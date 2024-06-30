Окупанти вдарили КАБом по терміналу "Нової пошти" у Харкові. Є загиблий та поранені, серед них - дитина (оновлено)

У неділю, 30 червня, російські загарбники скинули керовану авіаційну бомбу на цивільне підприємство, яке розташоване майже у центрі Харкова.

Про це повідомив у Telegram мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Влучання КАБу майже центрі міста. У цивільне підприємство. На місці пожежа. Є поранені", - написав Терехов.

Через деякий час мер міста повідомив, що внаслідок атаки рашистів одна людина загинула, восьмеро людей зазнали поранень. Серед постраждалих 8-місячне немовля.

Також він додав, що горять 7 машин підприємства, яке зазнало атаки.

Своєю чергою очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу КАБом горить відділення пошти. На місці працюють працівники ДСНС.

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Згодом о 17:56 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти влучили в термінал "Нової пошти". Кількість постраждалих зросла до 9.

Серед постраждалих 8-місячна дитина, жінка, решта - чоловіки. Загиблий чоловік був працівником поштового відділення.

Також влучання було в автопарк. Знищено 8 автівок, десятки пошкоджених.

Синєгубов додав, що на місці влучання могли перебувати девʼять людей, їх шукають. Рятувальники продовжують розбирати завали.

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