Росіяни вдарили по району житлової забудови у Київському районі Харкова: Постраждали 14 людей, серед них 8-річний хлопчик та немовля (оновлено)

Під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник міста заявив: "Попередньо прильоти були у близькому передмісті. Визначення точної локації триває".

Глава ОВА Синєгубов заявив, що зафіксовано три удари КАБами в Київському районі Харкова.

Мер Терехов уточнив, що РФ вдарила по району житлової забудови у Київському районі.

"Маємо інформацію про руйнування одного будинку та пошкодження ще одного. З під руїн врятовано дитину", - додав він.

Під завалами ще одна дитина, сказав мер.

Очільник області Синєгубов заявив, що зруйновано 2 приватних будинки.

Станом на 16:45 відомо про 4 постраждалих.

"Хлопчик 8 років, 74-річна жінка, 75-річний чоловік. Усі госпіталізовані. Ще одному 38-річному чоловіку надали допомогу на місці", - сказав Синєгубов.

Мер Ігор Терехов повідомив згодом, що інформація про дитину під завалами не підтвердилася.

Згодом о 17:12 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок атаки РФ зросла до шести.

"На двох місцях прильотів всього шестеро постраждалих. Троє з них, у тому числі й восьмирічний хлопчик, госпіталізовані", - написав він.

Оновлена інформація

Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість постраждалих внаслідок авіаударів, завданих окупантами по Київському району Харкова, зросла до 14. Серед них 8-річний хлопчик та немовля, якому два тижні.

За даними слідчих, близько 16:00 війська РФ завдали три авіаудари по Харкову. Один із ударів прийшовся по відкритій місцевості на околицях міста, ще два - по житловій забудові Київського району. Загарбники атакували із Бєлгородської області РФ авіабомбами УМПБ Д-30.

Унаслідок обстрілу пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерхівки, автомобілі, будівлю пошти, СТО, спортивну залу.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У прокуратурі також показали фото наслідків чергового обстрілу росіянами Харкова.

Читайте: Доба на Харківщині: удари по обласному центру та обстріли 3 районів, є поранені і пошкодження