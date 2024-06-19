Получили подозрения чиновники и "смотрящий" за шахтой на Львовщине за махинации с добычей угля на миллионы гривен, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Директор, главный инженер и начальник технологического комплекса шахты, а также так называемый смотрящий за государственным предприятием на Львовщине получили подозрения по факту махинаций с добычей угля на миллионы гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Официальная добыча в три раза меньше фактической.

Как отмечается, в ежедневные отчеты по добыче угольной продукции фигуранты вносили фиктивные данные. Таким образом создавали неучтенные остатки недр, которые вывозили на перевалочные площадки и продавали приближенным фирмам. Суточная добыча, указанная в официальных документах, была втрое меньше фактической.

По данным правоохранителей, во время проведения комплексных мер по выявлению правонарушений в энергетической сфере полицейские ликвидировали преступную схему по хищению недр. Как установили оперативники управления стратегических расследований во Львовской области и следователи следственного управления областной полиции, к ее организации причастны "смотрящий" за шахтой и ее директор. Чтобы провернуть сделку, привлекли главного инженера и начальника технологического комплекса государственного предприятия.

"Они, по указанию организаторов, вносили в ежедневные отчеты о добыче угля фиктивные данные. Это позволяло накапливать неучтенные остатки продукции, которую вывозили с территории шахты под видом отходов на так называемые перевалочные площадки. В дальнейшем уголь, без отражения в бухгалтерском учете, реализовывали подконтрольным фирмам", - говорится в сообщении.









В феврале 2024 года оперативник УСР и следователи полиции провели обыски на шахте, перевалочных площадках и по местам проживания фигурантов. Тогда изъяли документы "двойной бухгалтерии", рабочие журналы и черновые записи. Кроме того, предотвратили попытку вывоза неучтенного угля.

Только в феврале 2024 года на сделке "заработали" 2,4 млн грн прибыли

Проанализировав изъятую документацию, правоохранители установили, что суточная добыча, указанная в официальных документах, была втрое меньше фактической. К примеру, в одном официальном суточном отчете в профильное министерство фигуранты показали 80 тонн добытого угля вместо 240. Сейчас уже подтверждено, что только за 6 дней в феврале 2024 года их "бизнес" по хищению недр принес почти 2,4 млн грн прибыли.

Подозрения участникам схемы

По данным Нацполиции, 18 июня участникам преступной группы полицейские сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Речь идет о директоре, главном инженере и начальнике технологического комплекса шахты, а также "смотрящем" за государственным предприятием. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры. Проводятся меры для установления окончательной суммы нанесенного государству ущерба и их возмещения.

За содеянное действующим законодательством предусмотрена ответственность - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.