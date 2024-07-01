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711 человек, в том числе - 20 детей, вывезено за три дня из Торецкой громады в пределах экстренной эвакуации. ВИДЕО+ФОТО

Несмотря на вражеский огонь, из Торецкой громады удалось спасти 711 человек, из них - 20 детей. Часть жителей выехала самостоятельно на собственном транспорте, часть вывезли эвакуационные группы.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, из охваченных огнем населенных пунктов людей спасают полицейские совместно с ГСЧС, Донецкой ОВА и Торецкой ГВА. Работают более 20 совместных групп, среди которых - "Белые ангелы", парамедики, спецназовцы.

Екстрена евакуація з Торецької громади

"В последнее время Торецкая громада находится под массированными атаками со стороны российских войск. До 20 бомб враг ежедневно сбрасывает на Торецк и поселки Северное, Щербиновка, Нью-Йорк, Нелиповка.

Торецк расположен в трех километрах от линии боестолкновения. Здесь уже разрушено по меньшей мере 35 процентов домов. В городе остается около 5 тысяч жителей, всего в громаде - около 10 тысяч. Сейчас многие из них стремятся эвакуироваться", - говорится в сообщении.

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Екстрена евакуація з Торецької громади
Екстрена евакуація з Торецької громади

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Екстрена евакуація з Торецької громади

В полиции отметили, что россияне препятствуют эвакуации и прицельно бьют по гражданскому населению. За три дня в Торецкой громаде произошло 43 обстрела, из них 16 - авиаудары. К сожалению, шесть гражданских лиц погибли, 17 получили ранения, в том числе ребенок, который госпитализирован в тяжелом состоянии. Парамедики оперативно оказали пострадавшим помощь и эвакуировали в больницу.

Екстрена евакуація з Торецької громади
Екстрена евакуація з Торецької громади

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"Несмотря на вражеский огонь, уже удалось спасти 711 человек, из них 20 детей. Часть жителей выехала самостоятельно на собственном транспорте, часть вывезли эвакуационные группы. Людей доставили в более безопасные места. Им оказывается вся необходимая помощь, в дальнейшем каждого обеспечат жильем", - добавили в полиции.

Екстрена евакуація з Торецької громади
Екстрена евакуація з Торецької громади

Также отмечается, что с каждым днем эвакуация становится все труднее, жителей призывают не медлить с выездом.

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Екстрена евакуація з Торецької громади
Екстрена евакуація з Торецької громади
Екстрена евакуація з Торецької громади

Автор: 

Нацполиция (16552) эвакуация (2101) Донецкая область (9954) Торецк (492)


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Бував я в Торецьку, правда ще в лихі 90-ті у відрядження їздив. Так собі містечко... Правда населення це в основному вихідці з сибіру. Принаймні мені так розповідали.
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01.07.2024 15:34 Ответить
Це все москалі, вони виборці ЗЕ! і за пуйла.

А дітей і собачок шкода!
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01.07.2024 17:40 Ответить
 
 