Доба на Харківщині: удари по обласному центру та обстріли 3 районів, є поранені і пошкодження
Війська РФ продовжують обстрілювати Харків та Харківщину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він нагадує, що вчора в Індустріальному районі Харкова було влучання в підприємство. Від вибухової хвилі постраждали дві жінки, а також 15-річний хлопець та дівчина 12 років.
Під ударами і територія регіону.
За даними ОВА, 3 липня о 05:05 у с. Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу горіли будинок, господарча споруда, торговельний павільйон. Постраждали чоловік та жінка.
Також сьогодні о 02:14 у с. Руська Лозова Харківського району внаслідок обстрілу горів будинок та автомобіль. Пошкоджено 4 приватних будинки та 3 господарчі споруди. Постраждали чоловік та жінка.
Обстріли Харківщини за минулу добу
- 16:00 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Новоосинове, дачний кооператив. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 3га.
- 15:55 Куп'янський р-н., Шевченківська ТГ, с. Шевченкове. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено будинок.
- 13:30 Куп'янський район, Куп'янська ТГ, с. Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.
- 11:50 Куп'янський р-н., Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.
- 10:30 Харківський район, Дергачівська громада, с. Малі Проходи. Внаслідок обстрілу КАБ постраждав чоловік.
Бойові дії на Харківщині
На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ і Глибоке.
За даними ОВА, на Купʼянському напрямку за добу відбулося 13 боєзіткнень. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. Основні зусилля ворог прикладав у районі Синьківки - там відбулося близько 80 відсотків від усіх протистоянь на
напрямку.
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