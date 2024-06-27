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Новости Агрессия России против Украины
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Обстрелы Донетчины: россияне убили человека в Торецке, еще одного ранили в Покровской громаде

Донеччина

Оккупанты не прекращают обстрелы населенных пунктов Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Утром российские захватчики атаковали Торецк. В результате обстрела погиб человек.

Кроме того, под обстрел попало Ясеново Покровской громады - там ранен человек, повреждено предприятие.

Напомним, утром оккупанты ударили по Селидово. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили двое несовершеннолетних - 11-летняя девочка и ее брат 17 лет.

Читайте также: Сутки на Донетчине: Под огнем оккупантов - три района, 1 человек погиб, 14 получили ранения

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обстрел (27652) Донецкая область (9910) Торецк (488)


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Рашисти кожен день вбивають мирних громадян ,знищують міста і села руйнують інфраструктуру і жодних зібрань рад без ООН ,ніби так і має бути ,а творится спланований геноцид проти українського народу ,погано дуже погано працює наша дипломатія та ЗМІ які мали б привертати увагу.
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27.06.2024 12:30 Ответить
 
 