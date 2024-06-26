Зеленский на Донетчине: Некоторые чиновники не были здесь по полгода, буду делать по ним соответствующие выводы. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский вместе с главнокомандующим ВСУ Сырским и командующим Объединенных сил Гнатовым находятся в Донецкой области.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Представил сегодня официально Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону в Донецкой области. Заслушали доклады непосредственно с позиций. Был рад лично увидеть и поблагодарить нашу 110-ю бригаду и 47-ю бригаду - абсолютно героические, результативные ребята. Поблагодарил и наших боевых медиков", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, в Донецкой области он провел детальное совещание относительно безопасности и поддержки людей.
"Много вопросов. И по обеспечению жизни - вода, социальные вопросы, эвакуация, и по помощи обороне, и по восстановлению жилья.
И будет отдельный разговор в Киеве, в том числе - с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах вблизи фронта - в сложных громадах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых из Киева просто не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Буду делать по ним соответствующие выводы", - добавил президент.
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Президент ніякого відношення до формування уряду в цілому і окремих його представників НЕ МАЄ.
Це компетенції Верховної Ради України...
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
Теж саме й тут, але замість "Правди" - "єдиний марафєт" і боротьба за рейтинги.
😮Вспомнив о том, что Тищенко - кум Ермака, они совершенно забыли, благодаря чему Тищенко пребывал в близком кругу президента Зеленского и кто его оттуда удалил. На первый вопрос ответил в свое время Андрей Богдан: "Тищенко - близкий друг Владимира Зеленского лично". Не спрашивайте, на чем базируется эта дружба. Все банально. Привыкшему кривляться, бывшему КВНщику Зеленскому просто комфортно в компании дурашливовго Коли, который, то плоскую шутку завернет, то президенту прыгающего гиббона покажет (это не выдумка).
🤔Нестор Шуфрич когда-то назвал Тищенко третьей по влиятельности личностью в стране. И это была правда. Влиятельнее Тищенко для Украины тогда был лишь Ермак и сам Зеленский. Влияние Тищенко, как не сложно догадаться, это было влияние самого Зеленского.
😠Именно поэтому Ермак приложил титанические усилия, чтобы Тищенко из ближнего круга Зеленского был удален. Однако. Запретить Зеленскому личное общение с Тищенко, Ермак просто не в состоянии. И, в общем-то, пока такое общение не приносило проблем, Ермак на него смотрел сквозь пальцы. Однако.
🤦🏼Дуболомы Тищенко, во главе с ним самим избили бывшего бойца известного спецподразделения ВСУ из орбиты самого генерала Буданова. Скажем так. Боец этот недаром бывший и не просто так появился в том месте. Тищенко от большого ума, попытался наехать на сферу интересов спецназа ГУР.
🤬Возмущение общества и депутатов ВР - цветочки, в сравнении с яростью группы руководителей ГУР, который задали Ермаку вполне конкретный вопрос: «Это что за беспредел?!» Такого Ермак игнорировать просто не может. Однако.
🤷🏻♂️Вот понимаете, Тищенко это личный друг Зеленского. Вот понимаете, он прикольный. Вот понимаете, Зеленскому с ним весело. Вот понимаете, Тищенко «классно зажигал в суде», Зеленский когда просматривал запись, хохотал взахлеб. Ермак с радостью отправил бы Тищенко в камеру соседнюю с Коломойским. Но Зеленский просит не прессовать. Сильно просит.
🗜️Поэтому, максимум, который позволил себе Ермак - у Тищенко под камеры изъяли все найденные в доме пачки денег. А во всем остальном…
🤡Слушайте, Ермаку приходится терпеть заявления Зеленского, будто Байден и Сунак завидуют его влиятельности в мире, и будто Зеленский через головы элит государств Запада обращается прямо к их избирателям. Ермаку приходится выслушивать детские планы Зеленского «отпустить прикол» во время встречи на годовщине высадки в Нормандии. Ермаку приходится постоянно вот это ставить в рамочки.
💤Тищенко, по сравнению с этим - мелочи.
Це той Їрмак який під камери назвав Зєлю найвеличнішим лідером світу, це він бідолага терпить такі невимовні і нічим неспровоковані страждані від манії величі Зельонкіна?
вірю, я повірив, а ви? 🤡
П.С. Печерський пагорб - така ж під'їрмачна параша, як і Джокер та інші інфопомийки ОП.
їжте не обляпайтесь
Стандарт ІПСО- 70 відсотків правди, 30 - дуже потрібної брехні.
Вноситься в уха, що Єрмак начебто виважений керівник і ледве стримує експансивного Вову.
То що Вова дурачок і так всі знають, але " виваженість" Єрмака як осадочєк залишиться в умах хоч у деякого відсотка..
Це - рупор Разумкова на бабло рінаха. Від Банкової зараз вони далеко-далеко; не смертельні вороги, і все ж далеко-далеко не друзі
"Ермак с радостью отправил бы Тищенко в камеру соседнюю с Коломойским. Но Зеленский просит не прессовать. Сильно просит.
🗜️Поэтому, максимум, который позволил себе Ермак - у Тищенко под камеры изъяли все найденные в доме пачки денег. А во всем остальном"
Із якого пальцю і чійого пальцю ця нісенітниця висосана?
Треба б його разом з ОПою до Часового Яру хоча б на тиждень пересилити. Хай солдати від обстрілів відпочинуть.
Бубочка з розумна