УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10560 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 132 1

У Києві та низці регіонів була тривога. Повітряні сили попереджали про ракету у напрямку Полтавщини

Повітряна тривога

Зранку 16 травня у Києві та низці регіонів оголошували повітряну тривогу. Станом на 8.47 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі актуальна карта тривог така:

Відбій тривоги

Станом на 8.21 карта тривог була така:

Повітряна тривога 16 травня 2024 року

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог запустив кілька груп "шахедів" з північного та південного напрямку, - Повітряні сили

За даними Повітряних сил, тривогу оголошено через загрозу балістики.

Також ПС інформують про ракету зі сходу на Полтавщину.

Автор: 

ракети (4022) Повітряні сили (2631) повітряна тривога (917)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
3.14*****и !
показати весь коментар
16.05.2024 08:48 Відповісти
 
 