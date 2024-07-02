Рашисты наносят удары по Харькову
Российские захватчики днем 2 июля бьют КАБами по Харькову.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Харьков и район: будьте осторожны. Оккупанты наносят удары", - говорится в сообщении.
Мэр города Игорь Терехов отметил, что в Харькове громко. Он призвал жителей быть осторожными.
До взрывов в Харькове Воздушные силы предупреждали о запусках управляемых авиационных бомб в сторону города.
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Полтава и Харьков
показать весь комментарий02.07.2024 17:03 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Володимир #591356
показать весь комментарий02.07.2024 17:19 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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