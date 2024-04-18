Зеленський зустрівся з єврейською громадою напередодні свята Песах. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський з нагоди свята Песах зустрівся з представниками іудейських релігійних організацій і поспілкувався з учнями спеціалізованої школи № 325 "Щастя".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський відвідав один з уроків і подякував за запрошення у знакове для іудеїв свято, яке символізує перемогу свободи над рабством.

Президент також подякував представникам іудейських організацій за те, що вони допомагають залучати до допомоги Україні міжнародних партнерів, зокрема зі США.





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Головні рабини міст зауважили, що не виїжджали з країни з початку повномасштабного вторгнення, бо під час війни надзвичайно важливо залишатися зі своєю громадою. Вони запевнили, що й надалі докладатимуть усіх можливих зусиль і молитимуться за перемогу України.

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