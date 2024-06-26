Зеленский на Донетчине: Некоторые чиновники не были здесь по полгода, буду делать по ним соответствующие выводы. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский вместе с главнокомандующим ВСУ Сырским и командующим Объединенных сил Гнатовым находятся в Донецкой области.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Представил сегодня официально Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону в Донецкой области. Заслушали доклады непосредственно с позиций. Был рад лично увидеть и поблагодарить нашу 110-ю бригаду и 47-ю бригаду - абсолютно героические, результативные ребята. Поблагодарил и наших боевых медиков", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, в Донецкой области он провел детальное совещание относительно безопасности и поддержки людей.

"Много вопросов. И по обеспечению жизни - вода, социальные вопросы, эвакуация, и по помощи обороне, и по восстановлению жилья.



И будет отдельный разговор в Киеве, в том числе - с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах вблизи фронта - в сложных громадах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых из Киева просто не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Буду делать по ним соответствующие выводы", - добавил президент.

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