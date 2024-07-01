В июне от российских обстрелов в Харькове пострадало около сотни человек, - Терехов. ИНФОГРАФИКА

В течение июня российские захватчики нанесли 22 удара по Харькову. Погибло шесть человек, еще 92 человека получили ранения.

Соответствующей статистикой поделился мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в июне враг впервые атаковал город управляемыми авиабомбами типа КАБ-250 и ФАБ-500.

"Несмотря на меньшее количество обстрелов, чем в позапрошлом месяце, именно в июне враг впервые применил для ударов по нашему городу и нашим людям КАБ-250 и ФАБ-500 - управляемые авиабомбы, известные сверхмощной разрушительной силой. Даже большей, чем у ракет", - рассказал Терехов.

Согласно статистике, в течение прошлого месяца в Харькове 169 раз объявляли воздушную тревогу. Ее общая продолжительность составила 468 часов.

Терехов добавил, что единственное, что может защитить Харьков от вражеских ракет и авиабомб - это современные системы противовоздушной обороны.

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