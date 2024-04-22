Двопартійна делегація Конгресу США прибула до Києва. ФОТО

Сьогодні, 22 квітня, з робочим візитом у Київ прибула двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство США в Україні.

"Посольство США в Києві з радістю вітає сьогодні двопартійну делегацію Конгресу: Тома Кіна, Білла Кітінга, Мадлен Дін та Натаніеля Морана", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що цей візит є ще одним нагадуванням про те, що відданість Україні непохитна.

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