Повідомлено про підозру водію таксі, який привласнив 400 тис. грн, забуті дружиною зниклого безвісти воїна, - Офіс генпрокурора. ФОТО
За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру водієві таксі у крадіжці грошей у великих розмірах (ч. 4 ст. 185 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За даними слідства, водій однієї зі служб таксі приїхав на виклик до пасажирки. Після того як він доставив її до місця призначення, чоловік закінчив робочу зміну та поїхав додому. Згодом він отримав повідомлення від служби підтримки про те, що в автомобілі клієнтка забула свої речі.
"Відкривши багажник автомобіля, чоловік виявив там коробку, яка була загорнута в харчову плівку. Розпакувавши коробку, таксист побачив у ній 400 тис грн. Це були гроші, які його пасажирка - дружина військового отримала від держави у зв’язку з тим, що її чоловік зник безвісти. Водій таксі вирішив не віддавати коробку з грошима, тому повідомив менеджеру служби підтримки таксі, що забутих речей в автомобілі немає", - йдеться у повідомленні.
Розуміючи, що гроші можуть шукати у нього, відвіз їх "на зберігання" своєму товаришу. Правоохоронці знайшли гроші та повернули їх власниці.
Не, ну был у меня случай что я забыл что после отпуска в рюкзаке остались 600 баксов, но они у меня дома же были. А забыть в такси 10к баксов???
https://uainfo.org/blognews/1693001045-u-kievi-retsidivist-obikrav-kvartiru-v-yaku-yogo-pustili.html
Скажіть, Олег, ви трошки тупенький?
а так - крадіжка..
якась хєрня!
як само можна доказати, що ти забув щось саме там?
що саме можна пред'явити знайшовшому, щось?
яка, в сраку крадіжка?
і як коробка потрапила в багажник?
ось, як з'ясовується, краще перевозити гроші?
А от гроші у коробці обмотані плівкою й покладені до багажнику
Це як сісти до машини, а гаманець у багажник покласти..