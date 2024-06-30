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Новини Війна
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Окупанти вдарили КАБом по терміналу "Нової пошти" у Харкові. Є загиблий та поранені, серед них - дитина (оновлено)

Окупанти вдарили КАБом по Харкову. Є поранені, серед них дитина

У неділю, 30 червня, російські загарбники скинули керовану авіаційну бомбу на цивільне підприємство, яке розташоване майже у центрі Харкова.

Про це повідомив у Telegram мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Влучання КАБу майже центрі міста. У цивільне підприємство. На місці пожежа. Є поранені", - написав Терехов.

Через деякий час мер міста повідомив, що внаслідок атаки рашистів одна людина загинула, восьмеро людей зазнали поранень. Серед постраждалих 8-місячне немовля. 

Також він додав, що горять 7 машин підприємства, яке зазнало атаки.

Своєю чергою очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу КАБом горить відділення пошти. На місці працюють працівники ДСНС.

Оновлена інформація

Згодом о 17:56 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти влучили в термінал "Нової пошти". Кількість постраждалих зросла до 9.

Серед постраждалих 8-місячна дитина, жінка, решта - чоловіки. Загиблий чоловік був працівником поштового відділення.

Також влучання було в автопарк. Знищено 8 автівок, десятки пошкоджених.

Синєгубов додав, що на місці влучання могли перебувати девʼять людей, їх шукають. Рятувальники продовжують розбирати завали. 

Читайте також: Доба на Харківщині: внаслідок обстрілів постраждали 10 людей

Автор: 

обстріл (29021) Харків (5667)


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Топ коментарі
+14
в Харькове сейчас больше миллиона жителей. Куда ехать? Кто предоставит жилье? И жить за что, где работать? Лишь бы что сказать, бросить клич, а дальше то что?
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30.06.2024 18:37
+9
Ехать куда?
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30.06.2024 17:40
+8
ты готов семью принять?
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30.06.2024 18:48
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Ого, вже до Харкова долітає!
Так вони його, розкачають на камені
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30.06.2024 17:14 Відповісти
Людям нада глаза открыть!
Просто вдалбливать что б эвакуировались! Не тянули время , пока возможности сузятся в последний день...
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30.06.2024 17:30 Відповісти
Ехать куда?
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30.06.2024 17:40 Відповісти
в Харькове сейчас больше миллиона жителей. Куда ехать? Кто предоставит жилье? И жить за что, где работать? Лишь бы что сказать, бросить клич, а дальше то что?
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30.06.2024 18:37 Відповісти
ты готов семью принять?
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30.06.2024 18:48 Відповісти
Ми одну прийняли, ще 2 роки тому. Комуналку тільки платять.

Було б бажання допомогти.
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30.06.2024 19:06 Відповісти
Респект
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30.06.2024 20:00 Відповісти
Дякую! 🤝😻
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30.06.2024 20:19 Відповісти
вже їздили ...., зараз ніхто нікуди не поїде ...
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30.06.2024 18:58 Відповісти
Туда просто нужны F-16! Только где они??? Обещали после Пасхи да не сказали после какой...
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30.06.2024 19:59 Відповісти
Та його й так кожен день херачать кабами.
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30.06.2024 19:14 Відповісти
взимку у Харкові буде повна жопа.
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30.06.2024 17:20 Відповісти
По чиновникам не летит.
Знают что они со своей стороны какой вред Нации причиняют.
А уже боюсь и вспоминать всяких кернесов и сепарья и всякой титушни...
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30.06.2024 17:28 Відповісти
Щось перестали падати сушки 🤷🏻‍♂️
скид міни відбувається з висоти 10-12 км на відстані 70 км .

патріот повинен діставати легко
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30.06.2024 17:45 Відповісти
Не легко на самом деле.
Самолет разогнался, отцепил, развернулся, улетел.
Пока ракета пролетит эти 50-70 км, самолет уже успеет выйти за радиус ее полета.

Это надо либо на границе, что опасно. Либо аэродромы, что тоже не всегда получается.
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30.06.2024 23:35 Відповісти
Не встигне він вийти !
70 км патріот подолає за 43-44 секунди , за цей час який у підарів найкращій літак зможе подолати максимум 12 км з моменту розвороту які патріот подолає за 8 секунт тобто менше хвилини і підар падає .
складність полягає в тому що установку потрібно стаціонарити і так щоб співпадіння по курсу було ...
тобто дрон може засікти і не завжди можна попасти на зустрічний курс .от це складно да , а не те що лайно московське втіче від патріота , не втіче ніяк за жодних обставин
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30.06.2024 23:57 Відповісти
Или они на угад стреляют или какая то ***** наводит.
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30.06.2024 18:35 Відповісти
Нууу. НП на мапах є..
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30.06.2024 19:07 Відповісти
Так у них ціль - знищити Україну. Чи ви начиталися казочок, що уражаються тільки військові об'єкти? У русні стоїть ціль знищити нашу державу. Тому будь-яка ціль бажана по суті. На що наводити? На "Нову Пошту", адресу якої може знайти будь-хто?
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30.06.2024 20:06 Відповісти
Нова Пошта працює при повітряних тривогах?
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30.06.2024 18:52 Відповісти
Не знаю як у Харкові точно, але думаю шо як в Запоріжжі, тривога за тривогою. Якщо всі будуть ховатися( хоча сховищ нема) то все тупо стане.
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30.06.2024 19:17 Відповісти
ні
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30.06.2024 19:26 Відповісти
Люди стоять поруч під Поштою і чекають кіняця тривоги. Тим більше на кожен КАБ оголошувати тривогу, або на кожен літак, а там активність ворожої авіації висока
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30.06.2024 20:08 Відповісти
В Сумах нi-не працюе...
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30.06.2024 20:22 Відповісти
Нужно заходить на терииторию мордора и захватывать заложников. По-другому рашистские твари не поймут.
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30.06.2024 19:23 Відповісти
- Так це ж було ж вже! (с)

Беслан - вони з артилерії розстріляли своїх заручників. Крокус-Сіті-Хол - заручників ніхто не поспішав рятувати. Їм чхати на це
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30.06.2024 20:10 Відповісти
Если ровным слоем растянуть захват по большой территории, захватив несколько городов (а это, как показал Пригожин, вполне реально), мордор переключит обстрел КАБами на свои города. Вот нужно захватить ровно столько, чтобы им хватало КАБов лишь на свои территории.
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30.06.2024 20:16 Відповісти
Кстати, в таком случае орки будут дохнуть массово и с огромным коэфициентом.
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30.06.2024 20:17 Відповісти
Це вже ціла військова операція. Фактично - контранступ з залучанням великої кількості о/с та техніки...
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30.06.2024 20:56 Відповісти
їм і на своїх плювати,самі дітей у Севастополі повбивали протиракетами,і пишаються цим
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30.06.2024 21:10 Відповісти
Одна надежда на F-16 а сними все тянут и тянут.
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30.06.2024 19:34 Відповісти
І що буде наступною останньою надією?...
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30.06.2024 19:37 Відповісти
Подивився результати виборів 21 квітня 2019 року по Харківській області - за Веселого Хлопчиська проголосували 87%, а за ПАПЕРЕДНИКА лише 11%.

Коментувати та роз'яснювати не буду ... у кого є розуміння причинно-наслідкового зв'язку, той все зрозуміє.

А у кого немає розуміння - нехай і далі молиться на свою помилку2019 та чекає на нові КАБи.
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30.06.2024 20:22 Відповісти
сподіваюсь, ноги тобі переламали б виборці і того, і іншого

я голосував за ПАПа, але я б тобі **** очі вичавив, мразь
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30.06.2024 20:28 Відповісти
Я тобі, дурнику, підкажу чиїми ногами та очами слід зайнятися.
Запитай у ЗЕ та його пророка Ермака, а про що вони домовлялись в січні 2020 року в Омані з Патрушевим?
А потім можеш їм ламати ноги та вичавлювати очі, бо ця війна і ці проміжні наслідки і є результатом тих каламутних домовленостей - вся країна в цвинтарях загиблих на цій необов'язковий війні.
А якщо ти бздиш запитати цю парочку про Оман, то можеш стати перед дзеркалом ... там побачиш лякливу "мразь".

А що стосується голосування харків'ян ... на моє переконання ці 73% не Зеленського Президентом обрали, а по факту накрили Путлу обідній стіл - "Кушайте, Владимир Владимирович, Украина ЗЕленського - это очень вкусно."

Путло і їси, аж рохкає від задоволення .
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01.07.2024 00:24 Відповісти
Це в тебе друже, немае розумiння, що насправдi вiдбуваеться.
Тобi здаеться що Пу напав на Зе, тому що Зе такий. Але це не так.

Ця вiйна готувалась роками, i не вистрiлити не могла. Зараз в нас купа военноi технiки, i щось не дуже допомагае, то чим повиннi були допомогти тi 20 сапсанiв та пiвтори богдани Петрика?)

Всi революцii та вiйни роблять не персони, а епоха.
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30.06.2024 23:43 Відповісти
Пуйло напав на Україну, тому що з 19 року її готували до шашликів і розміновували Чонгар.
Підготовлені до цього позиції орки не могли взяти два роки.
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01.07.2024 01:34 Відповісти
Пуйло напав тому що настав час. Ну мiг завтра напасти, або пicлязавтра.

Йому весь час на стiл клали рапорти про готовнiсть украiнцiв до русского миру, тож взагалi пофiгу що у нас тут вiдбувалось насправдi, просто йому клали те що вiн хотiв бачити, i як я розумiю, цi люди не очiкували що воно скористаеться цими рапортами для нападу. Ну не розмiнували б Чонгар, потрахались б орки тиждень.

Окрiм того, ми не знаемо справжнiй стан речей у керiвництвах, хто ким.

Якщо взяти декiлька мiсцевих думок про Зе, то вони будуть диаметрально протилежнi та взаемовиключаючi. Хтось каже про розмiнування бо Путiн наказав, i тут же каже що якби не Джонсон, то Зе здав би краiну. Так Путiн чи все ж таки Джонсон?)

Проте й моя й ваша думки - поки що гiпотетичнi. Так, може й Пуйло попросив розмiнувати. А може й нашi "партнери" щоб спровокувати Пуйла загрязнути у вiйнi. Я не знаю. Доказiв немае.
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01.07.2024 03:37 Відповісти
який він "друже", якщо бажає смерті українцям за ознакою хто як голосував
він гандон, якшо не рубот
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01.07.2024 09:40 Відповісти
По наводке плюс ни ПВО ни сраных F-16.
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30.06.2024 21:40 Відповісти
Точно КАБ? Щось ніхя не схоже)
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30.06.2024 22:20 Відповісти
 
 