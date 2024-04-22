Республіканці закликають спікера Джонсона піти у відставку
Республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, у неділю заявила, що спікер Майк Джонсон "зрадник" США після того, як конгресмени схвалили нову допомогу Україні. Вона погрожує ініціювати голосування за його звільнення, якщо він не піде у відставку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
"Спікерство Майка Джонсона закінчилося. Йому потрібно вчинити правильно – піти у відставку і дозволити нам рухатися вперед у контрольованому процесі. Якщо він цього не зробить, він буде звільнений", – заявила Грін в ефірі Fox News.
Таким чином, вона натякнула на те, що ініціює голосування за відставку однопартійця, якого різко критикувала з моменту обрання на посаду. Журналісти зазначають, що якщо це станеться, Джонсону доведеться покладатися на підтримку демократів Палати представників. Наразі відомо, що як мінімум троє республіканців з правого крила партії підтримують Грін.
Водночас конгресмен-республіканець Майкл Маккол, який очолює Комітет із закордонних справ, висловився за підтримку спікера.
"Я думаю, що акції Майка Джонсона сильно зросли, бо він вчинив правильно. Думаю, що в нього все буде гаразд", – сказав Маккол в інтерв'ю ABC News.
Також конгресмен Ро Ханна заявив у неділю, що проголосує проти пропозиції щодо усунення Джонсона з поста спікера.
"Я не згоден зі спікером Джонсоном у багатьох питаннях, і я дуже критично ставився до нього, але тут він вчинив правильно, і він заслуговує зберегти свою посаду до кінця цього терміну", - сказав він.
Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги. Він передбачає також передачу Києву ATACMS. Водночас президент США може відкласти рішення щодо ATACMS, якщо воно "шкодитиме інтересам національної безпеки США".
Раніше повідомлялось, що у Білому домі очікують, що постачання американської військової допомоги почнуться "одразу ж" після того, як відповідне додаткове фінансування схвалить Конгрес США.
У Сенаті США заявили, що швидко ухвалять законопроєкти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні.
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Мабуть Путін вимагає повернути гроші...
Хоче перевибратися у листопаді. Але шанси зараз виглядають так собі.
https://archive.is/xxG8T#selection-518.0-541.228
Victoria Spartz's late entry into the 5th Congressional District primary has put her reelection chances at risk as she continues to struggle to fundraise with one month to go until election day.
Her most well-funded opponent, Gaylor Electric CEO and https://archive.is/o/xxG8T/https://www.gowithchuckgoodrich.com/ Noblesville state Rep. Chuck Goodrich , has raised more than six times what Spartz has collected, when including personal loans, so far this election cycle.
Federal Election campaign finance reports show https://archive.is/o/xxG8T/https://docquery.fec.gov/cgi-bin/forms/C00737767/1772500/ the congresswoman raised just under $358,000 in the first three months of 2024 to Goodrich's nearly $1.74 million, thanks in large part to a a $1.6 million loan the candidate gave his own campaign. That's on top of the nearly $1.7 million worth of personal loans and contributions his campaign raised last year while Spartz's campaign was idle.