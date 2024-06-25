УКР
Повідомлено про підозру водію таксі, який привласнив 400 тис. грн, забуті дружиною зниклого безвісти воїна, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру водієві таксі у крадіжці грошей у великих розмірах (ч. 4 ст. 185 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, водій однієї зі служб таксі приїхав на виклик до пасажирки. Після того як він доставив її до місця призначення, чоловік закінчив робочу зміну та поїхав додому. Згодом він отримав повідомлення від служби підтримки про те, що в автомобілі клієнтка забула свої речі.

"Відкривши багажник автомобіля, чоловік виявив там коробку, яка була загорнута в харчову плівку. Розпакувавши коробку, таксист побачив у ній 400 тис грн. Це були гроші, які його пасажирка - дружина військового отримала від держави у зв’язку з тим, що її чоловік зник безвісти. Водій таксі вирішив не віддавати коробку з грошима, тому повідомив менеджеру служби підтримки таксі, що забутих речей в автомобілі немає", - йдеться у повідомленні.

Злодіїв штрафуватимуть: Рада скасує кримінальну відповідальність за крадіжки майна вартістю до 4500 гривень

крадіжка грошей
крадіжка грошей
крадіжка грошей

Розуміючи, що гроші можуть шукати у нього, відвіз їх "на зберігання" своєму товаришу. Правоохоронці знайшли гроші та повернули їх власниці.

Автор: 

гроші (980) таксі (364) крадіжка (665) Офіс Генпрокурора (3401)
Топ коментарі
+6
Хлопчик-кмiтливчик, ****.
показати весь коментар
25.06.2024 12:29
+6
был таксист, а стал танкист))))
показати весь коментар
25.06.2024 12:55
+5
Відмазка "не бачив,не знаю..." звісно потужна. Інтелектом нє обєзображєн.
показати весь коментар
25.06.2024 12:35
Хлопчик-кмiтливчик, ****.
показати весь коментар
25.06.2024 12:29
Відмазка "не бачив,не знаю..." звісно потужна. Інтелектом нє обєзображєн.
показати весь коментар
25.06.2024 12:35
О, а як своїм то закордон дозволяють виїхати
показати весь коментар
25.06.2024 12:36
Молодий,здоровий…напевно на відстрочці або ще манюній,там якись дідок за 50 рочків поки нехай повоює,а цей потаксує поки.
показати весь коментар
25.06.2024 12:40
майбутній вадітєль танка, бл.
показати весь коментар
25.06.2024 12:46
был таксист, а стал танкист))))
показати весь коментар
25.06.2024 12:55
Забыть в такси 400к грн??? Это как???
Не, ну был у меня случай что я забыл что после отпуска в рюкзаке остались 600 баксов, но они у меня дома же были. А забыть в такси 10к баксов???
показати весь коментар
25.06.2024 12:50
це моє улюблене ))

https://uainfo.org/blognews/1693001045-u-kievi-retsidivist-obikrav-kvartiru-v-yaku-yogo-pustili.html
показати весь коментар
25.06.2024 12:54
Комент щось на кшталт: "а як можна зникнути безвісті. Нє, ну в мене був випадок, коли дитиною загубився. Але загинули безвісті??"

Скажіть, Олег, ви трошки тупенький?

Скажіть, Олег, ви трошки тупенький?
показати весь коментар
25.06.2024 13:01
Просто не понимаю как можно забыть в такси 400к грн
показати весь коментар
25.06.2024 13:13
Деякі дітей забувають в таксі, а тут якісь 400 тисяч...
показати весь коментар
25.06.2024 17:57
на нулі такі гроші міг заробити...
а так - крадіжка..
показати весь коментар
25.06.2024 12:52
нууу....
якась хєрня!
як само можна доказати, що ти забув щось саме там?
що саме можна пред'явити знайшовшому, щось?
яка, в сраку крадіжка?
і як коробка потрапила в багажник?
ось, як з'ясовується, краще перевозити гроші?
показати весь коментар
25.06.2024 12:53
Водій - паскудник. Тш навіть обговоренню не підлягає.

А от гроші у коробці обмотані плівкою й покладені до багажнику
Це як сісти до машини, а гаманець у багажник покласти..
показати весь коментар
25.06.2024 13:09
Що таксист, шо пасажирка - особини з від'ємним рівнем інтелекту.
показати весь коментар
25.06.2024 13:14
Ну і підор. Нема слів...
показати весь коментар
25.06.2024 13:14
Ублюдочний мерзенний ублюдок...
показати весь коментар
25.06.2024 14:08
Не багатий запас слів, та ще й суржик 😁
показати весь коментар
25.06.2024 16:11
А як га того товариша (який гроші зберігав) вийшли? Сам водій здав?
показати весь коментар
25.06.2024 16:17
 
 