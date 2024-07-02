Удар по Харькову 30 июня: в больницах находятся 7 человек, один человек - в тяжелом состоянии, восьмимесячного ребенка выписали

Семь человек, пострадавших в результате удара РФ по Харькову 30 июня, остаются в больницах.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сейчас в больницах находится 7 человек - 6 взрослых и 1 ребенок.



58-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, но стабилен. Он получил взрывное ранение с повреждением головы, туловища и левой верхней конечности.



Еще 5 взрослых - в состоянии средней тяжести.



16-летний парень в стабильном состоянии, динамика положительная.

Восьмимесячного младенца выписали на амбулаторное лечение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В июне от российских обстрелов в Харькове пострадала почти сотня человек, - Терехов. ИНФОГРАФИКА

Напомним, в воскресенье, 30 июня, россияне атаковали Слободской район Харькова управляемой авиабомбой ФАБ-500, запущенной с территории Белгородской области РФ. Бомба попала в нескольких метрах от помещения "Новой почты". В результате атаки горели 8 грузовых автомобилей "Новой почты". Повреждены 3 производственно складские здания и медицинское учреждение. Пострадали 9 человек, среди них - восьмимесячный ребенок. Погиб мужчина.