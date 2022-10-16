Від початку війни Росії проти України понад 60 тисяч євреїв вирішили виїхати з РФ до Ізраїлю, - The Guardian
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За останні сім місяців щонайменше 26 тисяч росіян з єврейським корінням прибули до Ізраїлю, а ще 35 тисяч подали документи на репатріацію.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на британську газету The Guardian.
Коли Росія вторглася в Україну в лютому, Ізраїль підготувався до нової хвилі імміграції. Відтоді близько 13 тисяч українців із єврейським походженням емігрували. Неочікувано вдвічі більше вже прибуло з Росії - приблизно кожен восьмий російський етнічний єврей покинув країну, йдеться у матеріалі видання.
Згідно з даними Єврейського агентства для Ізраїлю ("Сохнут"), на яке посилається The Guardian, за останні сім місяців щонайменше 26 тисяч росіян з єврейським корінням прибули до Ізраїлю, а ще 35 тисяч подали документи на репатріацію.
Російська влада при цьому чинить тиск на "Сохнут", який допомагає в питаннях репатріації - мін'юст РФ у липні зажадав ліквідувати представництво організації в Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Гражданство дали в аэропорту, дали квартиру, машину, денежное обеспечение.
Языка не знает, но что бы работать, нужно выучить. Работать он не собирается - инвалид.
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хотел написать, чем занимается, но не стал
-сколько вам лет, отец!?
-79.
-ну так пора батенька, года.
-а вот напарник по домино, говорит, что может 3 раза в неделю, а ему 84!?
- ну так и вы говорите.
квартиру, машину и девственницу сару
не надо считать, что я придумал.
Есть местные заморочки и с ценами и с налогами. А где их нет, этих самых заморочек?
Есть и неравенство. А где его нет?
Но если не выхватывать отдельные детали и не брать каждого отдельного человека, а брать картину израильской жизни в общем, и экономики в частности, то любой, имеющий работу, в состоянии купить себе квартиру, машину, жить не бедствуя, учить детей, отдыхать, откладывать на пенсию и проч. и проч. И это самый главный показатель здоровой страны и здоровой экономики.
А так, да, и я тоже воз и маленькую тележку могу привести примеров, как кто-то, ничего не достигнув, собирает чемоданы и из Израиля улетает в Канаду. Но здесь на 90% уверенности можно предсказать, что он и там тоже ничего не достигнет. Ибо работает старое правило - в твоем успехе на 90% все зависит от тебя и только на 10% от места и обстоятельств
Он на реабилитацию ездит туда, хотят на ноги поставить. от ВиЧ вылечить и так далее.
Ну и шишечки по выходным покупает, нарик бывший.
может поэтому Израиль не спешит помогать именно Украине (хотя, сегодня вроде что-то там шевельнулось в душе еврейской - в ответ на иранские ракеты пообещали что-то...а вдруг дадут?))
транно....., настоящие ивреии должны бы быть в первых рядах борцов с нацистами в Украине,
даже доплачивать из своего кармана за честь сразиться с фошиздами ????