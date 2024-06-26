УКР
24 079 34

Який вигляд мають українські захисники, які повернулися додому після тортур у російському полоні. ФОТОрепортаж

Державна прикордонна служба опублікувала фото українських військових, які напередодні, 25 червня, повернулися до України з російського полону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

ДПСУ оприлюднила фото захисників, які 25 червня повернулися з російського полону

ДПСУ оприлюднила фото захисників, які 25 червня повернулися з російського полону

ДПСУ оприлюднила фото захисників, які 25 червня повернулися з російського полону

"Перші години після обміну. Далі: зустрічі з рідними, реабілітація та можливість знову дихати свободою", - йдеться в дописі.

ДПСУ оприлюднила фото захисників, які 25 червня повернулися з російського полону
ДПСУ оприлюднила фото захисників, які 25 червня повернулися з російського полону
ДПСУ оприлюднила фото захисників, які 25 червня повернулися з російського полону
ДПСУ оприлюднила фото захисників, які 25 червня повернулися з російського полону
ДПСУ оприлюднила фото захисників, які 25 червня повернулися з російського полону
ДПСУ оприлюднила фото захисників, які 25 червня повернулися з російського полону
ДПСУ оприлюднила фото захисників, які 25 червня повернулися з російського полону

Фото: Петро Задорожний

Нагадаємо, 25 червня ще 90 українців повернулися додому з російського полону.

Серед людей, які повернулись додому: воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Також оборонці Маріуполя та ЧАЕС. Воїни, які перебували на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

+46
Банда мерзотників з Банкової спочатку здала Південь України з Маріуполем і його захисниками а зараз піаряться на їх кістках і крові "звільняючи" з полону.
показати весь коментар
26.06.2024 08:48 Відповісти
+28
Нічого дивного-бо рашистський рейх є продовженням нацистського рейху та його копіює...
показати весь коментар
26.06.2024 08:46 Відповісти
+19
Чому це все не фіксується і не скликається оон, чому не ставляться питання до червоного хреста?????.
показати весь коментар
26.06.2024 09:14 Відповісти
ну тут стоит признать хоть в кормежке было более менее норм,аж странно
показати весь коментар
26.06.2024 08:45 Відповісти
Ви там були?
показати весь коментар
26.06.2024 09:25 Відповісти
Мій двоюрідний брат, що живе в Україні був декілька місяців у полоні у вагнерівців (саме у вагнерівців, які утримували своїх військовополонених окремо). Їм давали на одну добу солдатський пайок один на трьох.
показати весь коментар
26.06.2024 13:31 Відповісти
Нічого дивного-бо рашистський рейх є продовженням нацистського рейху та його копіює...
показати весь коментар
26.06.2024 08:46 Відповісти
років 20 назад, я балакав з однією бюргершею, яка в війну була дитиною і жила саме в дорфі маутхаузен, по сусідству з якою концлегерь і називався. ну вона не "божилась", як кажуть наші, але аналогічно завіряла, шо ніхто, абсолютно ніхто з їхньої дорфи взагалі нічого не знали шо творилось в самому лагері та в каменоломні. коли я казав, шо такого не може буть, бо навіть в братському гітлєру совку знали, шо робиться в соціалістичному гулазі й шо мільони там були замордовані, вона вседно впиралась рогом й доказувала, шо взагалі, про kz-ети вони всі взнали тільки після війни. коли параша, як правоприємниця нацизму здохне, от на 100% вже сьогодні можно сказати, шо 146% парашників з піною у рота будуть теж саме бубніть - нє зналі, нє вєдалі!
показати весь коментар
26.06.2024 09:20 Відповісти
Колись (у 2008) ми їздили на зйомки до Освенцима і теж розмовляли з мешканцями цього польського (тоді німецького - Аушвіц) містечка. То старі нам казали теж саме. А одна стара пані навіть афоризм нам подарувала:
Ми: Чи ви не знали?
Пані: Ні-ні, ми нічого не знали!
- І не бачили?
- Ні-ні! Нічого!
- То як можна не побачити оце велетенське поле, що більше вашого містечка? Оті бараки, труби, дим?!!
- А ми туди не дивилися!
показати весь коментар
26.06.2024 09:47 Відповісти
В тих таборах від газових бараків тягнуться довгі рівчаки - і мало хто розуміє для чого.
По цих рівчаках стікав розтоплений вогнем газу - людський жир.
Фашисти його (людський жир) збирали та робили з нього МИЛО для в'язнів.
Це пів історії.
Коли владімір путін замовляв сотні мобільних крематоріїв для армії росії.
Він наказав в крематоріях зробити аналогічні "жиро-прийомники".
З українського людського жиру мали робити МИЛО та продавати його як сувеніри в Європу.
показати весь коментар
26.06.2024 15:12 Відповісти
рассея є продовженням саветського саюза, з гулагами та НКВД, який у свою чергу був продовженням московської імперії. Той хто приводить дурні паралелі з Рейхом мають погану пам'ять та вчилися по саветським підручникам.
показати весь коментар
26.06.2024 11:56 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2024 15:18 Відповісти
Банда мерзотників з Банкової спочатку здала Південь України з Маріуполем і його захисниками а зараз піаряться на їх кістках і крові "звільняючи" з полону.
показати весь коментар
26.06.2024 08:48 Відповісти
Ти маєш на увазі, що банда мерзотників здала на півдні України лінію Порошенка, з безліччю залізобетонних ДОТів ДЗОТів, а також протитанкових пірамід з мінними полями, яку "Сивочолий гетьман" вибудував , щоб убезпечити Україну від нападу вурдалак Пуйла?
показати весь коментар
26.06.2024 13:20 Відповісти
Розведення військ у 2019 роціhttps://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96&action=edit&section=4 ред.

Станиця Луганськаhttps://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96&action=edit&section=5 ред.

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/26_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 26 червня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року українські військові розібрали свій блок-пост і відійшли з однієї з позицій у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 Станиці Луганській .https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96#cite_note-5 [5] При цьому блок-пост російських бойовиків був укріплений і залишився на старих позиціях.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96#cite_note-6 [6]

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 20 листопада https://uk.m.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року Зеленський відкрив у Станиці Луганській новозбудований міст через річку Сіверський Донець.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96#cite_note-7 [7]

Золотеhttps://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96&action=edit&section=6 ред.

Після заяв президента https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Зеленського про можливість розведення військ в районі Золотого, на заклик https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрія Білецького сюди прибули бійці https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8 національних дружин https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96#cite_note-8 [8] , активісти https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) Національного корпусу https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96#cite_note-9 [9] та представники ветеранських організацій. Було заявлено, що якщо українські війська буде відведено з Золотого, то сіру зону займуть легально озброєні громадські активісти, передусім з-поміж ветеранівhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96#cite_note-10 [10] . https://uk.m.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 25 жовтня президент України Володимир Зеленський особисто відвідав блокпост «Золоте-4», де зустрівся з добровольцями і сказав їм, щоб вони склали зброюhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96#cite_note-11 [11] :
Послухай, я президент цієї країни, мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь, я тобі прийшов і сказав: зброю прибери. Ти мені не переводь на акції. Я хотів побачити в очах розуміння, а побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і переводиш мене на іншу тему
показати весь коментар
26.06.2024 13:35 Відповісти
У процесі розведення було з'ясовано, що згідно з наказом президента України 32/2019[13], лінія зіткнення проходить біля селища Михайлівка (Золоте-5). Це дало змогу військовим відтягнутись до селища Родіна (Золоте-4), але не здавати позиції у самому населеному пункті[14].

29-31 жовтня українські війська покинули Золоте[15][16], в тому числі й добровольці[17].

Петрівське-Богданівка

ред.

9 листопада 2019 року ЗСУ покинули свої позиції і відійшли від Петрівського та Богданівки.[18]

Подальше розведення військ

ред.

Під час зустрічі в Парижі 9 грудня лідери нормандської четвірки домовилися про нове розведення сил на трьох ділянках уздовж лінії розмежування на Донбасі.[19
показати весь коментар
26.06.2024 13:37 Відповісти
Ти маєш на увазі, що зеленський наказав військам України відійти з укріплень (залізобетонних ДОТів) лінії Порошенка? Тієї лінії оборони, яку далекоглядний Порошенко побудував для захисту півдня України?
показати весь коментар
26.06.2024 13:41 Відповісти
А що побудував Зеленський? Нагадай, може я щось пропустив?
показати весь коментар
26.06.2024 23:59 Відповісти
Ти прав! Що Херпіду, що Сивочолий - обидва щупальця спрута під назвою кагал.
показати весь коментар
27.06.2024 00:16 Відповісти
Зачем вы оскорбляет людей если точно не знаете кто преступник.
показати весь коментар
26.06.2024 14:44 Відповісти
У ВСЬОМУ винний гаазьки педофіл владімір путнін.
ЗАВЖДИ ВИННИЙ - АГРЕССОР - владімір путін.
Якби владімір путні не розв'язав війну - то НІЧОГО Б цього НЕ БУЛО - був БИ МИР У ВСЬОМУ МИРІ.
Вирок гаазького суду по справі педофіла владіміра путіна повинен бути виконаний!!!
показати весь коментар
26.06.2024 15:16 Відповісти
Коли президент (Верховний головнокомандувач) не опікується обороною держави (його конституційний обов'язок), то винен все одно тільки агресор (путін), бо ж Голобородько такий класний, а 95 - квартал - це взагалі супер смішно. Третій рік сміємось безупинно. А Конституцію написав Порошенко що би потролити Зеленського, тому можна нічого не робити для оборони. Така досі логіка поціновувачів "найкращого президента України за всі часи".
показати весь коментар
26.06.2024 23:50 Відповісти
Якби владімір путін не напав війною на Україну - десятки тисяч дітей, жінок, бабусь, дідусів, татусів, мам були б ЖИВІ!
У жертвах війни винний ЗАВЖДИ АГРЕССОР - російська федерація і її вожак гаазький педофіл владімір путін.
показати весь коментар
27.06.2024 12:35 Відповісти
Чому це все не фіксується і не скликається оон, чому не ставляться питання до червоного хреста?????.
показати весь коментар
26.06.2024 09:14 Відповісти
Я с вами согласен, если эмоционально, но взвешенно - нужно оставить мост для последующих освободительных миссий.
показати весь коментар
26.06.2024 09:55 Відповісти
Эти твари могут прекратить обмен.
показати весь коментар
26.06.2024 10:55 Відповісти
А ви досі не знаєте, що червоний хрест давно поклав на усі запитання української сторони?
показати весь коментар
26.06.2024 23:53 Відповісти
u hlopcev vse v glazah vidno
показати весь коментар
26.06.2024 09:17 Відповісти
Люди із сталі , люди -титани, а просто ЗСУ. Залишайтесь живими
показати весь коментар
26.06.2024 09:27 Відповісти
Привладні, від приблуд95, опікуються усіляким катлєтами і безумними з ВРУ, а Україна та Українці, мають надію, виключно на Захисників України!
Різниця відчутна, добре, що це ЗНАЮТЬ і Західні Партнери, яким ми вдячні!!!
Слава Україні!! Борімося, і поборемо цю НЕЧИСТЬ!!
показати весь коментар
26.06.2024 09:36 Відповісти
Интересно, какую пользу Украине ща приносят, Мендель, Богдан с "Люсей" и Геворгом Курехяном?
показати весь коментар
26.06.2024 10:15 Відповісти
а яку користь вони приносили хоч колись?
показати весь коментар
26.06.2024 11:52 Відповісти
напомните мне сколько бенин Оманский Нарик с фсбэшником Елдаком "тратят " на пленных орков..??
показати весь коментар
26.06.2024 13:17 Відповісти
Худенькі всі, змучені((((. Тримайтеся, хлопчики, все буде добре, БО ВИ ВЖЕ ВДОМА!
показати весь коментар
26.06.2024 13:39 Відповісти
Подивись, Зеленський, це твої "досягнення"!
І ти , лох73%, подивись - на що ти весело наголосував 21 квітня 2019 року!
показати весь коментар
26.06.2024 13:40 Відповісти
Ти проголосував, гнида мовчан!
показати весь коментар
26.06.2024 22:50 Відповісти
ГНАТИ ЄРМАКОВЩИНУ з араХАМіями, верещучками, безуглими разом із шашличником. Але наразі вони перші хто зацікавлені в поразці України: війна і їх куратори з гб все покриють і спишуть. Ще й медальками відмітять за "Батя, я стараюсь",
показати весь коментар
26.06.2024 15:35 Відповісти
 
 