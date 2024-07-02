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Новини Війна
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Рашисти завдають ударів по Харкову

У Харкові чутно вибухи вдень 2 липня

Російські загарбники вдень 2 липня б'ють КАБами по Харкову

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Харків та район: будьте обережні. Окупанти завдають ударів", - йдеться у повідомленні.

Мер міста Ігор Терехов зазначив, що у Харкові гучно. Він закликав мешканців бути обережними.

До вибухів у Харкові Повітряні сили попереджали про запуски керованих авіаційних бомб у бік міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по Харкову 30 червня: у лікарнях перебуває 7 людей, один чоловік - у важкому стані, восьмимісячну дитину виписали

Автор: 

обстріл (29105) Харків (5685) КАБ (384)


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Тільки ж вогонь у відповідь не відкривайте. Що, Орбан дарма приїхав?
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02.07.2024 17:03 Відповісти
Потрібно адекватно відповідати по бєлгороду,курську,ростову,брянську ітд і чим скоріше,то краще.Поки кацапня не відчує на собі всі жахи війни,Харків і інші міста будуть знищувати.Який може бути гуманізм,все потрібно робити семетрично,я б наголосив навіть з подввйною енергією,щоб наздогнати москальню в масштабах руйнувань.Але при нинішній владі бездарних дипломатів,попрошайок і злодюг цього не станеться.Чи щось залишиться від України,після керування цих маланців.
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02.07.2024 17:19 Відповісти
 
 