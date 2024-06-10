Український воїн Сергій Яценко загинув на Харківщині. ФОТО

Захищаючи Україну, на фронті загинув воїн Яценко Сергій Володимирович родом з Чернігівщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Козелецьку селищну раду.

Що відомо про загиблого Героя?

Сергій став на захист Батьківщини з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну, добровільно вступивши до лав української армії.

51-річний стрілець Сергій Яценко із позивним Крило перебував на позиції біля населеного пункту Кислівка Харківської області, але його життя 31 травня 2024 року трагічно обірвалося через бомбардування ворожих БПЛА та мінометно-артилерійський обстріл.

За кілька місяців до своєї загибелі Сергію судилося пережити біль втрати найближчої людини у його житті - дружини. Він заповів поховати його, коли прийде час, біля дружини, яка похована в сел.Козелець.

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