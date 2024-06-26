Який вигляд мають українські захисники, які повернулися додому після тортур у російському полоні. ФОТОрепортаж
Державна прикордонна служба опублікувала фото українських військових, які напередодні, 25 червня, повернулися до України з російського полону.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Перші години після обміну. Далі: зустрічі з рідними, реабілітація та можливість знову дихати свободою", - йдеться в дописі.
Фото: Петро Задорожний
Нагадаємо, 25 червня ще 90 українців повернулися додому з російського полону.
Серед людей, які повернулись додому: воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Також оборонці Маріуполя та ЧАЕС. Воїни, які перебували на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
