Зеленський зустрівся з єврейською громадою напередодні свята Песах. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський з нагоди свята Песах зустрівся з представниками іудейських релігійних організацій і поспілкувався з учнями спеціалізованої школи № 325 "Щастя".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленський відвідав один з уроків і подякував за запрошення у знакове для іудеїв свято, яке символізує перемогу свободи над рабством.
Президент також подякував представникам іудейських організацій за те, що вони допомагають залучати до допомоги Україні міжнародних партнерів, зокрема зі США.
Головні рабини міст зауважили, що не виїжджали з країни з початку повномасштабного вторгнення, бо під час війни надзвичайно важливо залишатися зі своєю громадою. Вони запевнили, що й надалі докладатимуть усіх можливих зусиль і молитимуться за перемогу України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
П.С. Єрмак взагалі від нього колись відклеюється? Це ж просто встид, хоч би на камеру не стояв.
Зустріч би не відбулась без нього-скільки би країна втратила?
Євреї вийшли з Єгипту ?
Та як вони посміли без дозволу ТЦК 🤣