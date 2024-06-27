Окупанти вдарили по Селидовому, 6 людей дістали поранення, серед них - двоє дітей. ФОТОрепортаж

Близько 8:40 армія РФ вдарила авіабомбою по Селидовому. Є поранені, серед них діти

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Селидівській МВА.

Зазначається, що окупанти скерували авіабомбу "ФАБ-500 з УМПК" поруч із багатоквартирним житловим будинком.

"Станом на 10:00 працівниками ДСНС ліквідовано пожежу двох квартир на 3-му та 4-му поверхах загальною площею 90 м.кв. Під час ліквідації пожеж із пошкоджених квартир врятовано 3-х осіб.

Наразі відомо про 6 поранених мешканців, з яких 2 дітей (хлопець 17 років і дівчинка 11 років), вони доставлені до медичних закладів", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російського удару пошкоджено 4 адміністративних будівлі, 7 багатоквартирних і 5 приватних житлових будинків, 4 автомобілі.

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