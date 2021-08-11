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З'явився новий вид шахрайства. Аферисти можуть списати гроші з рахунків українців, знаючи номер їхнього телефону, - кіберполіція

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

З'явився новий вид шахрайства. Аферисти можуть списати гроші з рахунків українців, знаючи номер їхнього телефону, - кіберполіція

Популярним видом шахрайства є списання аферистами коштів із рахунків українців, оскільки ті виставляють номери своїх телефонів, які фактично є фінансовими номерами, під час розміщення оголошень в інтернеті.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Управління протидії кіберзлочинів у Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України Іван Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У більшості випадків, які ми проаналізували - майже в 90% випадків, номери телефонів, які вказані в оголошеннях, є фактично фінансовим номером для доступу до онлайн-банкінгу", - поінформував Тимошенко.

Він розповів, що спіймана на цій шахрайській схемі аферистка розповіла правоохоронцям цікаву деталь: у процесі пошуку вона шукала найдорожчі товари, розуміючи, що на онлайн-банкінгу людини, який виставляє на продаж якусь дорогу техніку, дорогу річ, може бути досить істотна сума коштів.

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Топ коментарі
+48
Без участі в банді працівників мобільного оператора, які клонують СІМ картки абонентів, ця схема не працює. Тому потрібно не робити ідіотські заяви а боротись з незаконним клонуванням СІМ карток в магазинах мобільного зв'язку!
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11.08.2021 11:27
+22
І? Чия це проблема? Може банки, поліція та оператори зв'язку спільними зусиллями напрацюють алгоритм запобігання таким злочинам, чи мені, як споживачу телеком послуг, треба мати по декілька телефонних номерів і сплачувати операторам зв'язку їх постійно зростаючі тарифні забаганки?
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11.08.2021 11:24
+20
Якщо махінації набули такого розмаху, то кіберполіція має звернутись до мобільних операторів з вимогою ускладнити ідентифікацію абонентів які звертаються з проханням про заміну втраченої СІМ картки при-пейда, або ввести певний часовий лаг, щоб між блокуванням старої картки і початком роботи нової картки проходило мінімум 3 дні. За цей час справжній власник СІМ картки може звернутись до оператора з приводу блокування його СІМ картки при-пейду.
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11.08.2021 12:03
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что утешает, денег у народа, что кот наплакал!
А еще мне нравится віражение- ограбление банка, по сравнению с его созданием - пустяковое дело...
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11.08.2021 11:20 Відповісти
Без участі в банді працівників мобільного оператора, які клонують СІМ картки абонентів, ця схема не працює. Тому потрібно не робити ідіотські заяви а боротись з незаконним клонуванням СІМ карток в магазинах мобільного зв'язку!
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11.08.2021 11:27 Відповісти
Звонят трижды на номер жертвы, затем сразу идут на точку оператора и говорят о краже телефона. Там спрашивают номера последних звонков и выдают новую симку, блокируя старую. Мошенник идет к банкомату и получает деньги по услуге "без карточки". Но это только для предоплаты, т.к. по контрактному номеру симку поменяют только при наличии паспорта.
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11.08.2021 11:42 Відповісти
Якщо махінації набули такого розмаху, то кіберполіція має звернутись до мобільних операторів з вимогою ускладнити ідентифікацію абонентів які звертаються з проханням про заміну втраченої СІМ картки при-пейда, або ввести певний часовий лаг, щоб між блокуванням старої картки і початком роботи нової картки проходило мінімум 3 дні. За цей час справжній власник СІМ картки може звернутись до оператора з приводу блокування його СІМ картки при-пейду.
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11.08.2021 12:03 Відповісти
Цифровизация ни к чему хорошему не ведет. Много вреда от нее.
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11.08.2021 19:47 Відповісти
До чого тут цифровізація? Мова йде про участь працівників мобільних салонів в махінаціях з СІМ картками абонентів мобільного зв'язку і неспроможності поліції ефективно і швидко розслідувати ці випадки і саджжати працівників мобільних салонів в тюрму за співпрацю з бандитами!
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11.08.2021 19:50 Відповісти
До чого цифровізація ви зрозумієте незабаром, поки що ви в рожевих окулярах.
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12.08.2021 18:23 Відповісти
я вот не понимаю, а почему так легко снять на банкомате по услуге "без карточки"? Там нет ПИН кода и пароля?
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15.08.2021 03:34 Відповісти
А) по "Без карточки" нельзя снять деньги не имея ПИНа карточки. По крайней мере в Привате
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11.08.2021 12:30 Відповісти
Телефон-идентификатор входа в личный кабинет. Те пароли, что мы ставим, взламываются профессиональной программой быстро. Радует только то, что деньги после з.п не задерживаются на счете больше двух- трех дней.
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11.08.2021 14:30 Відповісти
таки нужно сумму небольшую кинуть - спрашивают сумму последнего пополнения и нужно . что бы именно ты перезвонил на номера - спрашивают про то кому ты звонил и да разве всё равно пинкод не нужен в банкомате даже если и без карточки ? там чуть сложнее получают доступ именно к онлайн банкингу
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11.08.2021 16:03 Відповісти
А ПИН код никто не отменял, даже при выдаче наличных.
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12.08.2021 00:06 Відповісти
100 в гору, и пусть никому не рассказывают. Он сам пришел, невиноватая я и т.д.... Пока не будут выдавать карточки по паспорту и проверять операторов, вот такая хрень и будет творится. З'явився новий вид шахрайства. Аферисти можуть списати гроші з рахунків українців, знаючи номер їхнього телефону, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 4938
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11.08.2021 16:23 Відповісти
только вот машин дорогих на дорогах все больше. американцы наверно?))))
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11.08.2021 19:26 Відповісти
Битки скинутые по иншуре
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11.08.2021 20:16 Відповісти
Ничего не понятно, но очень интересно Появился новый вид мошенничества. Аферисты могут списать деньги со счетов украинцев, зная номер их телефона, - киберполиция - Цензор.НЕТ 9952

Это типа логин к банкингу и пароли к банкингу это номер телефона, вернее одна и таже комбинация символов, чтоли? Появился новый вид мошенничества. Аферисты могут списать деньги со счетов украинцев, зная номер их телефона, - киберполиция - Цензор.НЕТ 4990Появился новый вид мошенничества. Аферисты могут списать деньги со счетов украинцев, зная номер их телефона, - киберполиция - Цензор.НЕТ 5323Появился новый вид мошенничества. Аферисты могут списать деньги со счетов украинцев, зная номер их телефона, - киберполиция - Цензор.НЕТ 5323
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11.08.2021 11:22 Відповісти
возможно по номеру пробивают фио, контактные данные . телефоны возможных родственников, примерная сумма на номере телефона - обычно стандартная - в зависимости от тарифного плана., затем перевыпускают симку и вуаля.... хотя с пинкодом от карточки для смены пароля как-то не клеится
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11.08.2021 11:31 Відповісти
для смены пароля банкинга как-то не клеится*
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11.08.2021 11:33 Відповісти
Если заполучить телефонную карту клиента банка, через СМС можно получить новый пароль. В онлайн банкинг так не попасть, ведь нужен другой пароль, но можно (я так думаю в теории) снять деньги в банкомате через услугу снять без карты - потому что нужно знать пароль карты (а он получен) и ввести одноразовый код верификации, который придет на номер телефона (а он тоже получен).

Защита - не использовать в качестве финансового номера не контрактное подключение, не держать много денег (как для своих доходов и состояния) на одной карте, поставить лимит на суточное снятие ... К примеру, используйте какую-то определенную карту для повседневных трат, не держа на ней много денег, например, перекидывая на нее небольшие суммы с основного счета, допустим, из расчета на недельные траты. В принципе, как и с наличными. Не нужно держать их в одном кошельке (кармане), следует рассортировать крупняк и мелкие, не держать их вместе, чтобы при оплате за водичку или проезд не светить всем прессом и так далее.
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11.08.2021 12:28 Відповісти
Как вы получите новый пароль, не войдя в карту?)
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11.08.2021 14:35 Відповісти
Приват 24) Я как то купил сыну контракт в Киевстаре) И установил на тел Приват24))) И получил доступ к карточкам предыдущего владельца этого номера)
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11.08.2021 14:23 Відповісти
Было аналогичное.
Гостил родственник с неделю (тогда в UA из US).
Он пользовался моим запасным(домашним) umc и обновил на него свою карту в привате.
С полгода после, сменив свой финансовый номер в привате на тот 'домашний', я стал туда получать от привата смс по моим и его картам.
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11.08.2021 18:55 Відповісти
Ну я сразу позвонил в Приват, обьяснил им ситуацию и они отключили номер от карточки) Там сумы были по несколько сотен тыс) Нафиг мне лишний геморрой)))
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11.08.2021 19:13 Відповісти
Одно время ради забавы взламывал пароли к сети вай-фай соседские по месту жительства. Не буду вдаваться в технические подробности. Короче обычно пароль стоит: или дата рождения, или номер мобильного телефона, что перебирается по словарю минут за 5-10... А если учитывать, что человек зебил с двумя извилинами, то запомнить сложный пароль ему очень тяжело, так что думаю, что возможен и такой вариант, как я написал в первом посте З'явився новий вид шахрайства. Аферисти можуть списати гроші з рахунків українців, знаючи номер їхнього телефону, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 7295
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11.08.2021 11:35 Відповісти
все может быть, зебилы вообще анализу не подлежат.... только естественному отбору....
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11.08.2021 11:40 Відповісти
У меня ни то и ни другое (ни дата рождения, ни номер телефона).
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11.08.2021 11:52 Відповісти
А что ж тогда? )
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11.08.2021 11:56 Відповісти
Щас скажу. И заодно номер карты с 3-значным кодом.
Угадывайте.
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11.08.2021 12:01 Відповісти
а это зачетный пример социальной инженерии
Вот так, дамы и господа, мы и разложили по полочкам возможные пути хищения средств - осведомлен - значит вооружен. безконтактная оплата также содержит много ньюансов и уязвимостей... чем сложнее программа, система или больше в ней работает людей - тем она нестабильнее и глучнее становится - не раз доказано на Виндовс от мелкософта
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11.08.2021 12:39 Відповісти
У меня везде мой любимый, обычный пароль, //77+information+GOVERNMENT+electricity+74//
Он у меня везде, где разрешены такие длинные пароли. В том числе и в вайфай точке. И меня выбешивают сайты, которые его отказываются принимать, потому что он слишком длинный.
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11.08.2021 14:20 Відповісти
Это как на баше было? Когда одмин поставил пароль "семидесятипятимиллиметровый", свалил в отпуск и весь офис не мог написать его правильно?
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11.08.2021 14:41 Відповісти
Не, это чуток другое. Автотест. Если я не смог с третьей попытки без ошибок ввести свой пароль, это значит, что я достаточно пьян и мне сейчас не нужно вводить пароль
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11.08.2021 14:48 Відповісти
З'явився новий вид шахрайства. Аферисти можуть списати гроші з рахунків українців, знаючи номер їхнього телефону, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 9570 З'явився новий вид шахрайства. Аферисти можуть списати гроші з рахунків українців, знаючи номер їхнього телефону, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 5101 З'явився новий вид шахрайства. Аферисти можуть списати гроші з рахунків українців, знаючи номер їхнього телефону, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 1222
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12.08.2021 09:21 Відповісти
В офисе моб. оператора необходимо написать заяву , чтоб перевыпуск утерянной карты осуществлялся только по предьявлению паспорта. Тогда мошенники не смогут клонировать вашу симку. А так зная номер вашей карты, срок окончания, СVV , и клонированную сим-карту запросто можно оплачивать товары в сети с Вашей карты. Уж сами думайте где могут чужие увидеть данные Вашей карты. А симку перевыпускают ,если Вы называете три последних номера на которые Вы звонили (если нет заявления,что это можно делать только с паспортом)
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11.08.2021 12:14 Відповісти
До одного места та заява. Я менял симку у меня паспорт вообще не спросили. Водафон. Заменили даже не спрашивая "последних трех номеров"
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11.08.2021 12:32 Відповісти
Ви на контракті?
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11.08.2021 12:58 Відповісти
Это легко проверить .....через месяц после написания заявы , выключите свой телефон и пошлите знакомого в офис , чтобы попросил восстановить вашу симку якобы утерянную. Если ему ее восстановят без предьявления вашего паспорта - подайте на них в Суд.Выиграете.
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11.08.2021 13:22 Відповісти
І? Чия це проблема? Може банки, поліція та оператори зв'язку спільними зусиллями напрацюють алгоритм запобігання таким злочинам, чи мені, як споживачу телеком послуг, треба мати по декілька телефонних номерів і сплачувати операторам зв'язку їх постійно зростаючі тарифні забаганки?
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11.08.2021 11:24 Відповісти
будте осторожны, если вам звонит такая себе контора Укрторг. они говорят что вы что-то выиграми - денежный приз или чтото такое - потом изо всех сил пытаются получить индекс почты, чтобы отправить, якобы документы на получение приза. Стоимость посылки выставляют около 400 грн .... в ней оказывается какой-либо мусор, либо вообще не отправляют посылку и потом перезванивают с какого-либо Сип номера международного и предствавляются укрпочтой. Мне позвонили якобы с почты, говорят вам пришла посылка, пожалуйста, оплатите на такую карточку номер.... ее получение - назвал статью 190 мошенничество и поинтересовался откуда данные - больше не звонили!
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11.08.2021 11:27 Відповісти
Мне несколько раз прходила смс-ка типа "Вашу картку заблоковано", и указан номер телефона для справок. Я как-то ради интереса позвонил. Чувак сбросил звонок, сразу перезвонил и рассказал, что с моей карточкой действительно проблема, и Ощадбанк ее заблокировал. Я осторожно заметил, что у меня счет не в Ощадбанке, и мне ответили, что это неважно, так как в Украине вообще нет частных банков, и всеми банками управляет Ощадбанк. После этого у меня спросили, сколько у меня денег на счету. Когда я назвал 4-начное число (несколько тысяч) в гривнах, он, с трудом скрывая разочарование, посоветовал обратиться за дальнейшими разъяснениями в СБУ (назвал адрес). Как законопослушный гражданин, я позвонил в полицию, потом перезвонил патрульный, взял у меня по телефону всю инфу и поблагодарил за активную гражданскую позицию.
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11.08.2021 11:59 Відповісти
"..и поблагодарил за активную гражданскую позицию..." то есть послал на@#$
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11.08.2021 15:21 Відповісти
Якщо телефонує якась "контора" - блокувати і в спам. З'явився новий вид шахрайства. Аферисти можуть списати гроші з рахунків українців, знаючи номер їхнього телефону, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 2222
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11.08.2021 13:21 Відповісти
Что-то новость подана как-то косо. То есть зная только номер телефона можно воспользоваться средствами другого человека?
И что мне тогда мешает просто от фонаря перебирать номера телефонов? Ведь стопудово буду попадать на реальные.
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11.08.2021 11:27 Відповісти
банда зеленоуродов грабит биомассу73 начиная от коммуналки, цен и налогов, но никто не кукарекает, а тут прямо ужОс! пусть жулики щипают потихоньку, не только криворогим богатеть.
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11.08.2021 11:27 Відповісти
Аферисты могут списать деньги со счетов украинцев, зная номер их телефона, -


Це як ?
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11.08.2021 11:31 Відповісти
це вроде как страна зэбiлiв ...
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11.08.2021 11:34 Відповісти
В офисе моб. оператора необходимо написать заяву , чтоб перевыпуск утерянной карты осуществлялся только по предьявлению паспорта. Тогда мошенники не смогут клонировать вашу симку. А так зная номер вашей карты, срок окончания, СVV , и клонированную сим-карту запросто можно оплачивать товары в сети с Вашей карты. Уж сами думайте где могут чужие увидеть данные Вашей карты. А симку перевыпускают ,если Вы называете три последних номера на которые Вы звонили (если нет заявления,что это можно делать только с паспортом)
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11.08.2021 12:18 Відповісти
Вхід у Приват24 здійснюється шляхом зазначення номеру телефону.
Наступний крок - пароль.
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11.08.2021 12:29 Відповісти
отож. а пароль не так просто узнати. це як ніби взламати приватбанк.
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11.08.2021 14:45 Відповісти
то есть сам телефон и пароль для входа в банкинг аферистам уже не нужен ? ну такое только у нас может быть ...
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11.08.2021 11:33 Відповісти
у нас даже для открытия карточки, в Украине, присутствие клиента и его живого паспорта не нужно. Сталкивался с мошенничеством в Индустриал-банке, где открывались карточки вообще на левых людей просто по номеру телефона, потом давались обьявления на ОЛУхе от этого номера - "продам бассейн, телевизор, компьютер, айфон" и далее стандартно - договаривались в вайбере, предоплата на карту, кидок, в вайбере не отвечают, заявы в полицию безрезультатны - ибо в овсновном полиция говорит сразу - это где-то на зоне опять разгулялись....
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11.08.2021 11:38 Відповісти
той індустріал порушує законодавство. Без присутності особисто клієнта з паспортом карточку в приватбанку не отримаєш. Ще фото з карточкою реєструється системою. Для ідентифікації певно.
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11.08.2021 14:48 Відповісти
пох , у меня пейджер.. З'явився новий вид шахрайства. Аферисти можуть списати гроші з рахунків українців, знаючи номер їхнього телефону, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 7034
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11.08.2021 12:17 Відповісти
Моднік!
Тільки олдскул, тільки хардкор!

З'явився новий вид шахрайства. Аферисти можуть списати гроші з рахунків українців, знаючи номер їхнього телефону, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 7471
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11.08.2021 19:03 Відповісти
Не онлайн банкінг, а його додатки, встановлені в смартфоні дуже корисні для шахраїв. З'явився новий вид шахрайства. Аферисти можуть списати гроші з рахунків українців, знаючи номер їхнього телефону, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 2533
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11.08.2021 13:16 Відповісти
Этой новости в обед сто лет.
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11.08.2021 14:38 Відповісти
И что в этой схеме "интересного"???.... возьми депутата, судью, чиновника, соседа на крузаке и потроши... чи не новость....
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11.08.2021 15:00 Відповісти
Покойный отец мне когда то сказал лет 20 назад..сына,нет мобилы нет проблем...,я в 2001 году будучи в Киеве купил мобилу и хвастался Бате...Так и умер в 2017 году но мобилой не пользовался никогда...
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11.08.2021 16:16 Відповісти
Государство (-а ) так подкручивает(-ют ) гайки шо без мобилки скоро не то шо в магазин и аптеку - в туалет уличный пускать не будут З'явився новий вид шахрайства. Аферисти можуть списати гроші з рахунків українців, знаючи номер їхнього телефону, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 1180
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11.08.2021 18:37 Відповісти
Что банки, выдающие деньги по телефону, что операторы, позволяющие угнать этот номер, они не при чем получаются, что мошенники спокойно пользуются их "защищенным" сервисом?
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11.08.2021 21:18 Відповісти
ЭТО ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ БАНКА !!!
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12.08.2021 09:44 Відповісти
так а зачем в обьявлениях писать финансовый телефон??? З'явився новий вид шахрайства. Аферисти можуть списати гроші з рахунків українців, знаючи номер їхнього телефону, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 5643
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12.08.2021 11:42 Відповісти
надо покупать айфон там есть фейс айди ... только по лицу будет пароль подбираться ... сложнее подобраться все таки к банковским карточкам
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14.08.2021 23:01 Відповісти
 
 