Обстріли Донеччини: росіяни вбили людину у Торецьку, ще одну поранили у Покровській громаді
Окупанти не припиняють обстрілів населених пунктів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зранку російські загарбники атакували Торецьк. Внаслідок обстрілу загинула людина.
Крім того, під обстріл потрапило Ясенове Покровської громади — там поранено людину, пошкоджено підприємство.
Нагадаємо, зранку окупанти вдарили по Селидовому. Внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості зазнали двоє неповнолітніх – 11-річна дівчинка та її брат 17 років.
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володимир омельянов
показати весь коментар27.06.2024 12:30 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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