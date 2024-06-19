Отримали підозри посадовці та "смотрящий" за шахтою на Львівщині за махінації з видобутком вугілля на мільйони гривень, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Директор, головний інженер та начальник технологічного комплексу шахти, а також так званий смотрящий за державним підприємством на Львівщині отримали підозри за фактом махінацій з видобутком вугілля на мільйони гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Офіційний видобуток утричі менший за фактичний

Як зазначається, у щоденні звіти щодо видобутку вугільної продукції фігуранти вносили фіктивні дані. У такий спосіб створювали необліковані залишки надр, які вивозили на перевалкові майданчики та продавали наближеним фірмам. Добовий видобуток, зазначений в офіційних документах, був утричі менший за фактичний.

За даними правоохоронців, під час проведення комплексних заходів з виявлення правопорушень в енергетичній сфері поліцейські ліквідували злочинну схему з розкрадання надр. Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі слідчого управління обласної поліції, до її організації причетні "смотрящий" за шахтою та її директор. Щоб провернути оборудку, залучили головного інженера та начальника технологічного комплексу державного підприємства.

"Вони, за вказівкою організаторів, вносили до щоденних звітів про видобуток вугілля фіктивні дані. Це дозволяло накопичувати необліковані залишки продукції, яку вивозили з території шахти під виглядом відходів на так звані перевалкові майданчики. Надалі вугілля, без відображення у бухгалтерському обліку, реалізовували підконтрольним фірмам", - йдеться у повідомленні.









У лютому 2024 року оперативник УСР та слідчі поліції провели обшуки на шахті, перевалкових майданчиках та за місцями мешкання фігурантів. Тоді вилучили документи "подвійної бухгалтерії", робочі журнали та чорнові записи. Крім того, запобігли спробі вивозу необлікованого вугілля.

Лише у лютому 2024 року на оборудці "заробили" 2,4 млн грн прибутку

Проаналізувавши вилучену документацію, правоохоронці встановили, що добовий видобуток, зазначений в офіційних документах, був утричі менший за фактичний. До прикладу, в одному офіційному добовому звіті до профільного міністерства фігуранти показали 80 тонн видобутого вугілля замість 240. Наразі вже підтверджено, що лише за 6 днів у лютому 2024 року їхній "бізнес" з розкрадання надр приніс майже 2,4 млн грн прибутку.

Підозри учасникам схеми

За даними Нацполіції, 18 червня учасникам злочинної групи поліцейські повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Йдеться про директора, головного інженера та начальника технологічного комплексу шахти, а також "смотрящого" за державним підприємством. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури. Проводяться заходи для встановлення остаточної суми завданих державі збитків та їх відшкодування.

За скоєне чинним законодавство передбачена відповідальність - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.