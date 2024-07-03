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Новини Фото Війна
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Росіяни вдарили по району житлової забудови у Київському районі Харкова: Постраждали 14 людей, серед них 8-річний хлопчик та немовля (оновлено)

Під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник міста заявив: "Попередньо прильоти були у близькому передмісті. Визначення точної локації триває".

Глава ОВА Синєгубов заявив, що зафіксовано три удари КАБами в Київському районі Харкова.

Мер Терехов уточнив, що РФ вдарила по району житлової забудови у Київському районі.

"Маємо інформацію про руйнування одного будинку та пошкодження ще одного. З під руїн врятовано дитину", - додав він.

Під завалами ще одна дитина, сказав мер.

Очільник області Синєгубов заявив, що зруйновано 2 приватних будинки.

Станом на 16:45 відомо про 4 постраждалих.

"Хлопчик 8 років, 74-річна жінка, 75-річний чоловік. Усі госпіталізовані. Ще одному 38-річному чоловіку надали допомогу на місці", - сказав Синєгубов.

Мер Ігор Терехов повідомив згодом, що інформація про дитину під завалами не підтвердилася.

Згодом о 17:12 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок атаки РФ зросла до шести.

"На двох місцях прильотів всього шестеро постраждалих. Троє з них, у тому числі й восьмирічний хлопчик, госпіталізовані", - написав він. 

Оновлена інформація

Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість постраждалих внаслідок авіаударів, завданих окупантами по Київському району Харкова, зросла до 14. Серед них 8-річний хлопчик та немовля, якому два тижні.

За даними слідчих, близько 16:00 війська РФ завдали три авіаудари по Харкову. Один із ударів прийшовся по відкритій місцевості на околицях міста, ще два - по житловій забудові Київського району. Загарбники атакували із Бєлгородської області РФ авіабомбами УМПБ Д-30.

Унаслідок обстрілу пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерхівки, автомобілі, будівлю пошти, СТО, спортивну залу.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У прокуратурі також показали фото наслідків чергового обстрілу росіянами Харкова.

обстріл Харкова

обстріл Харкова

обстріл Харкова

обстріл Харкова

обстріл Харкова

обстріл Харкова

Читайте: Доба на Харківщині: удари по обласному центру та обстріли 3 районів, є поранені і пошкодження

Автор: 

обстріл (29105) Харків (5685)


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Не підтримую тих, хто до сих пір там з дітьми сидить. Логіку то можна зрозуміти ''без чоловіка не поїду нікуди'', але залишатися з дітьми у прифронтовому місті, яке атакують дуже часто це безвідповідально по відношенню до своїх же дітей.
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03.07.2024 20:38 Відповісти
Якого на "буй" без чоловіка?
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03.07.2024 21:17 Відповісти
До чого тут чоловік? Де у Харкова статус прифронтового міста? Ми часто бачимо як вивозять мешканців, але куди вони їх дівають? Куди їхати, якщо немає родичів, та й чи всі родичі здатні прийняти ще одну сім'ю і, може, назавжди. Як їхати зі свого дому, коли немає фінансових запасів?
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03.07.2024 23:29 Відповісти
Вже аж зла не стає, на цих імпотентів у вищому військово-політичному керівництві.
Вже кожний божий день по декілька раз рашисти б'ють по містах, по містах мільонниках, щоб було більше жертв серед цивільних.
А владі по барабану. Чекає коли рашисти повністю знищать Харків чи Дніпро.
Вже навіть американці дозволили бити своєю зброєю по сусідніх областях рашки.
А наша влада не відповідає по тому ж Бєлгороду чи Курську.
Тому рашисти ввійшли у смак і безнаказано тепер руйнують міста з новою силою.
Бо немає відповіді по рашистських містах.
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03.07.2024 20:38 Відповісти
Мля по Білгороду ні одна ракета з хаймарса не прилетіла.Ви там на приколі чи що???Місто руйнують!!!Дітей,жінок вбивають!!!Скільки вам ще жерт треба,щоб робити щось???
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03.07.2024 20:58 Відповісти
І так кожен день ворог свідомо знищує Україну і українців ,влада мовчить для них головне рейтинг , мовчить і світова спільнота як і діаспора.
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03.07.2024 21:10 Відповісти
Зеленський по своїм не б'є
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04.07.2024 23:06 Відповісти
Ця так звана "укр.влада"(?) не хоче адекватно "вiдповiдати" по прикордонних кацапських мiстах.👈 Чому? Да тому, що вони займають не своє місто, або вони зрадники та чиїсь агенти. Але скоріше за вс е - і те і інше (в одном флаконі) 💩
♧♣◇♧♣◇
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03.07.2024 21:46 Відповісти
Явно не С 300, навіть не чутно з другого кінця міста такий прильот....
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04.07.2024 23:05 Відповісти
 
 