Удар по Харкову 30 червня: у лікарнях перебуває 7 людей, один чоловік - у важкому стані, восьмимісячну дитину виписали

Сім осіб, які постраждали внаслідок удару РФ по Харкову 30 червня, залишаються в лікарнях.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, наразі в лікарнях перебуває 7 людей - 6 дорослих і 1 дитина.



58-річний чоловік перебуває у важкому стані, але стабільний. Він зазнав вибухового поранення з пошкодженням голови, тулуба та лівої верхньої кінцівки.



Ще 5 дорослих - у стані середньої тяжкості.



16-річний хлопець у стабільному стані, динаміка позитивна.

Восьмимісячне немовля виписали на амбулаторне лікування.

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Нагадаємо, у неділю, 30 червня, росіяни атакували Слобідський район Харкова керованою авіабомбою ФАБ-500, запущеною з території Бєлгородської області РФ. Бомба влучила у декількох метрах від приміщення "Нової пошти". Унаслідок атаки горіли 8 вантажних автомобілів "Нової пошти". Пошкоджено 3 виробночо складські будівлі та медичний заклад. Постраждали 9 людей, серед них - восьмимісячна дитина. Загинув чоловік.