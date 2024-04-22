Двопартійна делегація Конгресу США прибула до Києва. ФОТО
Сьогодні, 22 квітня, з робочим візитом у Київ прибула двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство США в Україні.
"Посольство США в Києві з радістю вітає сьогодні двопартійну делегацію Конгресу: Тома Кіна, Білла Кітінга, Мадлен Дін та Натаніеля Морана", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що цей візит є ще одним нагадуванням про те, що відданість Україні непохитна.
Топ коментарі
+20 Vlad D #386324
показати весь коментар22.04.2024 13:26
+15 Сергей Тарасов #110107
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+15 Pan Kotskyi
показати весь коментар22.04.2024 13:33
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Р.С. як гарно що не приїхала зємлячка дорогенька чернигівчанка вікуся спарц
Ви краще б питали "а що робить зелена влада, щоб цього не сталось?"
Що може зробити Україна («влада») з Трампом, який підтримуе ху&ла?
Напиши, що? і як Україна може вплинути на рудого ідіота?
Відповіді немае. Щоб Україна не робила це не змінить негативного ставлення Трампа до України.
І не требо писати, що ім'я президента України , чи премьяра, чи спікера тут мають значення.
Та навіть якщоб президентом України був би Джорж Вашингтон, Трамп був би все одно не задоволенний.
Ще раз кажу(і не тільки я!) ЗЕшобла не випустила за кордон до Штатів ЖОДНУ(!!!) впливову людину, яких є дуже багато, щоб обговорити це з тими ж респами. Але ж ви цього або не знаєте, або це вам не цікаво і ви продовжуєте "не бачити" усього того гівна, що зелена шобла натворила за останні роки! Вам так зручніше жити? Ну то живіть, але не намагайтесь применшити чи знівелювати злочинну діяльність всіх ЗЕбуїнів на чолі з ЗЄрмаком.
https://t.me/libertatemua
Це раша чи північна корея?
3 дні ніхто не знав де людина.
Крім того були тортури шголодуванням.
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