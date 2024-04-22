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Новини
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Республіканці закликають спікера Джонсона піти у відставку

Спікер Палати представників Майк Джонсон

Республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, у неділю заявила, що спікер Майк Джонсон "зрадник" США після того, як конгресмени схвалили нову допомогу Україні. Вона погрожує ініціювати голосування за його звільнення, якщо він не піде у відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Спікерство Майка Джонсона закінчилося. Йому потрібно вчинити правильно – піти у відставку і дозволити нам рухатися вперед у контрольованому процесі. Якщо він цього не зробить, він буде звільнений", – заявила Грін в ефірі Fox News.

Таким чином, вона натякнула на те, що ініціює голосування за відставку однопартійця, якого різко критикувала з моменту обрання на посаду. Журналісти зазначають, що якщо це станеться, Джонсону доведеться покладатися на підтримку демократів Палати представників. Наразі відомо, що як мінімум троє республіканців з правого крила партії підтримують Грін.

Водночас конгресмен-республіканець Майкл Маккол, який очолює Комітет із закордонних справ, висловився за підтримку спікера.

"Я думаю, що акції Майка Джонсона сильно зросли, бо він вчинив правильно. Думаю, що в нього все буде гаразд", – сказав Маккол в інтерв'ю ABC News.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джонсон пояснив, чому в Конгресі затягували з ухваленням допомоги Україні: Палата представників передає Сенату кращий пакет

Також конгресмен Ро Ханна заявив у неділю, що проголосує проти пропозиції щодо усунення Джонсона з поста спікера.

"Я не згоден зі спікером Джонсоном у багатьох питаннях, і я дуже критично ставився до нього, але тут він вчинив правильно, і він заслуговує зберегти свою посаду до кінця цього терміну", - сказав він.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги. Він передбачає також передачу Києву ATACMS. Водночас президент США може відкласти рішення щодо ATACMS, якщо воно "шкодитиме інтересам національної безпеки США".

Раніше повідомлялось, що у Білому домі очікують, що постачання американської військової допомоги почнуться "одразу ж" після того, як відповідне додаткове фінансування схвалить Конгрес США.

У Сенаті США заявили, що швидко ухвалять законопроєкти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні.

Автор: 

Конгрес США (1222) відставка (1459) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+24
Може приспати цю упороту істоту? З парашки вимагають звіту про гроші на саботаж,а воно вже їх потратило на пришивання собі х#я.
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22.04.2024 07:04
+13
Яке биття що ти мелеш тролю!? По перше США наш Союзник і нам не потрібні суперечки між їхніми політиками, по друге тейлор грін не має ніякої політичної влади та своєї волі, оскільки вона звичайна підо.російська підстилка, а зараз у всьому Цивілізованому Світі тренд витирати ноги об кацапів та а їх прихвоснів!
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22.04.2024 07:27
+12
Greene назвали ідіоткою навіть на Fox News. Сам не повірив, але факт підтвердився.
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22.04.2024 07:46
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Може приспати цю упороту істоту? З парашки вимагають звіту про гроші на саботаж,а воно вже їх потратило на пришивання собі х#я.
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22.04.2024 07:04 Відповісти
Теперь в стиле ***** она просто обязана познакомиться с новичком
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22.04.2024 08:15 Відповісти
члены крыла рыжего извращенца ничего не смогут сделать,а старая трампистка захлебнется в своей желчи
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22.04.2024 09:41 Відповісти
"Дай боже вам побитись, а нам - подивитись!" (с)
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22.04.2024 07:06 Відповісти
Яке биття що ти мелеш тролю!? По перше США наш Союзник і нам не потрібні суперечки між їхніми політиками, по друге тейлор грін не має ніякої політичної влади та своєї волі, оскільки вона звичайна підо.російська підстилка, а зараз у всьому Цивілізованому Світі тренд витирати ноги об кацапів та а їх прихвоснів!
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22.04.2024 07:27 Відповісти
Сплюньте. Шо вы несешь?
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22.04.2024 08:01 Відповісти
Є таке прислів'я: "погана думка, гірша за змію, бо може вкусити навіть сидячого на верблюді" (с)
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22.04.2024 09:02 Відповісти
Може ***** пообіцяв їй на пару ночей валуєва.
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22.04.2024 07:11 Відповісти
******* -- бабера з гібридним виттям
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22.04.2024 07:11 Відповісти
Грин, так ведь для твоего Ху#ла уже всё равно, останется Джонсон или нет. Он же тебе и твоему трампону платил за срыв закона о помощи Украине. Или ты ему сдачу решила вернуть?
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22.04.2024 07:17 Відповісти
"як мінімум троє республіканців з правого крила партії підтримують Грін" - лишь трое отъявленных фриков от общего числа республиканцев. Почему бы тогда название новости не изменить на что-то типа - "малочисленное, прокремлевское лобби в Палате представителей намерено инициировать отставку вменяемого спикера"?
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22.04.2024 07:27 Відповісти
Біситься...
Мабуть Путін вимагає повернути гроші...
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22.04.2024 07:28 Відповісти
Півроку лили лайно на Джонсона та Трампа, тепер переключилися на Грін та Спартц. Дано нову команду "Фас!"
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22.04.2024 07:30 Відповісти
Вони того заслуговували в той час.
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22.04.2024 07:39 Відповісти
В України своє ГРІН є й своє трамп - але усі вони разом вчотирьох прокремлівсі виродки .
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22.04.2024 07:34 Відповісти
Так кому там Вікторія Спарц підспівує?
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22.04.2024 07:36 Відповісти
Собі.
Хоче перевибратися у листопаді. Але шанси зараз виглядають так собі.

https://archive.is/xxG8T#selection-518.0-541.228

Victoria Spartz's late entry into the 5th Congressional District primary has put her reelection chances at risk as she continues to struggle to fundraise with one month to go until election day.

Her most well-funded opponent, Gaylor Electric CEO and https://archive.is/o/xxG8T/https://www.gowithchuckgoodrich.com/ Noblesville state Rep. Chuck Goodrich , has raised more than six times what Spartz has collected, when including personal loans, so far this election cycle.

Federal Election campaign finance reports show https://archive.is/o/xxG8T/https://docquery.fec.gov/cgi-bin/forms/C00737767/1772500/ the congresswoman raised just under $358,000 in the first three months of 2024 to Goodrich's nearly $1.74 million, thanks in large part to a a $1.6 million loan the candidate gave his own campaign. That's on top of the nearly $1.7 million worth of personal loans and contributions his campaign raised last year while Spartz's campaign was idle.
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22.04.2024 07:50 Відповісти
От нехай вона програє цьому Гудрічу як і інші згодні із нею і не ********* республіканців котрі завжди були локомотивом боротьби із комунізмом та СРСР до котрого так бажають повернутись рашисти!!!
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22.04.2024 09:21 Відповісти
Одна безумна це ж не всі республіканці. Як кажуть "собака гавкає, а караван іде".
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22.04.2024 07:43 Відповісти
Це просто та Палата не знаьома з машкою безумною з слуг хріньогознає якого народу.
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22.04.2024 07:45 Відповісти
Greene назвали ідіоткою навіть на Fox News. Сам не повірив, але факт підтвердився.
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22.04.2024 07:46 Відповісти
Трамп развалит штати,лед тронулся.
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22.04.2024 07:59 Відповісти
яка проблема у ЦРУ і американської фінансової розвідки знайти в цієї прорашистської шлюхи ,пару баксів куйла , або його агентів в США?
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22.04.2024 08:08 Відповісти
ЦРУ і американська розвідка мабуть хочуть зберегти свої кріселка після очевидної перемоги на виборах відомо-кого.
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22.04.2024 09:34 Відповісти
Эта сестра безуглой никак не угомонится. Всрала..сь, обтекай
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22.04.2024 08:12 Відповісти
Нічого собі путіністи рулять в Сенаті США ... багато їм кремль платить ,як шо так за діктатуру істерять
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22.04.2024 08:31 Відповісти
і там своя безугла
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22.04.2024 08:54 Відповісти
Марджорі Тейлор Грін - це аналог сумнозвісної Мар'яни Безуглої. Маю надію, що далеко не всі республіканці такої ж думки про Джонсона, як пані Грін.
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22.04.2024 08:55 Відповісти
З огляду на те що саме пропонували Марджорі Тейлор Грін та Вікторія Спартц (Кульгейко) стосовно закону про допомогу трьом країнам від США приходжу до висновку що більш тупих ніж вони особ важко буде знайти. Тож якщо хтось і зраджує США і демократії у світі так це саме вони і згодні з ними конгресмени та їх прихильники. Думаю що Рейган побачивши на що перетворились зараз деякі республіканці був би згоден знищіти їх фізично, аби вони не споплюжували Штати і не перетворювали їх країну на незрозумілу аморфну державу що нездатна протидіяти тоталітарним країнам і сама перетворювалась на їх подобу!!!
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22.04.2024 09:14 Відповісти
..
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22.04.2024 09:43 Відповісти
я не здивуюся якщо то уйопище безмозгле з біолабораторії раніше за джонсона конгрес покине
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22.04.2024 09:18 Відповісти
ФБР уже всё.
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22.04.2024 10:44 Відповісти
Марджори Тейлор Грин доказала, что климакс - страшная сила.
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22.04.2024 11:18 Відповісти
Цензору треба уточнити, не республіканці, а трампісти. Не ототожнювати всю республіканську партію з цією дурепою.
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22.04.2024 12:41 Відповісти
А от цікаво. Якщо не заважати цій скаженій цьотці - вона викине Джонсона з вікна чи ніт?
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22.04.2024 12:45 Відповісти
 
 