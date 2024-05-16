У Києві та низці регіонів була тривога. Повітряні сили попереджали про ракету у напрямку Полтавщини

Зранку 16 травня у Києві та низці регіонів оголошували повітряну тривогу. Станом на 8.47 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі актуальна карта тривог така:

Станом на 8.21 карта тривог була така:

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За даними Повітряних сил, тривогу оголошено через загрозу балістики.

Також ПС інформують про ракету зі сходу на Полтавщину.