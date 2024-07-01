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Новости Война
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Рашисты ударили по Харькову КАБом (обновлено)

Росіяни обстріляли Харків

Войска РФ атакуют Харьков, в городе прогремел взрыв.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны!" - говорится в сообщении.

Глава ОГА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района находиться в укрытиях.

Впоследствии глава области добавил, что россияне ударили по городу КАБом. Информации о пострадавших пока нет.

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Автор: 

обстрел (27742) Харьков (7555)


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Може досі брехати - КАБ це коли десь у Бєлгороді злітає літак, тоді оголошується сигнал небезпеки, а ті "каби" в Харків прилітають без попередження, то б то це переважно артилерійський обстріл Харкова рашистами ...
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01.07.2024 20:04 Ответить
 
 