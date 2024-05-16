У Києві та низці регіонів була тривога. Повітряні сили попереджали про ракету у напрямку Полтавщини
Зранку 16 травня у Києві та низці регіонів оголошували повітряну тривогу. Станом на 8.47 оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі актуальна карта тривог така:
Станом на 8.21 карта тривог була така:
За даними Повітряних сил, тривогу оголошено через загрозу балістики.
Також ПС інформують про ракету зі сходу на Полтавщину.
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Hulio
показати весь коментар16.05.2024 08:48 Відповісти Мені подобається 0
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