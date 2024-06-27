Обстрелы Донетчины: россияне убили человека в Торецке, еще одного ранили в Покровской громаде

Оккупанты не прекращают обстрелы населенных пунктов Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Утром российские захватчики атаковали Торецк. В результате обстрела погиб человек.

Кроме того, под обстрел попало Ясеново Покровской громады - там ранен человек, повреждено предприятие.

Напомним, утром оккупанты ударили по Селидово. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили двое несовершеннолетних - 11-летняя девочка и ее брат 17 лет.

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