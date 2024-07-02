Унаслідок обстрілу Харкова ФАБами постраждало 4 людей, зокрема 2 дітей (оновлено)
Протягом доби росіяни скинули на Харківщину 29 КАБів. У Харкові вдень 2 липня травмовані дві жінки та двоє дітей 12 та 15 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, в ефірі "Єдиних новин" голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов розповів про оперативну ситуацію в області.
За добу ворог випустив по Харківщині 29 керованих авіабомб — під обстрілами майже всі райони області.
"За щойно оновленою інформацією, у Харкові внаслідок сьогоднішнього обстрілу вибуховою хвилею травмовані 26-річна жінка та двоє дітей 12 та 15 років. Вони отримали акубаротравми", - повідомив Синєгубов.
Також з Куп’янського напрямку евакуювали 9 дітей з родинами. Залишаються у селах Дорошівка та Моначинівка, де передбачена евакуація, залишається ще 11 дітей.
Усього із 10 травня із Липцівського, Вовчанського та Богодухівського напрямків евакуйовано 12 101 людина.
ОНОВЛЕННЯ
Пізніше Харківська обласна прокуратура.повідомила:
"Постраждали чотири людини. У 51-річної жінки — співробітниці одного з підприємств, що було під ударом ворога, — легкі тілесні ушкодження та гостра реакція на стрес. 26-річна жінка отримала поранення пальців руки від скла. Також серед постраждалих 12-річна дівчина та її 15-річний брат: у неповнолітніх контузії", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, попередньо, ворог вчергове вдарив по місту двома ФАБ-500 з УМПК з території Бєлгородської області РФ.
Як повідомлялося, упродовж червня російські загарбники завдали 22 удари по Харкову. Загинуло шестеро осіб, ще 92 людини зазнали поранень.
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