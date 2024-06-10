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Український воїн Сергій Яценко загинув на Харківщині. ФОТО

Захищаючи Україну, на фронті загинув воїн Яценко Сергій Володимирович родом з Чернігівщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Козелецьку селищну раду.

Що відомо про загиблого Героя?

Сергій став на захист Батьківщини з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну, добровільно вступивши до лав української армії. 

51-річний стрілець Сергій Яценко із позивним Крило перебував на позиції біля населеного пункту Кислівка Харківської області, але його життя 31 травня 2024 року трагічно обірвалося через бомбардування ворожих БПЛА та мінометно-артилерійський обстріл.

За кілька місяців до своєї загибелі Сергію судилося пережити біль втрати найближчої людини у його житті - дружини. Він заповів поховати його, коли прийде час, біля дружини, яка похована в сел.Козелець.

Також читайте: На Харківському напрямку загинув доброволець із Білорусі з позивним Краків

Загиблий воїн Сергій Яценко

Автор: 

військовослужбовці (4773) втрати (4413)


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Слава герою!
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10.06.2024 14:08 Відповісти
Царство Небесне тобі, Козаче... І вічна - СЛАВА...
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10.06.2024 14:09 Відповісти
Герою Слава !!!🙏
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10.06.2024 14:15 Відповісти
Героям слава!! Схиляю голову в жалобі за загиблим Героєм..
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10.06.2024 15:08 Відповісти
Пішов козак до дружиноньки ((. Сумно. І боляче..
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10.06.2024 15:11 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
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10.06.2024 19:51 Відповісти
 
 