З'явився новий вид шахрайства. Аферисти можуть списати гроші з рахунків українців, знаючи номер їхнього телефону, - кіберполіція

Популярним видом шахрайства є списання аферистами коштів із рахунків українців, оскільки ті виставляють номери своїх телефонів, які фактично є фінансовими номерами, під час розміщення оголошень в інтернеті.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Управління протидії кіберзлочинів у Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України Іван Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У більшості випадків, які ми проаналізували - майже в 90% випадків, номери телефонів, які вказані в оголошеннях, є фактично фінансовим номером для доступу до онлайн-банкінгу", - поінформував Тимошенко.

Він розповів, що спіймана на цій шахрайській схемі аферистка розповіла правоохоронцям цікаву деталь: у процесі пошуку вона шукала найдорожчі товари, розуміючи, що на онлайн-банкінгу людини, який виставляє на продаж якусь дорогу техніку, дорогу річ, може бути досить істотна сума коштів.

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