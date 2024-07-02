Доба на Донеччині: Внаслідок обстрілів РФ загинули 4 особи, 27 - поранено. ФОТОрепортаж
Російські окупанти протягом доби 34 рази били по населених пунктах Донеччини, внаслідок чого 4 особи загинули, 27 дістали поранення.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район.
1 особа загинула у Курахівській громаді, 4 дістали поранення у Новодмитрівці. У Курахівці 1 особа дістала поранення. В Острівському пошкоджено 2 будинки, 3 будинки - у Гірнику. В Українську Селидівської громади 2 людини загинули і 13 дістали поранення, пошкоджено 22 приватні будинки, 12 багатоповерхівок, 5 адмінбудівель і 2 інфраструктурні об'єкти.
Краматорський район.
Поранено 1 особу у Зарічному Лиманської ТГ, також зруйновано 1 будинок, пошкоджено ще один. У Костянтинівці пошкоджено 2 будинки і 2 інфраструктурні об'єкти. У Катеринівці Іллінівської ТГ пошкоджено 8 об'єктів.
Бахмутський район.
У Торецькій ТГ 3 особи поранено у Сухій Балці і 1 у Нью-Йорку, пошкоджено 4 будинки і інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській ТГ пошкоджені 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 3 нежитлові приміщення. У Сіверську пошкоджено будинок.
Протягом доби росіяни 34 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 247 осіб, зокрема 18 дітей.
Всього росіяни 1 липня вбили 4 жителів Донеччини: 2 в Українську, 1 в Новодмитрівці і Селидовому. Ще 27 людей в області за добу дістали поранення.
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