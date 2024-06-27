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Новини Агресія Росії проти України
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Обстріли Донеччини: росіяни вбили людину у Торецьку, ще одну поранили у Покровській громаді

Донеччина

Окупанти не припиняють обстрілів населених пунктів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зранку російські загарбники атакували Торецьк. Внаслідок обстрілу загинула людина.

Крім того, під обстріл потрапило Ясенове Покровської громади — там поранено людину, пошкоджено підприємство.

Нагадаємо, зранку окупанти вдарили по Селидовому.  Внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості зазнали двоє неповнолітніх – 11-річна дівчинка та її брат 17 років. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: Під вогнем окупантів - три райони, 1 особа загинула, 14 дістали поранення

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обстріл (28973) Донецька область (8724) Торецьк (498)


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Рашисти кожен день вбивають мирних громадян ,знищують міста і села руйнують інфраструктуру і жодних зібрань рад без ООН ,ніби так і має бути ,а творится спланований геноцид проти українського народу ,погано дуже погано працює наша дипломатія та ЗМІ які мали б привертати увагу.
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27.06.2024 12:30 Відповісти
 
 