Удар по Харькову 30 июня: в больницах находятся 7 человек, один человек - в тяжелом состоянии, восьмимесячного ребенка выписали
Семь человек, пострадавших в результате удара РФ по Харькову 30 июня, остаются в больницах.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, сейчас в больницах находится 7 человек - 6 взрослых и 1 ребенок.
58-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, но стабилен. Он получил взрывное ранение с повреждением головы, туловища и левой верхней конечности.
Еще 5 взрослых - в состоянии средней тяжести.
16-летний парень в стабильном состоянии, динамика положительная.
Восьмимесячного младенца выписали на амбулаторное лечение.
Напомним, в воскресенье, 30 июня, россияне атаковали Слободской район Харькова управляемой авиабомбой ФАБ-500, запущенной с территории Белгородской области РФ. Бомба попала в нескольких метрах от помещения "Новой почты". В результате атаки горели 8 грузовых автомобилей "Новой почты". Повреждены 3 производственно складские здания и медицинское учреждение. Пострадали 9 человек, среди них - восьмимесячный ребенок. Погиб мужчина.
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