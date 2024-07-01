РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6927 посетителей онлайн
Новости Война
468 3

В июне от российских обстрелов в Харькове пострадало около сотни человек, - Терехов. ИНФОГРАФИКА

У червні від російських обстрілів у Харкові постраждала майже сотня людей, - Терехов

В течение июня российские захватчики нанесли 22 удара по Харькову. Погибло шесть человек, еще 92 человека получили ранения.

Соответствующей статистикой поделился мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в июне враг впервые атаковал город управляемыми авиабомбами типа КАБ-250 и ФАБ-500.

"Несмотря на меньшее количество обстрелов, чем в позапрошлом месяце, именно в июне враг впервые применил для ударов по нашему городу и нашим людям КАБ-250 и ФАБ-500 - управляемые авиабомбы, известные сверхмощной разрушительной силой. Даже большей, чем у ракет", - рассказал Терехов.

Согласно статистике, в течение прошлого месяца в Харькове 169 раз объявляли воздушную тревогу. Ее общая продолжительность составила 468 часов.

У червні від російських обстрілів у Харкові постраждала майже сотня людей, - Терехов

Терехов добавил, что единственное, что может защитить Харьков от вражеских ракет и авиабомб - это современные системы противовоздушной обороны.

Также читайте: Рашисты ударили по Харькову КАБом (обновлено)

Автор: 

обстрел (27742) Харьков (7555) Терехов Игорь (258)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В сенсі допоможе ППО? А не асфальт? Хіба яка різниця. В місті де досі вважають хернеса лучшим мером. Поки не почнуть думати, будуть ракети прилітати
показать весь комментарий
01.07.2024 17:08 Ответить
кернеса Лара тобі на воротнік 2 кілограми 😆
показать весь комментарий
01.07.2024 17:14 Ответить
показать весь комментарий
01.07.2024 17:12 Ответить
 
 