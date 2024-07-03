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Новини Фото Війна
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До довічного позбавлення волі засудили жительку Черкас, яка коригувала ракетні удари РФ, - СБУ. ФОТО

У Черкасах до довічного позбавлення волі засудили жінку, яка працювала на ФСБ РФ та коригувала ракетні удари РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, жінка коригувала ракетні удари РФ по території області. Серед основних цілей були об’єкти військової інфраструктури Сил оборони.

"Для виконання ворожого завдання агентка виїжджала на місцевість, проводила розвідку і через анонімний чат передавала окупантам координати і детальний опис українських об’єктів. Крім цього, зловмисниця намагалася влаштуватися до комунального підприємства Черкаської обласної військової адміністрації. У разі зарахування на посаду вона сподівалася отримати розвіддані про функціонування критичної інфраструктури регіону", - йдеться в повідомленні.

СБУ своєчасно викрила зловмисницю на початковому етапі роботи на спецслужбу РФ.

Суд визнав її винною за двома статтями ККУ: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Її засудили до довічного позбавлення волі. Також суд призначив конфіскувати все майно зрадниці.

Читайте: Вимагали 5 млн грн у сім’ї загиблого воїна ЗСУ: СБУ затримала рекетирів у Черкасах. ФОТОрепортаж

Жительку Черкас засудили до довічного позбавлення волі за роботу на РФ
Жительку Черкас засудили до довічного позбавлення волі за роботу на РФ
Жительку Черкас засудили до довічного позбавлення волі за роботу на РФ

Автор: 

СБУ (12954) Черкаси (567) довічне ув’язнення (50)


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Топ коментарі
+20
це звичайний розумовий рівень нашої вати.
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03.07.2024 13:17 Відповісти
+16
Іпать, яке шапіто, контакт записаний тел.- Владімір ФСБ!!
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03.07.2024 13:14 Відповісти
+14
Добре б було світити пики цих істот. Можливо хтось впізнав би її і де вона шастала чи чим цікавилась
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03.07.2024 13:19 Відповісти
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Іпать, яке шапіто, контакт записаний тел.- Владімір ФСБ!!
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03.07.2024 13:14 Відповісти
це звичайний розумовий рівень нашої вати.
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03.07.2024 13:17 Відповісти
ДУЖЕ хочеться вірити.
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03.07.2024 13:18 Відповісти
ви просто з "ватою" не стикались.
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03.07.2024 13:23 Відповісти
Тільки, шоб це не був рівень постановок шапіто СеБеУ!!
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03.07.2024 13:23 Відповісти
там і постановок ніяких не треба, бо дрімучу вату у *********** перевершити не можливо.
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03.07.2024 13:26 Відповісти
Кращеб її розібрали на органи для постраждалих від обстрілів.
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03.07.2024 13:17 Відповісти
Червінського теж приблизно за теж пакували,його теж на органи??ви настільки довіряєте всім службам і правоохоронній системі???ви наперед впевнені що запакована реально передавала щось а не перейшла комусь дорогу як правозахісники з ГО Запоріжжя??так і у останніх там статті не гірші лише за те що хотіли справедливості!!!
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03.07.2024 13:30 Відповісти
ну якось Червінський служив в розвідці і мав право передавати якусь інфу ворогам для вербування.

а ця чуча також хотіла когось завербувати ?
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03.07.2024 13:40 Відповісти
коли подібна інформація з,явиться відносно вас я так і зроблю, я просто повірю в те що ви негідник і кацапський засланець-перекуп,і так буду це підтримувати....так вам краще дійде,а Червінський сидить як раз за ту саму зраду,яку йому подібним образом шиють ті самі структури!!!!в країні безправ,я вірити в те що тобі доносять погана звичка для здоров,я
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03.07.2024 13:50 Відповісти
Для чого ти мені патякаєш про зраду ?

Червінський за посадою мав законне право спілкуватись з кацапами, в тому числі і з ФСБ.

Ця ************ не мала законного права спілкуватися з ФСБ.

Де ти однотипність спілкування побачив ?
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03.07.2024 13:57 Відповісти
очевидна відповідь ,чому ми так живемо і з нами це все трапляється -це те що навкруги мене рибки-гуппі,єдине що вони можуть похвалитися це те що в них все коротке-пам,ять,розум,дії,свідомість,освіта і саморозвиток,я бажаю одного-втратити вашу компанію!!!!
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03.07.2024 14:47 Відповісти
що ти патякаєш, кацапська шльондро?
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03.07.2024 16:25 Відповісти
і так ті що зливають інфу сидять більшістю у владних кабінетах,контроль за прильотами як виявляється контролюють дрони,всі об,єкти в відкритому доступі в гугл.....
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03.07.2024 13:34 Відповісти
ти сраний провокатор
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03.07.2024 16:27 Відповісти
володимир розказує мені хто я такий???здрисни крисо!!
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04.07.2024 10:41 Відповісти
я не захищаю істот які готові на таке,але ви теж можете серед них одним днем виявитися,кожному повинно бути надано шанс на виправдовування і захист!!!а винуваті нести відповідальність
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03.07.2024 13:36 Відповісти
давай теоретично напиши хоч якийсь привід для оправдання
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03.07.2024 13:41 Відповісти
їй нададуть адвоката, достатньо?
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03.07.2024 14:07 Відповісти
Добре б було світити пики цих істот. Можливо хтось впізнав би її і де вона шастала чи чим цікавилась
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03.07.2024 13:19 Відповісти
Та я взагалі не розумію, зачим блюрити!
Зазвичай це роблять, якщо тільки затримали, тобто якщо людина має статус підозрюваної.
У цьому ж випадку суд закінчився, вирок винесено. Тобто (не)людину визнано винною, то для чого блюрити?
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03.07.2024 15:39 Відповісти
Вже ж і строк дали - а в Гюльчатаи личико заблюрене
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03.07.2024 13:21 Відповісти
Чекаємо, на її прикре самогубство!

Убивця Українців!!!
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03.07.2024 13:35 Відповісти
Нарешті дочекались на третьому році війни, якщо це не піарна акція СБУ і судової системи, а то гидко читати про терміни, як за кражу шматка сала.
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03.07.2024 14:49 Відповісти
..И ежедневные 20 ударов плетью..
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03.07.2024 15:15 Відповісти
И плетью будут бить раненые по её вине воины и родственники погибших воинов..
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03.07.2024 15:20 Відповісти
І що , це поверне убитих? Нехай сидить , падла, без права на помилування. З
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03.07.2024 15:30 Відповісти
Преступник за особо тяжкие преступления должен быть соответствующе наказан..
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03.07.2024 16:47 Відповісти
С замуленной мордой не считается - может это фейк для поднятия рейтинга СБУ . Типа борьба за показатели и раскрываемость .
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03.07.2024 16:16 Відповісти
Здесь всех преступников всегда показывают с "замуленными мордами," ты что, не знал этого?
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03.07.2024 16:50 Відповісти
 
 