Оккупанты ударили по Селидово, 6 человек получили ранения, среди них - двое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Около 8:40 армия РФ ударила авиабомбой по Селидово. Есть раненые, среди них дети

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Селидовской ГВА.

Отмечается, что оккупанты направили авиабомбу "ФАБ-500 с УМПК" рядом с многоквартирным жилым домом.

"По состоянию на 10:00 работниками ГСЧС ликвидирован пожар двух квартир на 3-м и 4-м этажах общей площадью 90 м.кв. Во время ликвидации пожаров из поврежденных квартир спасены 3-х человек.

Известно о 6 раненых жителях, из которых 2 детей (парень 17 лет и девочка 11 лет), они доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

В результате российского удара повреждены 4 административных здания, 7 многоквартирных и 5 частных жилых домов, 4 автомобиля.

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