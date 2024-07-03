Доба на Харківщині: удари по обласному центру та обстріли 3 районів, є поранені і пошкодження

Війська РФ продовжують обстрілювати Харків та Харківщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він нагадує, що вчора в Індустріальному районі Харкова було влучання в підприємство. Від вибухової хвилі постраждали дві жінки, а також 15-річний хлопець та дівчина 12 років.

Під ударами і територія регіону.

За даними ОВА, 3 липня о 05:05 у с. Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу горіли будинок, господарча споруда, торговельний павільйон. Постраждали чоловік та жінка.

Також сьогодні о 02:14 у с. Руська Лозова Харківського району внаслідок обстрілу горів будинок та автомобіль. Пошкоджено 4 приватних будинки та 3 господарчі споруди. Постраждали чоловік та жінка.

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Обстріли Харківщини за минулу добу

16:00 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Новоосинове, дачний кооператив. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 3га.

15:55 Куп'янський р-н., Шевченківська ТГ, с. Шевченкове. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено будинок.

13:30 Куп'янський район, Куп'янська ТГ, с. Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу постраждала жінка .

. 11:50 Куп'янський р-н., Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

10:30 Харківський район, Дергачівська громада, с. Малі Проходи. Внаслідок обстрілу КАБ постраждав чоловік.

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Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ і Глибоке.

За даними ОВА, на Купʼянському напрямку за добу відбулося 13 боєзіткнень. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. Основні зусилля ворог прикладав у районі Синьківки - там відбулося близько 80 відсотків від усіх протистоянь на

напрямку.