Доба на Донеччині: Внаслідок обстрілів РФ загинули 4 особи, 27 - поранено. ФОТОрепортаж

Російські окупанти протягом доби 34 рази били по населених пунктах Донеччини, внаслідок чого 4 особи загинули, 27 дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район.

1 особа загинула у Курахівській громаді, 4 дістали поранення у Новодмитрівці. У Курахівці 1 особа дістала поранення. В Острівському пошкоджено 2 будинки, 3 будинки - у Гірнику. В Українську Селидівської громади 2 людини загинули і 13 дістали поранення, пошкоджено 22 приватні будинки, 12 багатоповерхівок, 5 адмінбудівель і 2 інфраструктурні об'єкти.

Краматорський район.

Поранено 1 особу у Зарічному Лиманської ТГ, також зруйновано 1 будинок, пошкоджено ще один. У Костянтинівці пошкоджено 2 будинки і 2 інфраструктурні об'єкти. У Катеринівці Іллінівської ТГ пошкоджено 8 об'єктів.

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Бахмутський район.

У Торецькій ТГ 3 особи поранено у Сухій Балці і 1 у Нью-Йорку, пошкоджено 4 будинки і інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській ТГ пошкоджені 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 3 нежитлові приміщення. У Сіверську пошкоджено будинок.

Протягом доби росіяни 34 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 247 осіб, зокрема 18 дітей.

Всього росіяни 1 липня вбили 4 жителів Донеччини: 2 в Українську, 1 в Новодмитрівці і Селидовому. Ще 27 людей в області за добу дістали поранення.

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