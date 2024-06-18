С погибшим пилотом 40 бригады тактической авиации Валентином Коренчуком простились в Киеве. ФОТО

Сегодня, 18 июня, в Киеве состоялось прощание с пилотом 40 бригады тактической авиации Валентином Коренчуком (с позывным Бджоляр). Именно он одним из первых стал на защиту Киева в воздушных боях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Как отмечается, летчик погиб в конце апреля во время выполнения боевого задания.









Публичная часть церемонии прощания состоялась в Михайловском златоверхом монастыре. Собрались военные и гражданские, родные. После литургии процессия спустилась к Майдану Независимости. Далее церемония прощания продолжилась на Аллее героев на Лукьяновском военном кладбище.

"24 февраля 2022 года Валентин первым совершил полет на защиту нашего киевского неба. Вместе со своими побратимами он героически отражал вражеские нападения", - вспоминает павшего побратима офицер воздушного командования "Центр" Любовь Киналь.

По ее словам, он погиб "как пилот" - в небе.

"Он пример для каждого, кто сегодня стал за штурвал самолета. Несмотря на вызовы настоящего Валентину хватало времени и пообщаться, и услышать, и вдохновить каждого пилота, который был в его подчинении. Он был героической фигурой и таким останется в нашей памяти", - добавила офицер.

Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко на церемонии прощания отметил героизм павшего Бджоляра и вручил грамоту его матери.

У Валентина остались трое детей.

Что известно о Валентине Коренчуке?

Валентин Коренчук командовал эскадрильей бригады тактической авиации Воздушных сил. Он является одним из боевых пилотов, вокруг которых родился миф о "Привиде Києва".

Бджоляр с первых дней полномасштабной войны защищал небо Украины. Позже выполнял боевые задачи на южном и восточном направлениях, прикрывал воздушное пространство центра Украины.

Валентин совершил более 80 боевых вылетов и поразил десятки целей российских оккупантов. В общем провел в небе около 300 часов. Летчику принадлежит историческое достижение для украинской авиации - сбивание российского штурмовика возле Киева, за что его отметили государственным орденом "За мужество" (III степени).

После таких побед в небе в обществе родилась легенда о "Привиде Києва". Как объясняли Воздушные силы, это собирательный образ пилотов Васильковской 40 бригады тактической авиации, которые защищали небо столицы. В начале полномасштабного вторжения украинцы создали образ летчика, который защищает небо над Киевщиной. Среди известных "Привидів Києва" - погибшие офицер Андрей Пильщиков (Джус) и Степан Тарабалка.