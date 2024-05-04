Три людини зазнали поранень унаслідок ракетного удару РФ по Одещині. ФОТО (доповнено)
Сьогодні вдень ворог завдав ракетного удару по Одеському району Одеської області.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що наразі відомо про трьох поранених: чоловіка та двох жінок. Чоловіку медичну допомогу надано на місці, жінок госпіталізовано. Їм надається вся необхідна медична допомога.
Крім того, пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян.
Як повідомили в Нацполіції, російські війська атакували південний регіон двома ракетами.
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