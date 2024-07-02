Рашисты наносят удары по Харькову

Российские захватчики днем 2 июля бьют КАБами по Харькову.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьков и район: будьте осторожны. Оккупанты наносят удары", - говорится в сообщении.

Мэр города Игорь Терехов отметил, что в Харькове громко. Он призвал жителей быть осторожными.

До взрывов в Харькове Воздушные силы предупреждали о запусках управляемых авиационных бомб в сторону города.

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