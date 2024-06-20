У Гуляйполі рашисти намагалися атакувати FPV-дроном евакуаційну автівку поліції: постраждав правоохоронець. ФОТО

Удень 20 червня російські війська цілили FPV-дроном по евакуаційному автомобілю поліції в Гуляйполі Запорізької області. Правоохоронці евакуювали 61-річну жительку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС України.

"Дрон-камікадзе вдарив зовсім поруч із броньованим авто евакогрупи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час удару, окрім поліціянтів, в автівці ще перебувала 61-річна жінка, яка зважилася на виїзд до більш безпечного місця.

Бронювання автомобіля врятувало їм життя. Однак один із правоохоронців зазнав контузії, додали у МВС.

