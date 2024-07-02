Сутки в Донецкой области: В результате обстрелов РФ погибли 4 человека, 27 - ранены. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в течение суток 34 раза били по населенным пунктам Донецкой области, в результате чего 4 человека погибли, 27 получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район.

1 человек погиб в Кураховской громаде, 4 получили ранения в Новодмитровке. В Кураховке 1 человек получил ранения. В Островском повреждены 2 дома, 3 дома - в Горняке. В Украинске Селидовской громады 2 человека погибли и 13 получили ранения, повреждены 22 частных дома, 12 многоэтажек, 5 админзданий и 2 инфраструктурных объекта.

Краматорский район.

Ранен 1 человек в Заречном Лиманской ТГ, также разрушен 1 дом, поврежден еще один. В Константиновке повреждены 2 дома и 2 инфраструктурных объекта. В Катериновке Ильиновской ТГ повреждено 8 объектов.

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Бахмутский район.

В Торецкой ТГ 3 человека ранены в Сухой Балке и 1 в Нью-Йорке, повреждены 4 дома и инфраструктурный объект. В Часовоярской ТГ повреждены 11 частных домов, 2 многоэтажки и 3 нежилых помещения. В Северске поврежден дом.

В течение суток россияне 34 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. Эвакуированы 247 человек, в том числе 18 детей.

Всего россияне 1 июля убили 4 жителей Донетчины: 2 в Украинске, 1 в Новодмитровке и Селидово. Еще 27 человек в области за сутки получили ранения.

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