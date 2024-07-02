Вследствие обстрела Харькова ФАБами пострадало 4 человека, в том числе 2 детей (обновлено)

В течение суток россияне сбросили на Харьковщину 29 КАБов. В Харькове днем 2 июля травмированы 26-летняя женщина и двое детей 12 и 15 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, в эфире "Единых новостей" глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов рассказал об оперативной ситуации в области.

За сутки враг выпустил по Харьковщине 29 управляемых авиабомб - под обстрелами почти все районы области.

"По только что обновленной информации, в Харькове в результате сегодняшнего обстрела взрывной волной травмированы 26-летняя женщина и двое детей 12 и 15 лет. Они получили акубаротравмы", - сообщил Синегубов.

Также с Купянского направления эвакуировали 9 детей с семьями. Остаются в селах Дорошевка и Моначиновка, где предусмотрена эвакуация, еще 11 детей.

Всего с 10 мая с Липцевского, Волчанского и Богодуховского направлений эвакуировано 12 101 человек.

ОБНОВЛЕНИЕ

Позже Харьковская областная прокуратура сообщила:

"Пострадали четыре человека. У 51-летней женщины — сотрудницы одного из предприятий, находившихся под ударом врага — легкие телесные повреждения и острая реакция на стресс. 26-летняя женщина получила ранение пальцев руки от стекла. Также среди пострадавших 12-летняя девочка и ее 15-летний брат: у несовершеннолетних контузии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, предварительно, враг в очередной раз ударил по городу двумя ФАБ-500 из УМПК с территории Белгородской области РФ.

Как сообщалось, в течение июня российские захватчики нанесли 22 удара по Харькову. Погибли шесть человек, еще 92 человека получили ранения.