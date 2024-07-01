Рашисты ударили по Харькову КАБом (обновлено)

Войска РФ атакуют Харьков, в городе прогремел взрыв.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны!" - говорится в сообщении.

Глава ОГА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района находиться в укрытиях.

Впоследствии глава области добавил, что россияне ударили по городу КАБом. Информации о пострадавших пока нет.

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