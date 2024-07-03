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Новини Війна
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Вночі Харків перебував під ударом

Дозвіл бити по РФ покращив ситуацію з обстрілами Харкова, - Терехов

У ніч проти середи, 3 липня, війська РФ завдавали ударів по Харкову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані місцевої влади.

"Місто під ударом. Будьте обережні", - інформував мер Харкова Ігор Терехов.

Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для Харківщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Харкову 30 червня: у лікарнях перебуває 7 людей, один чоловік - у важкому стані, восьмимісячну дитину виписали

Як інформував Цензор.НЕТ, осійські загарбники вдень 2 липня били КАБами по Харкову.

Згодом стало відомо, що 2 липня упродовж доби росіяни скинули на Харківщину 29 КАБів. У Харкові вдень 2 липня травмовані дві жінки та двоє дітей 12 та 15 років

Як повідомлялося, упродовж червня російські загарбники завдали 22 удари по Харкову. Загинуло шестеро осіб, ще 92 людини зазнали поранень.

Автор: 

обстріл (29105) Харків (5685)


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