УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9359 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
1 116 5

У Гуляйполі рашисти намагалися атакувати FPV-дроном евакуаційну автівку поліції: постраждав правоохоронець. ФОТО

Удень 20 червня російські війська цілили FPV-дроном по евакуаційному автомобілю поліції в Гуляйполі Запорізької області. Правоохоронці евакуювали 61-річну жительку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС України.

"Дрон-камікадзе вдарив зовсім поруч із броньованим авто евакогрупи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час удару, окрім поліціянтів, в автівці ще перебувала 61-річна жінка, яка зважилася на виїзд до більш безпечного місця.

Бронювання автомобіля врятувало їм життя. Однак один із правоохоронців зазнав контузії, додали у МВС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по Гуляйполю, поранено чоловіка

Обстріл Гуляйполя на Запоріжжі 20 червня
Обстріл Гуляйполя на Запоріжжі 20 червня

Автор: 

Гуляйполе (110) МВС (3532) Запорізька область (3961)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Без сарказму і що мусора втікли? Молодці, це ці 5 % відсотків від загальної кільссті які дійсно допомагають захищати Україну, решта здирникі на дорогах. садисти і вбивці, хабарники, брехуни. Якось так правда вигдядає.
показати весь коментар
20.06.2024 15:32 Відповісти
5% від кількості волонтерів, які справді займаються евакуацією людей.
показати весь коментар
20.06.2024 15:52 Відповісти
Рашисти б'ють на сполох: в Силах оборони Укрпаїни з'явились новітні розробки - дрони-винищувачі розвідувальних і ударних БПЛА ворога:



показати весь коментар
20.06.2024 15:34 Відповісти
Судячи по фото автівки і підполковника, то начальник їздив по УБД.
показати весь коментар
20.06.2024 15:46 Відповісти
Ось до чого призвело постіне викладання відео доречності використання дронів, вони тупі та й до них дійшла думка про їх використання проти війск і цивільних.
показати весь коментар
20.06.2024 16:25 Відповісти
 
 