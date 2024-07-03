Вночі Харків перебував під ударом
У ніч проти середи, 3 липня, війська РФ завдавали ударів по Харкову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані місцевої влади.
"Місто під ударом. Будьте обережні", - інформував мер Харкова Ігор Терехов.
Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для Харківщини.
Як інформував Цензор.НЕТ, осійські загарбники вдень 2 липня били КАБами по Харкову.
Згодом стало відомо, що 2 липня упродовж доби росіяни скинули на Харківщину 29 КАБів. У Харкові вдень 2 липня травмовані дві жінки та двоє дітей 12 та 15 років
Як повідомлялося, упродовж червня російські загарбники завдали 22 удари по Харкову. Загинуло шестеро осіб, ще 92 людини зазнали поранень.
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