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Новости Война
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Рашисты наносят удары по Харькову

У Харкові чутно вибухи вдень 2 липня

Российские захватчики днем 2 июля бьют КАБами по Харькову.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьков и район: будьте осторожны. Оккупанты наносят удары", - говорится в сообщении.

Мэр города Игорь Терехов отметил, что в Харькове громко. Он призвал жителей быть осторожными.

До взрывов в Харькове Воздушные силы предупреждали о запусках управляемых авиационных бомб в сторону города.

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обстрел (27742) Харьков (7555) КАБ (382)


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Тільки ж вогонь у відповідь не відкривайте. Що, Орбан дарма приїхав?
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02.07.2024 17:03 Ответить
Потрібно адекватно відповідати по бєлгороду,курську,ростову,брянську ітд і чим скоріше,то краще.Поки кацапня не відчує на собі всі жахи війни,Харків і інші міста будуть знищувати.Який може бути гуманізм,все потрібно робити семетрично,я б наголосив навіть з подввйною енергією,щоб наздогнати москальню в масштабах руйнувань.Але при нинішній владі бездарних дипломатів,попрошайок і злодюг цього не станеться.Чи щось залишиться від України,після керування цих маланців.
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02.07.2024 17:19 Ответить
 
 