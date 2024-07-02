Рашисти завдають ударів по Харкову
Російські загарбники вдень 2 липня б'ють КАБами по Харкову.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Харків та район: будьте обережні. Окупанти завдають ударів", - йдеться у повідомленні.
Мер міста Ігор Терехов зазначив, що у Харкові гучно. Він закликав мешканців бути обережними.
До вибухів у Харкові Повітряні сили попереджали про запуски керованих авіаційних бомб у бік міста.
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Полтава и Харьков
показати весь коментар02.07.2024 17:03 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Володимир #591356
показати весь коментар02.07.2024 17:19 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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