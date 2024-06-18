Із загиблим пілотом 40 бригади тактичної авіації Валентином Коренчуком попрощалися у Києві. ФОТО

Сьогодні, 18 червня, у Києві відбулося прощання із пілотом 40 бригади тактичної авіації Валентином Коренчуком (з позивним Бджоляр). Саме він одним із перших став на захист Києва у повітряних боях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Як зазначається, льотчик загинув наприкінці квітня під час виконання бойового завдання.









Публічна частина церемонії прощання відбулася у Михайлівському золотоверхому монастирі. Зібралися військові та цивільні, рідні. Після літургії процесія спустилася до Майдану незалежності. Далі церемонія прощання продовжилася на Алеї героїв на Лукʼянівському військовому кладовищі.

"24 лютого 2022 року Валентин першим здійснив політ на захист нашого київського неба. Разом зі своїми побратимами він міцно героїчно відбивав ворожі напади", - згадує полеглого побратима офіцерка повітряного командування "Центр" Любов Киналь.

За її словами, він загинув "як пілот" - у небі.

"Він приклад для кожного, хто сьогодні став за штурвал літака. Попри виклики сьогодення Валентину вистачало часу і поспілкуватися, і почути, і надихнути кожного пілота, який був у його підпорядкуванні. Він був героїчною постаттю і таким залишиться у нашій пам’яті", - додала офіцерка.

Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко на церемонії прощання відзначив героїзм полеглого Бджоляра і вручив грамоту його матері.

У Валентина залишилися троє дітей.

Що відомо про Валентина Коренчука?

Валентин Коренчук командував ескадрильєю бригади тактичної авіації Повітряних сил. Він є одним з бойових пілотів, навколо яких народився міф про "Привида Києва".

Бджоляр із перших днів повномасштабної війни захищав небо України. Пізніше виконував бойові завдання на південному та східному напрямках, прикривав повітряний простір центру України.

Валентин здійснив понад 80 бойових вильотів та вразив десятки цілей російських окупантів. Загалом провів в небі близько 300 годин. Льотчику належить історичний здобуток для української авіації — збиття російського штурмовика біля Києва, за що його відзначили державним орденом "За мужність" (III ступеню).

Після таких перемог у небі в суспільстві народилася легенда про "Привида Києва". Як пояснювали Повітряні сили, це збірний образ пілотів Васильківської 40 бригади тактичної авіації, які захищали небо столиці. На початку повномасштабного вторгнення українці створили образ льотчика, який захищає небо над Київщиною. Серед відомих "Привидів Києва" - загиблі офіцер Андрій Пільщиков (Джус) та Степан Тарабалка.