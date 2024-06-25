Повідомлено про підозру водію таксі, який привласнив 400 тис. грн, забуті дружиною зниклого безвісти воїна, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру водієві таксі у крадіжці грошей у великих розмірах (ч. 4 ст. 185 КК України).

За даними слідства, водій однієї зі служб таксі приїхав на виклик до пасажирки. Після того як він доставив її до місця призначення, чоловік закінчив робочу зміну та поїхав додому. Згодом він отримав повідомлення від служби підтримки про те, що в автомобілі клієнтка забула свої речі.

"Відкривши багажник автомобіля, чоловік виявив там коробку, яка була загорнута в харчову плівку. Розпакувавши коробку, таксист побачив у ній 400 тис грн. Це були гроші, які його пасажирка - дружина військового отримала від держави у зв’язку з тим, що її чоловік зник безвісти. Водій таксі вирішив не віддавати коробку з грошима, тому повідомив менеджеру служби підтримки таксі, що забутих речей в автомобілі немає", - йдеться у повідомленні.

Розуміючи, що гроші можуть шукати у нього, відвіз їх "на зберігання" своєму товаришу. Правоохоронці знайшли гроші та повернули їх власниці.