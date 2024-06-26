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Зеленский на Донетчине: Некоторые чиновники не были здесь по полгода, буду делать по ним соответствующие выводы. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский вместе с главнокомандующим ВСУ Сырским и командующим Объединенных сил Гнатовым находятся в Донецкой области.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Представил сегодня официально Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону в Донецкой области. Заслушали доклады непосредственно с позиций. Был рад лично увидеть и поблагодарить нашу 110-ю бригаду и 47-ю бригаду - абсолютно героические, результативные ребята. Поблагодарил и наших боевых медиков", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, в Донецкой области он провел детальное совещание относительно безопасности и поддержки людей.

"Много вопросов. И по обеспечению жизни - вода, социальные вопросы, эвакуация, и по помощи обороне, и по восстановлению жилья.

И будет отдельный разговор в Киеве, в том числе - с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах вблизи фронта - в сложных громадах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых из Киева просто не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Буду делать по ним соответствующие выводы", - добавил президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20734) Донецкая область (9910)


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Топ комментарии
+22
Бубачка-хєрой, урядовці-чмошніки. Все в традиціях "розумників" із ОП.
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26.06.2024 10:39
+20
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26.06.2024 10:38
+20
Цей зчитувач телесуфльорів за 5 років так і не зрозумів законодаве розподілення прав і обов'язків гілок влади в Україні.
Президент ніякого відношення до формування уряду в цілому і окремих його представників НЕ МАЄ.
Це компетенції Верховної Ради України...
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26.06.2024 10:39
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26.06.2024 10:38 Ответить
Карма не дуже таких відосиків
https://www.youtube.com/watch?v=I3o9Dju4JkA
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26.06.2024 11:49 Ответить
Бубачка-хєрой, урядовці-чмошніки. Все в традиціях "розумників" із ОП.
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26.06.2024 10:39 Ответить
Залужного поверни корєш, а не про рейтинги думай. І про долю Яника.
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26.06.2024 10:43 Ответить
ме ме бе бе....
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26.06.2024 10:39 Ответить
А баба галамага
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26.06.2024 10:43 Ответить
Цей зчитувач телесуфльорів за 5 років так і не зрозумів законодаве розподілення прав і обов'язків гілок влади в Україні.
Президент ніякого відношення до формування уряду в цілому і окремих його представників НЕ МАЄ.
Це компетенції Верховної Ради України...
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26.06.2024 10:39 Ответить
В нього єдиний закон - це його упороті зебарани. От що їм на вуха зручно вкладається, те йому і пишуть, а він і меле по папірцю. А обовʼязки президента виконує єрмак під керівництвом кремля.
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26.06.2024 10:50 Ответить
зе, а коля тихенько в ліс піде так само як трухін чи ти теж висновки зробиш?
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26.06.2024 10:40 Ответить
На посла грошей вистачить у катлєти, і його заступницю, послицю!
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26.06.2024 10:48 Ответить
Кириленко уже там 'напрацював', тепер Антимонопольний комітет очолює. Певно дуже 'результативним' виявився, особливо по фортифікаціях.
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26.06.2024 10:41 Ответить
І по фармацептиці. Скльки йому мільярдів віднесли за такі ціни на ліки?
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26.06.2024 10:57 Ответить
ҐлавноєШтоНєДокторСмєртьСупрун)
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26.06.2024 11:10 Ответить
Так, надпАтужні (за списаними коштами) лінії оборони Попасної та Бахмута йому й досі згадують ті, хто 2022 там пережив.
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26.06.2024 11:56 Ответить
фу ***, чуть не стошніло
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26.06.2024 10:41 Ответить
Ну съездил, сколько это турне стоило украинцам, а то ты не знал в Киеве, чем занимаются твои придворные шуты. Ладно, главное в дела армии не лезет, занимайтесь снабжением и меньше воруйте
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26.06.2024 10:47 Ответить
Дякула варнякала - для зебаранів божа роса.
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26.06.2024 10:44 Ответить
Ну, тепер, після 21 травня, як ТВО ПУ, громадянин зеленський, дасть показники ПРАВДИ, отим ШмигалЮ стефанішиній верещучці баканову резнікову трубіцину, та ще сотням посадовців з держСекретарями у секретаріаті КМУ та ЦОВВ, яких єрмак, з ним же, і призначав, як він був з повноваженнями ПУ!!

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
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26.06.2024 10:46 Ответить
Срочно отправить Верещук, что бы "шаттлы" запустила!
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26.06.2024 10:46 Ответить
А 5-6 менеджеров не пора на нары? Отдыхать?
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26.06.2024 10:47 Ответить
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26.06.2024 10:47 Ответить
Клоун
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26.06.2024 10:50 Ответить
Він до клоуна недотягує . максимум хом'як повтор'яшка .
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26.06.2024 11:05 Ответить
Це він раніше був клоуном. Тепер це гнида.
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26.06.2024 11:38 Ответить
"слуга царя, атец солдата!" ))
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26.06.2024 10:51 Ответить
Мене завжди цікавила ця совкова традиція з нульовим результатом: приїзд чиновника зі столиці в регіони. Окрім того, що обжере, покричить, налижеться, що скотиняка, - ніякого результату. Зате можна в газеті "Правда" надрукувать про піклування влади...
Теж саме й тут, але замість "Правди" - "єдиний марафєт" і боротьба за рейтинги.
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26.06.2024 10:53 Ответить
https://t.me/pecherhill/954 Печерский холм : По Тищенко. С Зеленским. Доблестные интернет-эксперты снова поставили все с ног на голову.
😮Вспомнив о том, что Тищенко - кум Ермака, они совершенно забыли, благодаря чему Тищенко пребывал в близком кругу президента Зеленского и кто его оттуда удалил. На первый вопрос ответил в свое время Андрей Богдан: "Тищенко - близкий друг Владимира Зеленского лично". Не спрашивайте, на чем базируется эта дружба. Все банально. Привыкшему кривляться, бывшему КВНщику Зеленскому просто комфортно в компании дурашливовго Коли, который, то плоскую шутку завернет, то президенту прыгающего гиббона покажет (это не выдумка).
🤔Нестор Шуфрич когда-то назвал Тищенко третьей по влиятельности личностью в стране. И это была правда. Влиятельнее Тищенко для Украины тогда был лишь Ермак и сам Зеленский. Влияние Тищенко, как не сложно догадаться, это было влияние самого Зеленского.
😠Именно поэтому Ермак приложил титанические усилия, чтобы Тищенко из ближнего круга Зеленского был удален. Однако. Запретить Зеленскому личное общение с Тищенко, Ермак просто не в состоянии. И, в общем-то, пока такое общение не приносило проблем, Ермак на него смотрел сквозь пальцы. Однако.
🤦🏼Дуболомы Тищенко, во главе с ним самим избили бывшего бойца известного спецподразделения ВСУ из орбиты самого генерала Буданова. Скажем так. Боец этот недаром бывший и не просто так появился в том месте. Тищенко от большого ума, попытался наехать на сферу интересов спецназа ГУР.
🤬Возмущение общества и депутатов ВР - цветочки, в сравнении с яростью группы руководителей ГУР, который задали Ермаку вполне конкретный вопрос: «Это что за беспредел?!» Такого Ермак игнорировать просто не может. Однако.
🤷🏻‍♂️Вот понимаете, Тищенко это личный друг Зеленского. Вот понимаете, он прикольный. Вот понимаете, Зеленскому с ним весело. Вот понимаете, Тищенко «классно зажигал в суде», Зеленский когда просматривал запись, хохотал взахлеб. Ермак с радостью отправил бы Тищенко в камеру соседнюю с Коломойским. Но Зеленский просит не прессовать. Сильно просит.
🗜️Поэтому, максимум, который позволил себе Ермак - у Тищенко под камеры изъяли все найденные в доме пачки денег. А во всем остальном…
🤡Слушайте, Ермаку приходится терпеть заявления Зеленского, будто Байден и Сунак завидуют его влиятельности в мире, и будто Зеленский через головы элит государств Запада обращается прямо к их избирателям. Ермаку приходится выслушивать детские планы Зеленского «отпустить прикол» во время встречи на годовщине высадки в Нормандии. Ермаку приходится постоянно вот это ставить в рамочки.

💤Тищенко, по сравнению с этим - мелочи.
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26.06.2024 11:02 Ответить
" Ермаку приходится терпеть заявления Зеленского, будто Байден и Сунак завидуют его влиятельности в мире "

Це той Їрмак який під камери назвав Зєлю найвеличнішим лідером світу, це він бідолага терпить такі невимовні і нічим неспровоковані страждані від манії величі Зельонкіна?
вірю, я повірив, а ви? 🤡

П.С. Печерський пагорб - така ж під'їрмачна параша, як і Джокер та інші інфопомийки ОП.
їжте не обляпайтесь
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26.06.2024 11:13 Ответить
Ви передруковуєте канал який контролюється Банковою.
Стандарт ІПСО- 70 відсотків правди, 30 - дуже потрібної брехні.
Вноситься в уха, що Єрмак начебто виважений керівник і ледве стримує експансивного Вову.
То що Вова дурачок і так всі знають, але " виваженість" Єрмака як осадочєк залишиться в умах хоч у деякого відсотка..
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26.06.2024 11:48 Ответить
цей телеграм-канал нині Банковою не контролюється.
Це - рупор Разумкова на бабло рінаха. Від Банкової зараз вони далеко-далеко; не смертельні вороги, і все ж далеко-далеко не друзі
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26.06.2024 21:18 Ответить
Ким би він не контролювався, але відбілюванням Єрмака займається.

"Ермак с радостью отправил бы Тищенко в камеру соседнюю с Коломойским. Но Зеленский просит не прессовать. Сильно просит.
🗜️Поэтому, максимум, который позволил себе Ермак - у Тищенко под камеры изъяли все найденные в доме пачки денег. А во всем остальном"
Із якого пальцю і чійого пальцю ця нісенітниця висосана?
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26.06.2024 21:50 Ответить
не знаю, скільки і який відсоток нісенітниць шляпає Разумков і його шобла в цьому телеграм-каналі (не переймався, не підраховував); але навіть чи не кожна така нісенітниця дермака не відбілює, а очорнює. І в наведеному прикладі - також, оскільки віщає про розбіжності в ОПі, між Зе і Єр, зокрема. І в цьому разумковському помийкові є також приклади в інших абзацах очорнення дермака; але в попередньому, там, де за Джокера мова - там взагалі купа.з зірочкою на ялинці у вигляді останнього абзацу "История Европы знает множество примеров, когда бунт начинался не против короля, а против осточертевшего народу фаворита. Ключевой момент таких историй, однажны король оказывался перед выбором либо отправить фаворита на плаху, либо отправиться на плаху вместе с фаворитом".
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26.06.2024 22:39 Ответить
Прочитай лучше конституцию,особенно строчку где написано - "избирается на пять рокив",и сделай висновки ***.
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26.06.2024 11:06 Ответить
Та він вже відчув себе ******-2, української версії.
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26.06.2024 11:11 Ответить
Швидше - Бацькой. Це зелене гівно вже намертво вчепилося в крісло і не оддереш. Яник кусає лікті - а що, так можна було?!
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26.06.2024 11:26 Ответить
Які ще висновки ти можеш робити, запроданцю?
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26.06.2024 11:37 Ответить
Знов якась Х@ня потім станеться. Ді він тільки не буває , потім проблема.
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26.06.2024 11:46 Ответить
Але є й позитивний момент від цих мандрів- КАБів на Донеччину сьогодні летітиме значно менше. Бо навіть випадкове ураження їхньої ляльки створило б для під@rusів велику проблему.
Треба б його разом з ОПою до Часового Яру хоча б на тиждень пересилити. Хай солдати від обстрілів відпочинуть.
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26.06.2024 11:50 Ответить
Колись воно сфотографувалося біля в'їзду в Авдіївку.щось у мене погане передчуття.
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26.06.2024 20:16 Ответить
Черговий відос піаніста.
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26.06.2024 12:14 Ответить
А чого поїхав туди? -- Аби новини про кореша свого з перших шпальт зійшли.
Бубочка з розумна
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26.06.2024 12:34 Ответить
Висновки треба робити щодо ішака.
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26.06.2024 13:19 Ответить
Так може содоль і на них розслідування повідкриває? А то ось на Прокопенка він аж два відкрив, і взагалі на війскових відкривають один за одним. А з чінуш шось ніякого попиту немає
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26.06.2024 13:53 Ответить
альоша
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26.06.2024 14:18 Ответить
Опудало квартальне на фотосесії для стада
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26.06.2024 15:17 Ответить
Ну прийшов, заселфився, і що там сталося? А нічого. Крім піару.
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26.06.2024 15:53 Ответить
 
 