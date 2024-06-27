Доба на Донеччині: Під вогнем окупантів - три райони, 1 особа загинула, 14 дістали поранення
Протягом доби російські війська 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого загинула 1 особа, поранення дістали 14.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район.
У Кураховому пошкоджено приватний будинок, а у Вовченці - будівлю підприємства. У Горлівці зруйновано господарчу споруду.
Краматорський район.
У Торському Лиманської громади пошкоджено будинок. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.
Бахмутський район.
У Торецьку 1 людина загинула і 7 поранено, пошкоджено 6 будинків і 2 інфраструктурні об'єкти. Також у Нью-Йорку 1 людина поранена і пошкоджено 1 будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і багатоповерхівка.
Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 230 людей, зокрема 28 дітей.
Протягом доби внаслідок обстрілів РФ загинула 1 особа, 14 дістали поранення.
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