Рашисты ударили по Харькову КАБом (обновлено)
Войска РФ атакуют Харьков, в городе прогремел взрыв.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны!" - говорится в сообщении.
Глава ОГА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района находиться в укрытиях.
Впоследствии глава области добавил, что россияне ударили по городу КАБом. Информации о пострадавших пока нет.
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valera ivolgov
показать весь комментарий01.07.2024 20:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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