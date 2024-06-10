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На Чернігівщині затримали шахрая: видурював гроші у родини зниклого безвісти військового. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники ДВБ спільно із поліцейськими Чернігівщини затримали афериста, який представившись правоохоронцем, виманив гроші у сім’ї безвісти зниклого військовослужбовця ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції України.

"Видурюванням грошей у родини безвісти зниклого військовослужбовця займався раніше судимий за шахрайство мешканець міста Прилуки. Представившись поліцейським, фігурант приїхав до матері військового та повідомив, що її син ухиляється від мобілізаційного призову і нібито знаходиться у розшуку. Однак за три тисячі доларів пообіцяв вирішити питання з ТЦК та зняти його з розшуку. Мати, повіривши брехні псевдоправоохоронця, віддала всі свої заощадження", - розповіла речниця ДВБ Національної поліції України Олександра Кузнєцова.

Аферист з Чренігівщини

Однак через деякий час, користуючись емоційним станом жінки, зловмисник знов зв’язався зі своєю жертвою. Він повідомив, що виконав свою частину договору, тому вона має до кінця розрахуватися з ним. У разі відмови платити – погрожував родині неприємностями.

У відчаї жінка звернулась по допомогу до працівників Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки, які оперативно встановили особу зловмисника. Завдяки злагодженим діям спільно зі спецпризначенцями КОРД та слідчими Прилуцького райвідділу поліції фігуранта затримали одразу після передачі йому 40 тисяч гривень.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже вручена підозра за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до 7 років за ґратами.

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Аферист з Чренігівщини
Аферист з Чренігівщини
Аферист з Чренігівщини

Автор: 

афера (55) Нацполіція (15205) Чернігівщина (1584) зниклий безвісти (207)


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Топ коментарі
+3
Затриманий - 100% колишній "правоохоронець". Їх ТЦК не чіпає, то "свої".
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10.06.2024 13:32
+2
Галущенки зі шмигалями теж видурюють гроші у українців, коли вже їх так само затримають?
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10.06.2024 13:48
+1
Видурюванням грошей у родини безвісти зниклого військовослужбовця .... повідомив, що її син ухиляється від мобілізаційного призову і нібито знаходиться у розшуку ... за три тисячі доларів пообіцяв вирішити питання з ТЦК та зняти його з розшуку
=========

Це як? Мама зниклого безвісти військовослужбовця дає гроші ТЦК, щоб відмазати його від призову?
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10.06.2024 13:29
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Воно й на людинун е схоже. Якесь ропушище.
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10.06.2024 13:27 Відповісти
Затриманий - 100% колишній "правоохоронець". Їх ТЦК не чіпає, то "свої".
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10.06.2024 13:32 Відповісти
Відразу видно що ти такаж потвора із колонії
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10.06.2024 14:04 Відповісти
Протріть очі, ви погано бачите
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10.06.2024 17:44 Відповісти
Дубасять?
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10.06.2024 13:28 Відповісти
Видурюванням грошей у родини безвісти зниклого військовослужбовця .... повідомив, що її син ухиляється від мобілізаційного призову і нібито знаходиться у розшуку ... за три тисячі доларів пообіцяв вирішити питання з ТЦК та зняти його з розшуку
=========

Це як? Мама зниклого безвісти військовослужбовця дає гроші ТЦК, щоб відмазати його від призову?
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10.06.2024 13:29 Відповісти
На сторінці поліції написано, що аферист казав, що її чоловік а не син знаходиться у розшуку
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10.06.2024 13:40 Відповісти
Теж маячня якась, батька не повинні були забирати, якщо син безвісти зник. Я не здивуюся, що цей клоун ще за наводкою ТЦК працював і з ними ділився
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10.06.2024 13:47 Відповісти
Немаленький хряк! Не важко такій потворі грошей віддати(
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10.06.2024 13:33 Відповісти
Галущенки зі шмигалями теж видурюють гроші у українців, коли вже їх так само затримають?
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10.06.2024 13:48 Відповісти
Штані підозрілі у фраєра - схоже, 9 травня досі святкує, штірліц, його мать.
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10.06.2024 13:55 Відповісти
Воно досі живе менти повинні були зробити при спробі втеч і опорі співробітнику чом учать цих дармоїдів
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10.06.2024 13:59 Відповісти
іСТИННИЙ ХРИСТИЯНИН - СТОПРОЦЕНТНИЙ ЛОВЕЦЬ ЛЮДЕЙ! Оглоблю повісьте на покуті, - скоріше вона зацвіте, ані ж він потрапить до РАЮ. АРХ М
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10.06.2024 18:06 Відповісти
 
 