Доба на Донеччині: Під вогнем окупантів - три райони, 1 особа загинула, 14 дістали поранення

Протягом доби російські війська 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого загинула 1 особа, поранення дістали 14.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район.

У Кураховому пошкоджено приватний будинок, а у Вовченці - будівлю підприємства. У Горлівці зруйновано господарчу споруду.

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Краматорський район.

У Торському Лиманської громади пошкоджено будинок. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район.

У Торецьку 1 людина загинула і 7 поранено, пошкоджено 6 будинків і 2 інфраструктурні об'єкти. Також у Нью-Йорку 1 людина поранена і пошкоджено 1 будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і багатоповерхівка.

Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 230 людей, зокрема 28 дітей.

Протягом доби внаслідок обстрілів РФ загинула 1 особа, 14 дістали поранення.

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