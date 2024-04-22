У Києві випала рекордна кількість опадів, рівень Дніпра за добу піднявся на 67 см. ФОТОрепортаж
Вчора, 21 квітня, у Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів - 25,8 мм, що на 10,6 мм більше, ніж попередній рекорд 1938 року для цього дня, коли випало 15,2 мм опадів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.
Своєю чергою, у КМВА інформують, що за останню добу рівень Дніпра в межах Києва піднявся на 67 см. Станом на 22.04.2014 він становить 600 см над "0" поста.
Рівень небезпеки гідрологічних явищ - І (жовтий).
Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано.
"Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза небезпекою. Моніторинг цьогорічного водопілля триває", - йдеться у повідомленні.
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(гнівно):
Це були сталінські, імперські опади!
Ги...