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Двопартійна делегація Конгресу США прибула до Києва. ФОТО

Сьогодні, 22 квітня, з робочим візитом у Київ прибула двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство США в Україні.

"Посольство США в Києві з радістю вітає сьогодні двопартійну делегацію Конгресу: Тома Кіна, Білла Кітінга, Мадлен Дін та Натаніеля Морана", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що цей візит є ще одним нагадуванням про те, що відданість Україні непохитна.

Також читайте: Республіканці закликають спікера Джонсона піти у відставку

конгресмени у Києві

Автор: 

візит (1583) Конгрес США (1228)


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Топ коментарі
+20
Зверніть увагу на одяг, жодного гучі та мисливського вбрання.
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22.04.2024 13:26
+15
а почему они эту Тейлор Грин с собой не взяли - в Украине есть много желающих плюнуть ей в морду
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22.04.2024 13:25
+15
Вона до москви полетіла. Інкоґніто.
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22.04.2024 13:33
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а почему они эту Тейлор Грин с собой не взяли - в Украине есть много желающих плюнуть ей в морду
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22.04.2024 13:25 Відповісти
Може тому і не взяли
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22.04.2024 13:30 Відповісти
Вона до москви полетіла. Інкоґніто.
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22.04.2024 13:33 Відповісти
Так можна ж це ж саме зробити її копії, але вже тут - маруха безУмна ж тут, нікуди не ділась.
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22.04.2024 13:53 Відповісти
Зверніть увагу на одяг, жодного гучі та мисливського вбрання.
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22.04.2024 13:26 Відповісти
Лохи ))
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22.04.2024 13:28 Відповісти
Ніщєброди.
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22.04.2024 13:31 Відповісти
... так в європу приїхали!
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22.04.2024 13:29 Відповісти
До нас приїхав ревізор...
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22.04.2024 13:29 Відповісти
Може ''прозріють'' хто такі кацапня
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22.04.2024 13:31 Відповісти
Ласкаво просимо !

Дякуємо за допомогу !
«Учет и контроль - вот главное…» (В. И. Ленин)!

Р.С. як гарно що не приїхала зємлячка дорогенька чернигівчанка вікуся спарц
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22.04.2024 13:34 Відповісти
А чим вона не догодила? Просто дуже "розумні" тут її хвалили, хвалили і перехвалили. Так тут часто буває. Потім правда відмазки ліпили, вигадуючи все, щоб бути лохами. Але вони були й ними залишилися.
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22.04.2024 14:06 Відповісти
А без в.і. лєніна тут просто НІЯК!
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22.04.2024 14:48 Відповісти
а де Кулєба в кросівках?
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22.04.2024 13:36 Відповісти
Та з сигарою в зубах.
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22.04.2024 13:46 Відповісти
А дєрмак не зустрічав? Ой! Та він тільки з Салліваном спілкується.
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22.04.2024 13:38 Відповісти
Так, а чому ви звинувачуєте респів, а не "служок"? Це ж їхнє рішення нагадити на всіх і вся де можна і де ні! А вибрати їх до влади - це теж респи винні, чи може якась Зінка з підворотні? Не треба все валити тільки на зовнішні фактори - подивіться в зеркало, навкруги і скажіть відверто(хоч самому собі) - скільки навкруги ви бачите тих, хто обрав цю шелупонь до влади.
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22.04.2024 13:58 Відповісти
"відданість респів Україні - під питанням" - це не критика? А про "6 місячне затягування"?
Ви краще б питали "а що робить зелена влада, щоб цього не сталось?"
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22.04.2024 15:04 Відповісти
Серожа, ти розумний?!

Що може зробити Україна («влада») з Трампом, який підтримуе ху&ла?

Напиши, що? і як Україна може вплинути на рудого ідіота?

Відповіді немае. Щоб Україна не робила це не змінить негативного ставлення Трампа до України.

І не требо писати, що ім'я президента України , чи премьяра, чи спікера тут мають значення.

Та навіть якщоб президентом України був би Джорж Вашингтон, Трамп був би все одно не задоволенний.
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22.04.2024 16:44 Відповісти
Коли у вас забракло аргументів ви переходите на образи?
Ще раз кажу(і не тільки я!) ЗЕшобла не випустила за кордон до Штатів ЖОДНУ(!!!) впливову людину, яких є дуже багато, щоб обговорити це з тими ж респами. Але ж ви цього або не знаєте, або це вам не цікаво і ви продовжуєте "не бачити" усього того гівна, що зелена шобла натворила за останні роки! Вам так зручніше жити? Ну то живіть, але не намагайтесь применшити чи знівелювати злочинну діяльність всіх ЗЕбуїнів на чолі з ЗЄрмаком.
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22.04.2024 20:38 Відповісти
Хоч би пика єрмака не засвітилась: все обгадить.
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22.04.2024 13:49 Відповісти
А перед цим ФСБ ОП викрали людину і ніхто не знає , де зараз Червінський.

https://t.me/libertatemua
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22.04.2024 13:58 Відповісти
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22.04.2024 14:01 Відповісти
Захисників не допустили на засідання
Це раша чи північна корея?
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22.04.2024 14:03 Відповісти
сьогодні дали інфу, бо весь інтернет кричить.
3 дні ніхто не знав де людина.
Крім того були тортури шголодуванням.
Підписуйтесь на телеграм канал - нас повинно бути мільйон
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22.04.2024 14:04 Відповісти
У Кадырова некроз поджелудочной − росСМИ
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22.04.2024 14:12 Відповісти
По статистике смертность при некрозе поджелудочной железы достигает 80%.
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22.04.2024 14:13 Відповісти
я бы дал 100%
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22.04.2024 14:14 Відповісти
разделили республиканцев и Трамп притих
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22.04.2024 14:09 Відповісти
Ой ,а найвпливовіший знову в тіні ларька ховається?
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22.04.2024 14:23 Відповісти
Будуть ставити клізму тупорилому ішаку. Дипломатичною мовою це називається нагадування про непохитну відданість.
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22.04.2024 20:38 Відповісти
 
 