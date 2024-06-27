Оккупанты ударили по Селидово, 6 человек получили ранения, среди них - двое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ
Около 8:40 армия РФ ударила авиабомбой по Селидово. Есть раненые, среди них дети
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Селидовской ГВА.
Отмечается, что оккупанты направили авиабомбу "ФАБ-500 с УМПК" рядом с многоквартирным жилым домом.
"По состоянию на 10:00 работниками ГСЧС ликвидирован пожар двух квартир на 3-м и 4-м этажах общей площадью 90 м.кв. Во время ликвидации пожаров из поврежденных квартир спасены 3-х человек.
Известно о 6 раненых жителях, из которых 2 детей (парень 17 лет и девочка 11 лет), они доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
В результате российского удара повреждены 4 административных здания, 7 многоквартирных и 5 частных жилых домов, 4 автомобиля.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль