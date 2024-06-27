Сутки на Донетчине: Под огнем оккупантов - три района, 1 человек погиб, 14 получили ранения

В течение суток российские войска 27 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего погиб 1 человек, ранения получили 14.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район.

В Курахово поврежден частный дом, а в Волченке - здание предприятия. В Горловке разрушено хозяйственное сооружение.

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Краматорский район.

В Торском Лиманской громады поврежден дом. Под огнем окраины Константиновской громады.

Бахмутский район.

В Торецке 1 человек погиб и 7 ранены, повреждены 6 домов и 2 инфраструктурных объекта. Также в Нью-Йорке 1 человек ранен и поврежден 1 дом. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и многоэтажка.

Всего за сутки россияне 27 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 230 человек, в том числе 28 детей.

В течение суток в результате обстрелов РФ погиб 1 человек, 14 получили ранения.

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