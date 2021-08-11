З'явився новий вид шахрайства. Аферисти можуть списати гроші з рахунків українців, знаючи номер їхнього телефону, - кіберполіція
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Популярним видом шахрайства є списання аферистами коштів із рахунків українців, оскільки ті виставляють номери своїх телефонів, які фактично є фінансовими номерами, під час розміщення оголошень в інтернеті.
Про це під час брифінгу повідомив начальник Управління протидії кіберзлочинів у Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України Іван Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"У більшості випадків, які ми проаналізували - майже в 90% випадків, номери телефонів, які вказані в оголошеннях, є фактично фінансовим номером для доступу до онлайн-банкінгу", - поінформував Тимошенко.
Він розповів, що спіймана на цій шахрайській схемі аферистка розповіла правоохоронцям цікаву деталь: у процесі пошуку вона шукала найдорожчі товари, розуміючи, що на онлайн-банкінгу людини, який виставляє на продаж якусь дорогу техніку, дорогу річ, може бути досить істотна сума коштів.
Будь ласка, зачекайте...
А еще мне нравится віражение- ограбление банка, по сравнению с его созданием - пустяковое дело...
Это типа логин к банкингу и пароли к банкингу это номер телефона, вернее одна и таже комбинация символов, чтоли?
Защита - не использовать в качестве финансового номера не контрактное подключение, не держать много денег (как для своих доходов и состояния) на одной карте, поставить лимит на суточное снятие ... К примеру, используйте какую-то определенную карту для повседневных трат, не держа на ней много денег, например, перекидывая на нее небольшие суммы с основного счета, допустим, из расчета на недельные траты. В принципе, как и с наличными. Не нужно держать их в одном кошельке (кармане), следует рассортировать крупняк и мелкие, не держать их вместе, чтобы при оплате за водичку или проезд не светить всем прессом и так далее.
Гостил родственник с неделю (тогда в UA из US).
Он пользовался моим запасным(домашним) umc и обновил на него свою карту в привате.
С полгода после, сменив свой финансовый номер в привате на тот 'домашний', я стал туда получать от привата смс по моим и его картам.
Угадывайте.
Вот так, дамы и господа, мы и разложили по полочкам возможные пути хищения средств - осведомлен - значит вооружен. безконтактная оплата также содержит много ньюансов и уязвимостей... чем сложнее программа, система или больше в ней работает людей - тем она нестабильнее и глучнее становится - не раз доказано на Виндовс от мелкософта
Он у меня везде, где разрешены такие длинные пароли. В том числе и в вайфай точке. И меня выбешивают сайты, которые его отказываются принимать, потому что он слишком длинный.
И что мне тогда мешает просто от фонаря перебирать номера телефонов? Ведь стопудово буду попадать на реальные.
Це як ?
Наступний крок - пароль.
Тільки олдскул, тільки хардкор!