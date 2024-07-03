До довічного позбавлення волі засудили жительку Черкас, яка коригувала ракетні удари РФ, - СБУ. ФОТО

У Черкасах до довічного позбавлення волі засудили жінку, яка працювала на ФСБ РФ та коригувала ракетні удари РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, жінка коригувала ракетні удари РФ по території області. Серед основних цілей були об’єкти військової інфраструктури Сил оборони.

"Для виконання ворожого завдання агентка виїжджала на місцевість, проводила розвідку і через анонімний чат передавала окупантам координати і детальний опис українських об’єктів. Крім цього, зловмисниця намагалася влаштуватися до комунального підприємства Черкаської обласної військової адміністрації. У разі зарахування на посаду вона сподівалася отримати розвіддані про функціонування критичної інфраструктури регіону", - йдеться в повідомленні.

СБУ своєчасно викрила зловмисницю на початковому етапі роботи на спецслужбу РФ.

Суд визнав її винною за двома статтями ККУ: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Її засудили до довічного позбавлення волі. Також суд призначив конфіскувати все майно зрадниці.

Читайте: Вимагали 5 млн грн у сім’ї загиблого воїна ЗСУ: СБУ затримала рекетирів у Черкасах. ФОТОрепортаж





