У Гуляйполі рашисти намагалися атакувати FPV-дроном евакуаційну автівку поліції: постраждав правоохоронець. ФОТО
Удень 20 червня російські війська цілили FPV-дроном по евакуаційному автомобілю поліції в Гуляйполі Запорізької області. Правоохоронці евакуювали 61-річну жительку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС України.
"Дрон-камікадзе вдарив зовсім поруч із броньованим авто евакогрупи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час удару, окрім поліціянтів, в автівці ще перебувала 61-річна жінка, яка зважилася на виїзд до більш безпечного місця.
Бронювання автомобіля врятувало їм життя. Однак один із правоохоронців зазнав контузії, додали у МВС.
