Від початку війни Росії проти України понад 60 тисяч євреїв вирішили виїхати з РФ до Ізраїлю, - The Guardian

За останні сім місяців щонайменше 26 тисяч росіян з єврейським корінням прибули до Ізраїлю, а ще 35 тисяч подали документи на репатріацію.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на британську газету The Guardian.

Коли Росія вторглася в Україну в лютому, Ізраїль підготувався до нової хвилі імміграції. Відтоді близько 13 тисяч українців із єврейським походженням емігрували. Неочікувано вдвічі більше вже прибуло з Росії - приблизно кожен восьмий російський етнічний єврей покинув країну, йдеться у матеріалі видання.

Згідно з даними Єврейського агентства для Ізраїлю ("Сохнут"), на яке посилається The Guardian, за останні сім місяців щонайменше 26 тисяч росіян з єврейським корінням прибули до Ізраїлю, а ще 35 тисяч подали документи на репатріацію.

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Російська влада при цьому чинить тиск на "Сохнут", який допомагає в питаннях репатріації - мін'юст РФ у липні зажадав ліквідувати представництво організації в Росії.