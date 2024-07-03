Росіяни вдарили по району житлової забудови у Київському районі Харкова: Постраждали 14 людей, серед них 8-річний хлопчик та немовля (оновлено)
Під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи.
Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Очільник міста заявив: "Попередньо прильоти були у близькому передмісті. Визначення точної локації триває".
Глава ОВА Синєгубов заявив, що зафіксовано три удари КАБами в Київському районі Харкова.
Мер Терехов уточнив, що РФ вдарила по району житлової забудови у Київському районі.
"Маємо інформацію про руйнування одного будинку та пошкодження ще одного. З під руїн врятовано дитину", - додав він.
Під завалами ще одна дитина, сказав мер.
Очільник області Синєгубов заявив, що зруйновано 2 приватних будинки.
Станом на 16:45 відомо про 4 постраждалих.
"Хлопчик 8 років, 74-річна жінка, 75-річний чоловік. Усі госпіталізовані. Ще одному 38-річному чоловіку надали допомогу на місці", - сказав Синєгубов.
Мер Ігор Терехов повідомив згодом, що інформація про дитину під завалами не підтвердилася.
Згодом о 17:12 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок атаки РФ зросла до шести.
"На двох місцях прильотів всього шестеро постраждалих. Троє з них, у тому числі й восьмирічний хлопчик, госпіталізовані", - написав він.
Оновлена інформація
Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість постраждалих внаслідок авіаударів, завданих окупантами по Київському району Харкова, зросла до 14. Серед них 8-річний хлопчик та немовля, якому два тижні.
За даними слідчих, близько 16:00 війська РФ завдали три авіаудари по Харкову. Один із ударів прийшовся по відкритій місцевості на околицях міста, ще два - по житловій забудові Київського району. Загарбники атакували із Бєлгородської області РФ авіабомбами УМПБ Д-30.
Унаслідок обстрілу пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерхівки, автомобілі, будівлю пошти, СТО, спортивну залу.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
У прокуратурі також показали фото наслідків чергового обстрілу росіянами Харкова.
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Вже кожний божий день по декілька раз рашисти б'ють по містах, по містах мільонниках, щоб було більше жертв серед цивільних.
А владі по барабану. Чекає коли рашисти повністю знищать Харків чи Дніпро.
Вже навіть американці дозволили бити своєю зброєю по сусідніх областях рашки.
А наша влада не відповідає по тому ж Бєлгороду чи Курську.
Тому рашисти ввійшли у смак і безнаказано тепер руйнують міста з новою силою.
Бо немає відповіді по рашистських містах.
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