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У Києві випала рекордна кількість опадів, рівень Дніпра за добу піднявся на 67 см. ФОТОрепортаж

Вчора, 21 квітня, у Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів - 25,8 мм, що на 10,6 мм більше, ніж попередній рекорд 1938 року для цього дня, коли випало 15,2 мм опадів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

Своєю чергою, у КМВА інформують, що за останню добу рівень Дніпра в межах Києва піднявся на 67 см. Станом на 22.04.2014 він становить 600 см над "0" поста.

Рівень небезпеки гідрологічних явищ - І (жовтий).

Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано.

Також читайте: У Києві рівень води у Дніпрі піднявся до максимуму з початку 2024 року

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дніпро
дніпро
дніпро

"Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза небезпекою. Моніторинг цьогорічного водопілля триває", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Дніпро (3273) Київ (19461) негода (757)


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попередній рекорд 1938 року для цього дня, коли випало 15,2 мм опадів

(гнівно):
Це були сталінські, імперські опади!
Ги...
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22.04.2024 16:22 Відповісти
ГЕС,ті що є,зможуть більше ее.виробити.Хоч якась користь
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22.04.2024 16:26 Відповісти
Може позмиває незаконну забудову берегів!
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22.04.2024 16:42 Відповісти
Змиє, ці падли нове побудують, за бюджетні кошти.
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22.04.2024 17:39 Відповісти
Дніпро більше розлився ніж торік?
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22.04.2024 19:20 Відповісти
 
 