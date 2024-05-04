УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11232 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
1 970 0

Три людини зазнали поранень унаслідок ракетного удару РФ по Одещині. ФОТО (доповнено)

Сьогодні вдень ворог завдав ракетного удару по Одеському району Одеської області.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що наразі відомо про трьох поранених: чоловіка та двох жінок. Чоловіку медичну допомогу надано на місці, жінок госпіталізовано. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Крім того, пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали ракетного удару по виробничому підприємстві у Харкові: попередньо, четверо поранених (оновлено)

Як повідомили в Нацполіції, російські війська атакували південний регіон двома ракетами.

Наслідки удару по Одещині
Наслідки удару по Одещині

Автор: 

обстріл (28449) Одеська область (3210)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 