а 73% украинцев. Наверняка и многие комментаторы на этой странице за него голосовали. Так к кому притензии?
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18.04.2024 23:04 Відповісти
К агитаторам.
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20.04.2024 20:45 Відповісти
Читаю коменти і бачу - який там вам цивілізований світ. У вас ще гайдамаччина з "клятими жидами" не вивітрилася.

П.С. Єрмак взагалі від нього колись відклеюється? Це ж просто встид, хоч би на камеру не стояв.
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19.04.2024 00:59 Відповісти
Якби "гайдамаччина не вивітрилась" то про цього блазня вже б забули...
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19.04.2024 02:38 Відповісти
Готує собі "парашут"...і укріплює зв'язки для "подальшої співпраці"...)
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19.04.2024 03:04 Відповісти
часто чую: Ставка Верховного головнокомандування вирішила,розглянули,заслухали на Ставці....Тепер я побачив,як ця Ставка виглядає.....
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19.04.2024 21:45 Відповісти
Коли вже він по-людськи почне вдягатися?
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20.04.2024 19:28 Відповісти
І звичайно,як без його шефа ермака?
Зустріч би не відбулась без нього-скільки би країна втратила?
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21.04.2024 15:48 Відповісти
Що там тупий квнщик розуміє в Торі, нажаль він і для цього занад то тупий.
Євреї вийшли з Єгипту ?
Та як вони посміли без дозволу ТЦК 🤣
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21.04.2024 20:25 Відповісти
цікаво до якої громади він блищий та ріднішій?..До ціей чи до української?..скоріш до ватної...
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21.04.2024 22:14 Відповісти
В країні дискрімінуються циганські, мусульманські, вірменські, грузинські громади. Перевага одній національності над іншими є кримінальним злочином.
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21.04.2024 23:41 Відповісти
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