Окупанти вдарили КАБом по терміналу "Нової пошти" у Харкові. Є загиблий та поранені, серед них - дитина (оновлено)
У неділю, 30 червня, російські загарбники скинули керовану авіаційну бомбу на цивільне підприємство, яке розташоване майже у центрі Харкова.
Про це повідомив у Telegram мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Влучання КАБу майже центрі міста. У цивільне підприємство. На місці пожежа. Є поранені", - написав Терехов.
Через деякий час мер міста повідомив, що внаслідок атаки рашистів одна людина загинула, восьмеро людей зазнали поранень. Серед постраждалих 8-місячне немовля.
Також він додав, що горять 7 машин підприємства, яке зазнало атаки.
Своєю чергою очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу КАБом горить відділення пошти. На місці працюють працівники ДСНС.
Оновлена інформація
Згодом о 17:56 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти влучили в термінал "Нової пошти". Кількість постраждалих зросла до 9.
Серед постраждалих 8-місячна дитина, жінка, решта - чоловіки. Загиблий чоловік був працівником поштового відділення.
Також влучання було в автопарк. Знищено 8 автівок, десятки пошкоджених.
Синєгубов додав, що на місці влучання могли перебувати девʼять людей, їх шукають. Рятувальники продовжують розбирати завали.
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Так вони його, розкачають на камені
Просто вдалбливать что б эвакуировались! Не тянули время , пока возможности сузятся в последний день...
Було б бажання допомогти.
Знают что они со своей стороны какой вред Нации причиняют.
А уже боюсь и вспоминать всяких кернесов и сепарья и всякой титушни...
скид міни відбувається з висоти 10-12 км на відстані 70 км .
патріот повинен діставати легко
Самолет разогнался, отцепил, развернулся, улетел.
Пока ракета пролетит эти 50-70 км, самолет уже успеет выйти за радиус ее полета.
Это надо либо на границе, что опасно. Либо аэродромы, что тоже не всегда получается.
70 км патріот подолає за 43-44 секунди , за цей час який у підарів найкращій літак зможе подолати максимум 12 км з моменту розвороту які патріот подолає за 8 секунт тобто менше хвилини і підар падає .
складність полягає в тому що установку потрібно стаціонарити і так щоб співпадіння по курсу було ...
тобто дрон може засікти і не завжди можна попасти на зустрічний курс .от це складно да , а не те що лайно московське втіче від патріота , не втіче ніяк за жодних обставин
Беслан - вони з артилерії розстріляли своїх заручників. Крокус-Сіті-Хол - заручників ніхто не поспішав рятувати. Їм чхати на це
Коментувати та роз'яснювати не буду ... у кого є розуміння причинно-наслідкового зв'язку, той все зрозуміє.
А у кого немає розуміння - нехай і далі молиться на свою помилку2019 та чекає на нові КАБи.
я голосував за ПАПа, але я б тобі **** очі вичавив, мразь
Запитай у ЗЕ та його пророка Ермака, а про що вони домовлялись в січні 2020 року в Омані з Патрушевим?
А потім можеш їм ламати ноги та вичавлювати очі, бо ця війна і ці проміжні наслідки і є результатом тих каламутних домовленостей - вся країна в цвинтарях загиблих на цій необов'язковий війні.
А якщо ти бздиш запитати цю парочку про Оман, то можеш стати перед дзеркалом ... там побачиш лякливу "мразь".
А що стосується голосування харків'ян ... на моє переконання ці 73% не Зеленського Президентом обрали, а по факту накрили Путлу обідній стіл - "Кушайте, Владимир Владимирович, Украина ЗЕленського - это очень вкусно."
Путло і їси, аж рохкає від задоволення .
Тобi здаеться що Пу напав на Зе, тому що Зе такий. Але це не так.
Ця вiйна готувалась роками, i не вистрiлити не могла. Зараз в нас купа военноi технiки, i щось не дуже допомагае, то чим повиннi були допомогти тi 20 сапсанiв та пiвтори богдани Петрика?)
Всi революцii та вiйни роблять не персони, а епоха.
Підготовлені до цього позиції орки не могли взяти два роки.
Йому весь час на стiл клали рапорти про готовнiсть украiнцiв до русского миру, тож взагалi пофiгу що у нас тут вiдбувалось насправдi, просто йому клали те що вiн хотiв бачити, i як я розумiю, цi люди не очiкували що воно скористаеться цими рапортами для нападу. Ну не розмiнували б Чонгар, потрахались б орки тиждень.
Окрiм того, ми не знаемо справжнiй стан речей у керiвництвах, хто ким.
Якщо взяти декiлька мiсцевих думок про Зе, то вони будуть диаметрально протилежнi та взаемовиключаючi. Хтось каже про розмiнування бо Путiн наказав, i тут же каже що якби не Джонсон, то Зе здав би краiну. Так Путiн чи все ж таки Джонсон?)
Проте й моя й ваша думки - поки що гiпотетичнi. Так, може й Пуйло попросив розмiнувати. А може й нашi "партнери" щоб спровокувати Пуйла загрязнути у вiйнi. Я не знаю. Доказiв немае.
він гандон, якшо не рубот