Республіканці закликають спікера Джонсона піти у відставку

Республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, у неділю заявила, що спікер Майк Джонсон "зрадник" США після того, як конгресмени схвалили нову допомогу Україні. Вона погрожує ініціювати голосування за його звільнення, якщо він не піде у відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Спікерство Майка Джонсона закінчилося. Йому потрібно вчинити правильно – піти у відставку і дозволити нам рухатися вперед у контрольованому процесі. Якщо він цього не зробить, він буде звільнений", – заявила Грін в ефірі Fox News.

Таким чином, вона натякнула на те, що ініціює голосування за відставку однопартійця, якого різко критикувала з моменту обрання на посаду. Журналісти зазначають, що якщо це станеться, Джонсону доведеться покладатися на підтримку демократів Палати представників. Наразі відомо, що як мінімум троє республіканців з правого крила партії підтримують Грін.

Водночас конгресмен-республіканець Майкл Маккол, який очолює Комітет із закордонних справ, висловився за підтримку спікера.

"Я думаю, що акції Майка Джонсона сильно зросли, бо він вчинив правильно. Думаю, що в нього все буде гаразд", – сказав Маккол в інтерв'ю ABC News.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джонсон пояснив, чому в Конгресі затягували з ухваленням допомоги Україні: Палата представників передає Сенату кращий пакет

Також конгресмен Ро Ханна заявив у неділю, що проголосує проти пропозиції щодо усунення Джонсона з поста спікера.

"Я не згоден зі спікером Джонсоном у багатьох питаннях, і я дуже критично ставився до нього, але тут він вчинив правильно, і він заслуговує зберегти свою посаду до кінця цього терміну", - сказав він.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги. Він передбачає також передачу Києву ATACMS. Водночас президент США може відкласти рішення щодо ATACMS, якщо воно "шкодитиме інтересам національної безпеки США".

Раніше повідомлялось, що у Білому домі очікують, що постачання американської військової допомоги почнуться "одразу ж" після того, як відповідне додаткове фінансування схвалить Конгрес США.

У Сенаті США заявили, що швидко ухвалять законопроєкти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні.